Сочинение Анализ 19-й главы второй части романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».

Свой последний роман «Мастер и Маргарита» Михаил Афанасьевич Булгаков писал на протяжении двенадцати лет. Этим произведением он словно подвел итоги своей жизни и творчества. Данный роман раскрывает взгляды писателя на Добро и Зло, Свет и Тьму, Любовь и Ненависть. Прочтение «Мастера и Маргариты» необычайно обогащает каждого человека духовно, наполняет его новыми, свежими идеями. Сам автор «умудрился» объединить в своем произведении невероятное количество самых разнообразных тем. Этот роман можно назвать и социальным, и философским, и мистически-фантастическим, и сатирическим, и, безусловно, любовным.



Тему любви в произведении раскрывают образы главных героев – Мастера и Маргариты. Человек, называющий себя Мастером, появляется на страницах романа раньше своей возлюбленной. С ним знакомится Иванушка Бездомный в клинике для душевнобольных. Талантливый писатель рассказывает Ивану историю своей жизни, своего романа и своей любви. Так, читатель впервые видит Маргариту глазами Мастера. Он рассказывает историю их любви и расставания. Мы знаем чувства и переживания Мастера, но что же чувствует Маргарита?



Впервые об этом мы узнаем из 19 главы, открывающей вторую часть романа. Она называется просто и емко – «Маргарита». Глава начинается с обращения Булгакова к своему читателю: «За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык! За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь!». Действительно, Маргарита Николаевна олицетворяет собой в романе верную, преданную, всепоглощающую любовь. В этом образе Булгаков раскрыл свой идеал женщины, верной спутницы истинного гения. Во многом образ Маргариты наделен чертами жены самого писателя – Елены Сергеевны Булгаковой.



В самом начале главы автор рассказывает нам судьбу своей героини: «многие женщины все, что угодно, отдали бы за то, чтобы променять свою жизнь на жизнь Маргариты Николаевны». У нее был молодой, красивый, добрый муж, обожающий свою жену. Они «вдвоем занимали верх прекрасного особняка в саду в одном из переулков близ Арбата. Очаровательное место!». Маргарита никогда не нуждалась в деньгах и всегда была обеспечена всем, что ей было нужно. Но эта женщина не была счастлива «ни одной минуты». Понимание того, что она живет не своей жизнью, изводило Маргариту.



Встреча с Мастером подарила героине новую, счастливую жизнь. Им было очень хорошо вместе, пока страшные жизненные обстоятельства не разлучили их. И вот она ждет своего исчезнувшего возлюбленного уже очень долго, но по-прежнему хранит ему верность. Как самую большую драгоценность на свете бережет она все, что касается любимого: «… старый альбом коричневой кожи, в котором была фотографическая карточка Мастера, …, распластанные между листками папиросной бумаги лепестки засохшей розы и часть тетради в целый лист, исписанной на машинке и с обгоревшим нижним краем». В один из дней Маргарита внезапно проснулась утром без слез и горечи в сердце. Ее душу наполнило предчувствие скорого разрешения ее беды. Ей даже снится сон, в котором она видит своего возлюбленного, и он зовет ее к себе.



Отправившись на прогулку, Маргарита внутренне разговаривает со своим возлюбленным. Благодаря этому монологу мы понимаем, насколько сильны чувства героини: «Если ты сослан, то почему же ты не даешь знать о себе? Ведь дают же люди знать. Ты разлюбил меня? Нет, я почему-то этому не верю. Значит ты был сослан и умер… Тогда, прошу тебя, отпусти меня, дай мне наконец свободу жить, дышать воздухом». Но непонятное предчувствие будоражит душу Маргариты, заставляя ее надеяться. И не зря. На той самой лавочке, где ровно год назад Марго сидела вместе с Мастером, происходит ее встреча с Азазелло, посланником самого Воланда. Их разговор начинается с обсуждения похорон председателя МАССОЛИТа Берлиоза. Его голова была странным образом похищена, что вызвало недоумение на лицах всех литераторов, сопровождавших гроб.



Азазелло говорит героине, что он посланец одного «очень знатного иностранца», и между ними происходит очень забавный диалог. Маргарита принимает своего собеседника то за агента тайной спецслужбы, то за уличного сводника. Но как только у нее появляется надежда узнать что-то о своем возлюбленном, она становится готовой на все: «Лезу я в какую-то странную историю, но, клянусь, только из-за того, что вы поманили меня словами о нем!». Читатель понимает, что Маргарита решится пойти к самому сатане (к которому она и попала), чтобы найти Мастера и вернуть его: «… иду на все из-за него, потому что ни на что в мире больше надежды у меня нет. … Я погибаю из-за любви!».



Героиня готова на все ради своего возлюбленного, разговор с Азазелло явился своеобразной прелюдией дальнейших ведьмовских похождений Маргариты. Автор подчеркивает ее мистическую сущность: «Что нужно было этой женщине, в глазах которой всегда горел какой-то непонятный огонечек, что нужно было этой чуть косящей на один глаз ведьме, украсившей себя тогда весной мимозами?». Для самого Булгакова настоящая женщина уже несла на себе печать некой таинственной силы, ведьмовской сущности.



Эта глава имеет огромное значение для всего романа.

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