Сочинение Анализ эпизода «Бал в доме Фамусовых» из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»

Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» произвела много шума в отечественной драматургии. Это – замечательное произведение с острым, афористичным языком. В своей пьесе Грибоедов затронул много вопросов и проблем русского общества 20-х годов 19 века. Главной же проблемой произведения можно назвать противостояние «века нынешнего» и «века минувшего». Особенно ярко, на мой взгляд, это раскрылось в 3 действии комедии, в сцене бала.

Чацкий – явный представитель поколения будущего, он жаждет видеть перемены в стране, у него активная социальная и политическая позиция. Он открыто противопоставлен Фамусову. Но Фамусов, безусловно, не единственный представитель приверженцев старых традиций. Все фамусовское общество – это консерваторы, боящиеся всего нового, неизведанного. Это общество во всей его полноте мы видим именно в 3 действии, в сцене бала. В этом эпизоде особенно четко видны разногласия между Чацким и фамусовской Москвой.

До этого эпизода мы видели, можно сказать, только двух представителей лагеря консерваторов – это Фамусов и Скалозуб. Но тут на сцену выходят и другие персонажи – московская знать. Все эти люди объединены общими взглядами, позицией, но, тем не менее, автор коротко, но ярко описывает нам каждого из них. Загорецкий – доносчик и картежный шулер, Хрюмины вздорны и брюзгливы, двуличны. Мы видим, что Тугоуховские признают в людях только знатность, богатство и чины, как и многие в этом обществе. Поэтому все так почтительны с властной, грубой, деспотичной Хлестовой. Вызывает неприязнь слабохарактерность Платона Михайловича Горича, которого при всех отчитывает жена. Господа N и D – заядлые сплетники, именно они с большим злорадством будут распространять слух о сумасшествии Чацкого.

Но не вся дворянская Москва появляется перед нашими глазами. Есть еще масса людей, оставшихся где-то там, за сценой. О них мы узнаем из разговоров. Это Кузьма Петрович, Фома Фомич, Татьяна Юрьевна, Марья Алексеевна и другие. Все гости во главе с хозяином дома – само воплощение ханжества, нравственного уродства, пошлости. Об этих людях Чацкий говорит:

В любви предателей, вражде неутомимых,

Рассказчиков неукротимых,

Нескладных умников, лукавых простаков,

Старух зловещих, стариков,

Дряхлеющих над выдумками, вздором.

Такое общество не прощает ума, свободомыслия, высказывания собственных идей. Чацкий независим, он нравственно превосходит эту толпу. Такого здесь не могут простить. Фамусовское общество с особой ненавистью преследует героя. А слух о сумасшествии Чацкого все подхватывают с большой готовностью. Примечательно то, что эту сплетню распускает именно Софья. Тем самым она предает героя. Если до этого момента читатель мог колебаться, к какому лагерю причислить девушку, то после этого поступка она стала полноправным членом фамусовского общества. После такой подлости Софья перестала отличаться от толпы ханжей, подлецов и дураков.

Но Чацкий несгибаем. Он презирает невежество, косность, пресмыкание. Здесь хочется вспомнить его знаменитый монолог о «французике из Бордо», где герой обличает «пустое, рабское, слепое подражанье» всему иностранному:

Приехал – и нашел, что ласкам нет конца;

Ни звука русского, ни русского лица

Не встретил: будто бы в отечестве, с друзьями;

Своя провинция.

Так же в этом монологе Чацкий негодует по поводу «чужевластья мод», ведет борьбу за достоинство русского народа:

Воскреснем ли когда от чужевластья мод?

Чтоб умный, бодрый наш народ

Хотя по языку нас не считал за немцев.

Этот эпизод примечателен еще и тем, что мы понимаем: Чацкий не одинок. В стране есть похожие на него люди. Это, например, двоюродный брат Скалозуба, который из-за каких-то «новых правил»: «…службу вдруг оставил, В деревне книги стал читать». Это и племянник княгини Тугоуховской – «химик и ботаник». Это и профессора Педагогического института, о которых княгиня Тугоуховская с негодованием говорит, что они «упражняются в расколах и в безверье».

Чацкий не угоден фамусовскому окружению, поэтому слух о его сумасшествии распространяется с такой скоростью и обрастает самыми невероятными подробностями. Кто-то вдруг сообщает, что герою прострелили голову, а в конце вообще оказывается, что молодой человек – беглый преступник. Причину сумасшествия все московское общество видит в науке, в просвещении. Фамусов говорит об этот так:

Ученье – вот чума, ученость – вот причина,

Что нынче пуще, чем тогда,

Безумных развелось людей, и дел, и мнений.

На самом деле, нет ничего странного в рождении этого слуха.

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