Сочинение Анализ эпизода Чичиков у Коробочки (по поэме Н.В. Гоголя Мертвые души)

В поэме «Мертвые души» Н. В. Гоголь, по его словам, стремился изобразить «всю Русь», но с «одного боку». И у него это получилось: он очень точно и правильно сумел показать как отрицательные, так и положительные стороны жизни России того времени.

Центральное место в поэме «Мертвые души» занимает Чичиков Павел Иванович, вокруг которого и разворачиваются все действия произведения. Он приезжает в город N, где знакомится со всеми здешними чиновниками, а после отправляется к ним, чтобы купить мертвые души.

Сначала Чичиков отправляется к Манилову, где с легкостью совершает свою авантюру. Купив души, Павел Иванович едет к Собакевичу, но из – за непогоды случайно попадает к Коробочке.

Коробочка Настасья Петровна – вторая «продавщица» мертвых душ Чичикову. Это женщина пожилых лет, главная черта ее характера – мелочная бережливость. Несмотря на то, что Коробочка на редкость туго соображает, она довольно деловита, знает, как торговать, и боится продешевить. В своей жизни Настасья Петровна стремится пополнить свое богатство и извлечь из всего пользу.

Подтверждением всего этого является эпизод с мертвыми душами. Она спокойно торгует мертвыми крестьянами, как продает другие предметы хозяйства. Для нее нет разницы, чем торговать, лишь бы извлечь из этого прибыль. В предложении Чичикова продать мертвые души Коробочку пугает только цена, она боится, что он обманет ее, мало заплатит.

Но у Чичикова есть такая черта характера, как многосторонность: он умеет находить свой особый подход к каждому человеку, в котором заинтересован. Павел Иванович очень легко меняет свои манеры поведения, чтобы выгодно использовать расположения людей, но при этом он никогда не забывает о своих целях. Именно эта черта его характера и помогает ему договориться с Коробочкой о продаже мертвых душ.

Совершив сделку, Чичиков уезжает к следующему «продавцу» мертвых душ. .