Сочинение Анализ эпизода «Бал в доме Фамусова» комедии Грибоедова «Горе от ума».

Комедия Грибоедова «Горе от ума» входит в число самых известных произведений русской литературы. Она не потеряла свою актуальность даже в наше время, спустя два века. Конфликт поколений, взаимоотношение человека и общества - эти проблемы существовали, и будут существовать всегда. И сейчас существуют люди, точно сошедшие со страниц комедии Грибоедова «Горе от ума». И сейчас передовая творческая мысль не всегда находит поддержку окружающих. Молодежи кажутся смешными советы старшего поколения. А старики все время брюзжат, что во времена их молодости все было гораздо лучше. Так и главный герой Грибоедова оказался не понят окружающими его людьми.

Конфликт Чацкого с московским обществом наиболее ярко проявился на балу у Фамусова. Сцена бала является кульминацией комедии Грибоедова. На балу Чацкий успевает перессориться с гостями, прослыть сумасшедшим и быть осужденным всем, собравшимся на балу обществом. Такова композиция сцены бала. От чего же Чацкий ссорится с гостями? Неужели от склочности характера? Однако, всему есть причины. Вернувшись из-за границы, Чацкий спешит в дом Фамусовых. Он желает поделиться впечатлениями о поездке с тем, кто ему дорог - дочерью хозяина. И что же? Его ни кто не ждет. Та, кого он считал идеалом и совершенством, увлечена Молчлиным, полнейшим ничтожеством. Чацкий возмущен. И не столько тем, что Софья предпочла ему другого, сколько тем, кого она выбрала. Молчалин не только не может отстоять собственного мнения, похоже, он его вообще не имеет. Молчалин твердо убежден, что в его положении собственное мнение непозволительная роскошь и лучше помолчать, чтобы не помешать карьере. За время своего путешествия Чацкий успел отвыкнуть от нравов московского общества. Когда Фамусов, заискивая перед Скалозубом, начинает навязывать тому свою дочь, Чацкий не может воздержаться от резких слов. Ханжество и лицемерие, чинопочитание, подобострастие - все это ставшее традиционным для московского общества, вызывает у Чацкого негодование.

Сцена бала типична для Москвы Грибоедовского времени. И гости Фамусова – самые обыкновенные люди московского общества начала 19 века. Одни ездят на балы от скуки, другие, чтобы завести знакомство с нужными людьми, третьи, чтобы устроить судьбы своих детей. Здесь собираются люди одного круга, здесь нет чужих. А установленные правила поведения являются законом. Чацкий со своей правдой и критическим взглядом на жизнь просто не мог стать своим среди этих людей. За глаза гости Фамусова осуждают друг дуга. Но если сказать графине-внучке, что она зла оттого, что «в девках целый век», или сказать Хлестовой, что она вздорная, глупая старуха – за это можно прослыть и сумасшедшим.

Первые, с кем встречается Чацкий на балу – это супруги Горичи. Платон Горич – давний знакомый Чацкого, бывший военный, после женитьбы полностью попал «под каблук» своей жены. Чувствуется, что Чацкий хорошо относится к Платону Михайловичу и искренне огорчен переменой, произошедшей со своим старым другом. Он хоть и подшучивает над Горичем, но с явным сочувствием. А вот и князья Тугоуховские со своим семейством, со своими многочисленными дочерьми. Первое, что интересует княгиню: женат ли Чацкий. И как быстро пропадает ее интерес, когда она узнает, что кандидат в женихи небогат. А вот графини Хрюмины: бабушка и внучка. Внучка – злая старая дева. На ее едкие замечания Чацкий отвечает не менее резко. Это ее он сравнивает с французскими модистками.

И, конечно, Чацкого возмущает то, что московское общество, осуждая таких пройдох, как Загорецкий, не закрывает перед ним двери, а продолжает принимать на балах. Откровеннее всех об этом говорит по своей глупости Хлестова: «Я от него было и двери на запор; да мастер услужить».

Устами Чацкого говорит сам Грибоедов. Да и действующие лица комедии описаны автором так, будто это писал сам Чацкий. Если Горичей он изображает, иронически улыбаясь, то Тугоуховские, Хрюмины, Загорецикй – это уже сатира на московское общество тех времен. Когда же автор представляет нам Хлестову, мы слышим уже неподдельный сарказм. Особая фигура у Грибоедова – Репетилов.

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