Сочинение Анализ эпизода «Бал в ресторации» из главы «Княжна Мэри» (по роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего вр

Повесть «Княжна Мэри» можно назвать одной из главных частей романа Лермонтова «Герой нашего времени». Именно здесь в наибольшей степени, на мой взгляд, раскрывается внутренний мир основного героя романа - молодого дворянина Печорина.

Повествование в этой повести ведется от первого лица, оно построено в виде дневниковых записей – наблюдений и исповеди Григория Александровича.

Дневниковая запись Печорина от 22 мая рассказывает о бале в ресторации Пятигорска – курорта, на который прибыл герой в поисках развлечения. Данный эпизод важен, на мой взгляд, по нескольким причинам. Во-первых, он дает представление о характерах и нравах, царящих в среде «благородных отдыхающих». Лермонтов показывает, что это тот же высший свет, с его неизменным лицемерием, пустотой и жестокостью, что так наскучил Печорину в Петербурге и который герой так хорошо знал.

К тому времени, когда устраивался бал в ресторации, Печорин уже нашел себе развлечение – он проводил «психологические эксперименты», столь любимые им, над княжной Мэри Лиговской. Герой всеми способами раздражал и злил эту девушку: не уделял ей должного внимания, говорил колкости о ней Грушницкому и так далее. Но несомненно одно – княжна Мэри заинтересовала Печорина, сразу привлекала к себе его внимание.

На балу, как только Мэри с матерью вошли в залу ресторации, тут же со всех сторон понеслись завистливые шушуканья – «курортные» дамы завидовали красоте и хорошему вкусу юной героини. Но, как выяснилось, зависть женской половины общества не ограничилась лишь злобными сплетнями. Печорин стал невольным свидетелем готовящегося маленького «заговора» против княжны Мэри. Герой слышал, как какая-то толстая некрасивая дама намекала своему кавалеру, что «пренесносную девчонку» Лиговскую «надо бы проучить».

На балу Печорин, воспользовавшись негласным курортным правилом приглашать непредставленных дам, «ангажировал» княжну Мэри на танец. Зачем он это сделал? Возможно, герой хотел «вблизи» увидеть, что подстроят молодой Лиговской отдыхающие дамы. Возможно, он этот делал назло Грушницкому, который в окошко наблюдал за «своей богиней». В любом случае, Печорин и здесь искал развлечения, острых ощущений. Таким образом, анализируемый эпизод важен и для раскрытия характера Печорина, более полного отображения его души.

Танцуя с Мэри, Григорий Александрович не мог не заметить красоты и прелести этой девушки: «Я не знаю талии более сладострастной и гибкой! Ее свежее дыхание касалось моего лица; иногда локон, отделившийся в вихре вальса от своих товарищей, скользил по горящей щеке моей. . . » Мне кажется, в какой-то степени герой был очарован княжной Мэри.

После танца Печорин начал светский разговор со своей партнершей, который он вел по всем правилам «науки страсти нежной». Притворившись раскаявшимся в своем поведении и желающим исправить все свои «ошибки», герой выяснил, что «их двери для меня навеки закрыты». Думаю, этот вывод только «подстегнул» Печорина добиваться своего – расположения красавицы княгини.

В тот момент, пока герои вели беседу, «заговор» начал осуществляться. Из толпы мужчин, среди которых был и кавалер толстой завистницы, вышел совершенно пьяный мужчина, который настойчиво и бестактно начал приглашать Мэри на танец. Никто из присутствующих не двинулся с места, чтобы защитить девушку. Мне кажется, все были только рады «позору» Лиговской.

Что чувствовала в этот момент Мэри? Думаю, это было серьезное испытание для молодой девушки. Страх и стыд, желание провалиться сквозь землю читались на лице у княжны. Состояние Мэри тут же понял тонкий психолог Печорин. Когда наглое приглашение на танец повторилось, он жестко взял «пьяного кавалера» за руку и сказал, что Мэри – его дама, и он танцует с ней все танцы. «Господину во фраке с длинными усами и красной рожей» ничего не оставалось, как ретироваться.

Так, Печорин в глазах Мэри стал «рыцарем на белом коне», защитником. Больше того, теперь Печорин стал желанным гостем в гостиной Лиговских!

Видя такой собственный успех, Григорий Александрович продолжает игру: он намекает Мэри, что та давно ему нравилась, и понимает, что и он привлек внимание девушки, стал ей очень интересен. С этим чувством, а также с предчувствием какого-то предстоящего приключения Печорин покидает бал.

Таким образом, эпизод «Бал в ресторации» выполняет в повести «Княжна Мэри» несколько важных функций. Здесь происходят значимые события, которые определят развитие сюжета в дальнейшем. Именно на балу происходит резкая перемена в отношениях Мэри и Печорина. Думаю, именно здесь героиня начала влюбляться в Григория Александровича, а тот решил продолжать «увлекательную игру».

Кроме того, именно в этом эпизоде раскрывается внутренний мир Печорина, а именно его холодное и эгоистическое стремление к приключениям, любовь к манипуляции людьми. Однако и он, пусть на короткий миг, очаровывается прелестью княжны Мэри.

Кроме того, «Бал в ресторации» раскрывает нравы светского общества, одинакового жестокого и равнодушного как в Петербурге, так и на курорте. .