Сочинение Анализ "Окаянные дни" Бунина И.А.

(1918—1919). По выражению Чехова, произведения Бунина по смысловой «плотности» напоминают «сгущённый бульон». Это особенно чувст вуе тся в дневниковых записях 1918—1919 годов, которые были озаглавлены «Окаянные дни» и изданы в 1935 году. Книга о революции и Гражданской войне — монолог, страстный и предельно искренний, написанный человеком, считавшим революцию проклятием родной земли. Она воспринималась Буниным как «вакханалия» жестокости, как бунт Стеньки Разина, который был «прирождённым разрушителем» и «не мог думать о социальном». Начавшаяся после неё Гражданская война стала новой трагедией народа — это одна из главных мыслей книги.

Что больше всего волновало Бунина? О чём его боль? «Опозорен русский человек». И ещё более горько: «опротивел человек». «Гигантская общественная катастрофа, постигшая Россию, — писал О. Н. Михайлов, — нашла здесь прямое и открытое выражение и в то же время отразилась на всём художественном мире Бунина, резко сменив его акценты».