Сочинение Анализ эпизода «Чтение Лазаря Сони Мармеладовой Раскольникову» в романе Ф.М.Достоевского «Преступлен

Анализируемый эпизод является очень важным в романе «Преступление и наказание»: именно в нем теория Раскольникова о «властьимущих» сталкивается с покорностью кроткой Сони. Чтение легенды о воскрешении Лазаря происходит во время встречи Родиона с девушкой, и, прочитав эту сцену, мы понимаем, какой по-настоящему сильной является Соня и как несостоятельна теория Раскольникова.



Эпизод начинается с описания комнаты, в которой жила Мармеладова. Ее жилище находилось в доме «на канаве», «трехэтажном, старом и зеленого цвета». Обстановка в комнате была убогой, «походила как будто на сарай», на окнах не было занавесок, а стены закрывали «обшмыганные и истасканные» обои.

Казалось бы, в такой бедной и нищенской обители нет места такой духовно-чистой девушке, как Соня. Об окружающих людях она говорит только хорошие слова, с теплом отзывается о «заикающихся» хозяевах, с любовью вспоминает об отце и матери. В каждом ее предложении мы слышим жалость и сострадание к близким, хотя, казалось бы, Соне есть из-за чего быть обиженной на жизнь.

Сначала Раскольников видел в девушке схожие с ним черты, ведь и он, и она переступили нравственные законы общества. Единственная лишь разница в том, что Родион сделал это для себя, а Соня – ради благосостояния семьи. Молодой человек пытается заставить ее взбунтоваться, как и он: «Знаю. . . и про то, как вы в шесть часов пошли», «Катерина Ивановна ведь вас чуть не била», «Катерина Ивановна в чахотке, в злой, она скоро умрёт», «А с вами что будет?», «А коли вы теперь заболеете», «Дети на улицу всей гурьбой пойдут», «С Полечкой, наверное, то же самое будет».

Но одна меткая фраза девушки «развенчивает» всю теорию Раскольникова: «Что ж бы я без Бога-то была?». Соня верит в Бога, Бог — её правда и сила. Если от безысходности Родион предпочел убить невинного человека, то девушка избрала другой путь – молитву.

С особой силой это видно, когда Соня и Раскольников читают эпизод Евангелия. Этот эпизод начинается со слов «Был же болен некто Лазарь, из Вифании…». Я думаю, между образом больного и Родиона можно провести параллель. Заканчивается эпизод тем, что Лазарь воскресает, пережив смерть и проведя в гробе четыре дня.

Эмоционально усиливает сцену чтения Евангелия интонация Сони: «громко и восторженно прочла она», «чувство великого торжества охватило ее». Воскресение Лазаря дает надежду на то, что и Раскольников когда-нибудь обретет веру в Бога и найдет душевный покой.

Чтение Евангелия как бы меняет молодого человека и девушку местами: решительный, безжалостный Раскольников и «растерявшаяся», испуганная Соня с тихим голосом в начале разговора. Во время чтения у девушки появляется блеск в глазах, суровость и торжественность, тогда как у Родиона «голова начала кружиться». Это значит, что вера Сони намного сильнее и глубже, чем теория Раскольникова .



После чтения Родион переходит к «делу»: он предлагает Соне бросить все, «рассудить серьезно и прямо», «сломать что надо, раз навсегда, да и только». Но мы видим, что он колеблется, говорит уже не с той решимостью, которая была в начале. Раскольников раскрывается перед девушкой, он готов признаться ей, пока еще не раскаиваясь в содеянном им преступлении.



Молодой человек уходит, оставив Соню в замешательстве. Он показался ей «помешанным», но она «сама была как безумная». Раскольников вновь разбудил в девушке думы о Полечке, матери, Лизавете, которые приснились ей ночью.



Таким образом, разговор Сони и Родиона «в нищенской комнате» открыл новую страницу в жизни обоих. Девушка еще больше уверилась в Боге, а Раскольников начал осознавать несостоятельность своей теории «властьимущих». И, несмотря на возникшие разногласия, еще крепче и духовно ближе стали друг к другу «убийца и блудница». .