Сочинение Анализ эпилога романа Л.Н.Толстого «Война и мир»

Самым важным элементом композиции романа «Война и мир» в идейном понимании является эпилог. Он несет большую смысловую нагрузку в общем замысле произведения. Л. Н. Толстой подводит итог своей огромной истории, затрагивая такие насущные темы, как семья и роль личности в историческом процессе.



Мысль о духовных основах семейственности как внешней формы единения между людьми получила особое выражение в эпилоге. В семье как бы стирается противоположность между супругами, в общении между ними взаимодополняется ограниченность любящих душ. Такова семья Марьи Болконской и Николая Ростова, где соединяются в высшем синтезе столь противоположные начала Ростовых и Болконских. Прекрасно чувство «гордой любви» Николая к графине Марье, основанное на удивлении «перед ее душевностью, перед тем почти недоступным для него, возвышенном, нравственном миром, в котором всегда жила его жена». Когда княжна Марья в эпилоге приезжает в Москву и узнает о положении Ростовых и , как говорили в городе, о том, «что сын жертвует собой для матери», она начинает испытывать еще большую любовь к Николаю. И трогательно «покорное, нежное чувство Марьи к этому человеку, который никогда не поймет всего того, что она понимает, и как бы от этого она еще сильнее, с оттенком страстной нежности, любила его». Теперь Николай много работает, состояние быстро увеличивается, несмотря на большие долги; мужики из других имений приходят просить, чтобы он купил их хозяйства.



В эпилоге романа под крышей лысогорского дома собирается новая семья, соединяющая в прошлом разнородные ростовские, болконские, а через Пьера Безухова еще и каратаевские начала: «Как в настоящей семье, в лысогорском доме жило вместе несколько совершенно различных миров, которые, каждый удерживая свою особенность и делая уступки один другому, сливались в одно гармоническое целое».



Это новое семейство возникло неслучайно. Оно явилось результатом общенационального единения людей, рожденного Отечественной войной. Так по-новому утверждается в эпилоге связь общего хода истории с индивидуальным, интимным отношениям между людьми. 1812 год, давший России новый, более высокий уровень человеческого общения, снявший многие сословные преграды и ограничения, привел к возникновению более сложных и широких семейных миров. Каратаевское принятие жизни во всей ее пестроте и многосложности, умение жить в мире и гармонии со всеми присутствует в финале романа. В разговоре с Наташей Пьер замечает, что Каратаев, будь он жив сейчас, одобрил бы их семейную жизнь.



Как и во всякой семье, в большом лысогорском семействе возникают порою конфликты и споры. Но они носят мирный характер и лишь укрепляют прочность отношений. Хранителями семейных устоев оказываются женщины – Наташа и Марья. Между ними есть прочный, духовные союз. «Мари, это такая прелесть! – говорит Наташа. – Как она умеет понимать детей. Она как будто только душу их видит». «Да, я знаю, - перебивает графиня Марья рассказ Николая о декабристских увлечениях Пьера. – Мне Наташа рассказала».



Наташа в эпилоге предстает уже в ином облике. К этому времени у нее уже три дочери и один сын. Она пополнела, и теперь в ней трудно узнать прежнюю Наташу Ростову: «Черты ее лица имели теперь выражение спокойной мягкости и ясности. Теперь часто видно было одно ее лицо и тело, а души вовсе не было видно». По выражению Толстого, она - «плодовитая самка». Все, кто знал Наташу до замужества, удивляются произошедшей в ней перемене.



И, наконец, в конце эпилога, наполненном философскими рассуждениями, Толстой еще раз повествует об историческом процессе, о том, что не личность делает историю, а делают ее только народные массы, руководимые общими интересами. Личность важна в истории лишь настолько, насколько она понимает и принимает эти интересы. .