Сочинение Анализ 12 главы повести А.И.Куприна «Гранатовый браслет».

12 глава повести А. И. Куприна «Гранатовый браслет» практически завершает произведение. В ней описывается момент прихода Веры Николаевны Шеиной в дом Желткова, чтобы проститься с ним.

О самоубийстве этого человека героине сообщает муж, который говорит также, что Желтков по-настоящему любил Веру Николаевну. Князь Шеин же и благословляет свою жену на прощание с умершим.

Итак, выйдя за две улицы до дома Желткова (чтобы никто из знакомых не узнал ее), Вера Николаевна направляется к дому, где жил ее поклонник. Ее встречает хозяйка - старая полька: «сероглазая старая женщина, очень полная, в серебряных очках…» Именно от нее героиня узнает о последних минутах жизни Желткова.

Официальной версией его гибели была казенная растрата, которую герой якобы совершил на службе. По словам квартирной хозяйки, она готова была внести за своего постояльца если не всю сумму денег, то какую-то определенную ее часть. Свою готовность помочь женщина объясняла тем, что Желтков был ей «как родной сын».

Эти слова, на мой взгляд, очень важны для характеристики героя - Желтков был по-настоящему хорошим, добрым человеком, с чистой и светлой душой.

Хозяйка рассказала Вере Николаевне о тех событиях, что предшествовали смерти героя. Интересно то, как она охарактеризовала выстрел, убивший его: «…потом мы слышим, будто бы из детского пистолета выстрелили». Мне кажется, такое сравнение вовсе неслучайно. Как при жизни Желтков был тихим, по-детски наивным и кротким, так и смерть его не доставила никому хлопот: «Мы никакого внимания не обратили».

По ходу рассказа квартирной хозяйки состояние Веры Николаевны меняется – ее внутреннее напряжение все нарастает и нарастает. Об этом свидетельствует тон, с которым княгиня задает свои вопросы: «приказала Вера Николаевна», «сказала Вера Николаевна и вдруг заплакала» и т. д.

Княгиня узнала, что незадолго перед смертью Желтков попросил хозяйку повесить гранатовый браслет, от которого отказалась Вера Николаевна, на икону божьей матери. Думаю, таким образом он пытался как-то защитить свою любимую, вымолить ей счастливую жизнь.

В итоге беседы Вера Николаевна захотела еще раз увидеть Желткова, попрощаться с ним.

Примечательно само описание мертвого героя: «Глубокая важность была в его закрытых глазах, и губы улыбались блаженно и безмятежно, как будто бы он перед расставаньем с жизнью узнал какую-то глубокую и сладкую тайну, разрешившую всю человеческую его жизнь».

Желтков ушел из жизни в спокойном состоянии духа, сознательно приняв это решение и нисколько не страдая от него. Почему он должен был страдать? Ведь он познал истинное счастье – оно заключалось в любви к Вере Николаевне. И умер Желтков тоже из-за этой любви. А если умираешь из-за счастья, разве можно быть несчастным?

В описании трупа Желткова примечательна еще одна деталь – умиротворенное выражение лица героя показалось Вере Николаевне схожим с выражениями лиц других великих страдальцев – Наполеона и Пушкина.

Таким образом, Куприн подчеркивает, что то чувство, которое герой испытывал в своей жизни, приравнивает его к великим личностям. Масштаб его души нисколько не меньше масштаба душ этих великих страдальцев. В этой мысли, нам мой взгляд, выражается гуманизм Куприна-писателя.

Оставшись наедине с Желтковым, Вера Николаевна, знак своих чувств, положила ему под шею красную розу. Какие это были чувства? Писатель подчеркивает, что именно в этот момент Вера Николаевна поняла, что лишилась той любви, о которой мечтают все женщины в мире.

В знак глубокой признательности за то, что такое чувство кто-то к ней испытывал, героиня поцеловала Желткова «в холодный, влажный лоб долгим дружеским поцелуем».

Перед уходом хозяйка показала Вере Николаевне записку, которую герой оставил ей, предвидя, что княгиня Шеина придет с ним попрощаться. «Скажите ей, что у Бетховена самое лучшее произведение…» - это были последние слова Желткова. Он, как напутствие, как вдохновение, как память о себе, оставил княгине «L. van Beethoven. Son. No 2, op. 2. Largo Appassionato».

Эти строки становятся завершающим строками 12 главы повести.

Таким образом, данная часть очень важна в структуре всего произведения. Именно здесь княгиня Шеина понимает силу и значение любви Желткова к ней, сущность его чувства. Именно здесь перед нами во всей своей масштабности проявляется личность героя, по своей внутренней сути приравненная автором к личностям великих людей.

Кроме того, в 12 главе дополняется характеристика самой Веры Николаевны. Она предстает перед нами как женщина, способная оценить большое чувство, но не способная его испытать из-за свойств своей натуры, воспитания, социальных предрассудков. .