Сочинение Анализ 19 главы второй части романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»

Вторая часть романа Булгакова «Мастер и Маргарита» вводит в действие образ Маргариты, который сразу же «берет» сюжетную инициативу в свои руки. Благодаря этому все произведение сразу же обновляется.

В девятнадцатой главе романа, которая так и называется – «Маргарита», появилась эта героиня, прекрасная женщина во плоти. Она одухотворила беглый силуэт, полуконтур-полунамек, мелькнувший еще в разговоре Мастера с Иваном.

Эта героиня появилась, отрицая саму идею дома во имя чего-то куда менее определенного, но зато воистину поэтичного. «Боги, боги мои! – восклицает таинственный булгаковский повествователь. – Что же нужно было этой женщине?!. . Ей нужен был он, мастер».

Мы узнаем, что Маргарите нужен Мастер и только он. Мастер исчез, и эта женщина готова на любой риск, чтобы с ним воссоединиться. Она делает все возможное, чтобы узнать, что случилось с ее любимым, но, к сожалению, не узнает ровным счетом ничего.

Маргарите было тяжело от того, что она не знала, что на самом деле произошло с Мастером, жив он или мертв. Женщина обвиняла себя в том, что в трудную минуту она не осталась рядом с Мастером. Но изменило бы это что-нибудь?

Жизнь Маргариты теряет всякий смысл, ее ничто не радует, она часто плачет. Казалось бы, чего ей не хватает? У нее есть муж, который ее любит, у нее большой, красивый дом в центре Москвы, но нет самого главного – любимого человека. Маргарита пытается жить без Мастера, но время идет, а забыть его у нее не получается.

Рассказ о любви Мастера и Маргариты ведется бережно, целомудренно, умиротворенно. Не погасили ее ни безрадостные, черные дни, когда роман Мастера был разгромлен критиками и жизнь влюбленных остановилась, ни тяжелая болезнь Мастера, ни его внезапное исчезновение на многие месяцы. Маргарита не могла расстаться с любимым ни на минуту, даже когда его не было, и, приходилось думать, уже не будет вообще. Она могла только мысленно умолять его, чтобы он отпустил ее на свободу, «дал дышать воздухом, ушел бы из памяти».

Однажды Маргарите приснился сон, после которого она была уверена в том, что должна узнать что-то о судьбе Мастера. Маргарита думает, что если Мастер мертв, то он приходил за ней во сне, и она должна скоро умереть. Если Мастер жив, то он напоминает о себе, и они должны скоро увидеться. Как мы увидим позже, сон, действительно, был неслучаен: он предвещает Маргарите скорую встречу с любимым и их дальнейшее совместное будущее, пусть и не в земной жизни.

Перед уходом Маргариты на прогулку домработница Наташа рассказывает ей о фокусах, которые были показаны накануне в театре. Маргарите слова Наташи кажутся странными, она только смеется над домработницей и не придает им никакого значения. Но, как мы увидим далее, эти фокусы и «фокусник» сыграет в ее жизни очень важную роль.

Во время прогулки Маргарита встречает незнакомца, который приглашает ее вечером на встречу и намекает на то, что ей станет известно, где Мастер. Маргарита сначала не придает значениям словам незнакомца, но Азазелло, посланец Воланда, начинает декламировать: «Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город… Пропал Ершалаим, великий город, как будто не существовал на свете… Так пропадите же вы пропадом с вашей обгоревшей тетрадкой и сушеной розой. Сидите здесь на скамейке одна…».

Это строки из книги Мастера, и проигнорировать их Маргарита не могла. Речь Азазелло – это отчасти цитата из евангельского романа, отчасти психологический натиск на отчаявшуюся женщину. Ведь если бы ни эти слова, Маргарита так бы и ушла, не обратив внимания на незнакомца, а его действия расценила бы как уличное сводничество.

Вот здесь следует обратить внимание на непонятный огонечек и вообще на все, что было в Маргарите от ведьмы. По-настоящему ведьма просыпается в Маргарите с появлением надежды вновь увидеть Мастера или хотя бы что-нибудь услышать о нем, пусть даже какой-то совершенно невероятной ценой. «Ах, право, дьяволу бы я заложила душу, чтобы только узнать, жив он или нет!» – думала она. И дьявол, или, точнее, посланец дьявола, тут как тут. Дальше и идет чертовщина – с чудодейственным кремом, которым надо, раздевшись донага, натереть лицо и все тело, и даже половую щетку.

Надо отметить, что, только окончательно порвав с мужем, с которым Маргариту связывало лишь чувство благодарности, и в канун встречи с Мастером героиня впервые испытывает чувство полной свободы. Эта свобода и от постылого супружества, и от прежнего своего беззаботного и пустого бытия, которое было ей не по натуре, и от прежней самой себя – благонравной и сдержанной.

Во всех приключениях Маргариты ее сопровождает любящий взгляд автора, в котором и нежная ласка, и гордость за нее - за истинно королевское ее достоинство, великодушие, такт, за ее сильную любовь к Мастеру.

Таким образом, девятнадцатая глава, которой открывается вторая часть романа «Мастер и Маргарита», является открытием нового этапа в жизни Мастера и Маргариты. После встречи с посланником Воланда Маргарита отдает душу дьяволу, но взамен получает самое важное – любимого человека, без которого жизнь не имеет никакого смысла. .