Сочинение Анализ четвертой главы из первой части романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»

Михаил Афанасьевич Булгаков не просто интереснейший писатель, самобытная личность, но и глубочайший философ. Его произведения наполнены серьезными размышлениями на различные темы. Своеобразным апофеозом его творчества, без всяких сомнений, можно считать роман «Мастер и Маргарита».



Это произведение писалось на протяжении двенадцати лет. Роман стал итоговым в жизни и творчестве Булгакова. Он раскрывает взгляды писателя на Добро и Зло, Свет и Тьму, Любовь и Ненависть. Прочтение «Мастера и Маргариты» необычайно обогащает каждого человека духовно, наполняет его большим количеством новых, свежих идей.

Сам автор «умудрился» объединить в своем произведении невероятное количество самых разнообразных тем. Говоря о проблематике, мы можем назвать этот роман и философским, и мистически-фантастическим, и сатирическим, и любовным, и, безусловно, социальным.



Также в романе автор раскрыл нам и свой взгляд на современную ему Москву. Роман изобилует сатирическими описаниями москвичей, их жизни и порядков. Очень интересна в этом плане глава «Погоня», несколько "приправленная" «чертовщинкой».



Действия в этой главе разворачиваются сразу же после трагической гибели Берлиоза, свидетелем которой был Иван Бездомный. После того, как санитарная машина увезла тело председателя МАССОЛИТа, поэт Бездомный долго не мог прийти в себя. Из состояния ступора его вывело лишь магическое слово «Аннушка». Иван вспоминает, что про Аннушку и ее разлитое масло совсем недавно говорил Берлиозу подозрительный иностранец.

Читатель понимает, что таинственный иностранец напрямую связан с мистикой. Он видит будущее до мелочей, и его предсказания полностью сбываются. У Ивана же произошедшие события рисуют в голове картину страшного заговора иностранных шпионов. Булгаков сатирически изображает ту страшную и абсурдную эпоху, когда в каждом человеке видели врага народа, иностранного шпиона.



Тут же в мысли поэта закрадывается непонятный Понтий Пилат. Так в роман все больше и больше входит произведение, написанное Мастером.



Бездомный подбегает к профессору и требует у того документы. Тут же хочется задаться вопросом: неужели так сильна над человеком власть бумажки со штампом? Причем Иван совершенно не обращает внимания на странное видение, связанное с обликом иностранца: «… в лунном, всегда обманчивом, свете Ивану Николаевичу показалось, что тот стоит, держа под мышкою не трость, а шпагу». В этих строках силен мотив потустороннего мира, проводником в который является лунный свет. На протяжении всего романа свет луны будет менять знакомые образы, показывая их истинную сущность.



В этой главе начинают прорисовываться образы свиты Воланда. Мы видим гадливо-шутовского Коровьева и невозмутимого и уверенного в себе кота Бегемота.



«Отставной втируша-регент» издевается над Иваном, всячески мешая ему догнать подозрительного иностранца: «Который преступник? Где он? Иностранный преступник? – глазки регента радостно заиграли, - этот? Ежели он преступник, то первым долгом следует кричать: «Караул!» А то он уйдет. А ну, давайте вместе! Разом!».



Невероятно смешон эпизод с котом Бегемотом. Животное не только пожелало цивилизованно проехаться на трамвае, но и собиралось заплатить за проезд: «странный кот подошел к подножке моторного вагона «А», стоявшего на остановке, нагло отсадил взвизгнувшую женщину, уцепился за поручень и даже сделал попытку всучить кондукторше гривенник…».

Но более всего в этом моменте поражает поведение кондукторши. Ничуть не удивившись поступку кота, она лишь начала с невероятной злобой кричать: «Котам нельзя! С котами нельзя! Слезай, а то милицию позову!». Эту женщину нисколько не удивило поведение животного. В ее голове есть одна лишь четкая инструкция: «Котам нельзя». Она живет по бумажке, по четкому предписанию. Это мертвый человек, жертва и раб системы.



Погоня за преступниками продолжается со «сверхъестественной скоростью». Мимо Ивана проносятся Никитские ворота, Арбатская площадь, улица Кропотская, Остоженка… Оказавшись в каком-то переулке, Бездомный врывается в квартиру 47. Автор сатирически рисует нам жилищные условия обычной «коммуналки»: «В громадной, до крайности запущенной передней, слабо освещенной малюсенькой угольной лампочкой под высоким, черным от грязи потолком, на стене висел велосипед без шин, стоял громадный ларь, обитый железом, а на полке над вешалкой лежала зимняя шапка…».

Увидев на кухне забытую иконку и две венчальные свечки, Иван присваивает себе эту находку. Этот момент очень интересен и важен. Здесь автор показывает, что в каждом человеке, даже рьяном атеисте, есть вера во что-то сверхъестественное. Именно у этой таинственной силы люди ищут поддержку в самых жутких и тяжелых ситуациях. Но вера должна быть в душе человека, ведь без нее никакие символы (церковные свечи, иконы) не имеют силы.



Теперь, с иконой на груди и свечой в руке, погоня Ивана напоминает крестный ход! Молодой поэт продолжает преследование нечистой силы, и его поведение напоминает битву Дон Кихота с ветряными мельницами. Бездомного также посчитают сумасшедшим… А пока погоня продолжается. Глава заканчивается тем, что Иван идет к Грибоедову, откуда его прямиком направят в психиатрическую лечебницу. Именно в больнице настанет перерождение этого героя.

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