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Сочинение Анализ эпизода «Именины Веры Николаевны» (по повести А.И. Куприна Гранатовый браслет)

    Эпизод «Именины Веры Николаевны» является одним из центральных в повести А. И. Куприна «Гранатовый браслет». Именно из него мы узнаем о существовании таинственного поклонника княгини – простого служащего Желткова, узнаем о его чувстве и об отношении к его любви самой Веры Николаевны и ее ближайшего окружения. Именно в этом эпизоде отчетливо обозначается основная проблема произведения – о потребности людей в настоящей любви и об ее отсутствии в современном героям мире.
    Итак, теплым августовским вечером родные и близкие княгини Шеиной собрались на террасе их загородного дома. Гости намеревались играть в покер, который очень любила и сама хозяйка дома. Однако Веру Николаевну отвлекли – горничная передала ей небольшую посылку: «Под бумагой оказался небольшой ювелирный футляр красного плюша, видимо, только что из магазина». А в футляре героиня нашла золотой браслет и записку.
    Большое внимание автор уделяет описанию браслета. Это было довольно неказистое украшение – из дутого, низкопробного золота и плохо обработанных гранатов. Однако было в нем нечто, что привлекало внимание, делало этот браслет красивым: «Но зато посредине браслета возвышались, окружая какой-то странный маленький зеленый камешек, пять прекрасных гранатов-кабошонов, каждый величиной с горошину».
    В этих пяти гранатах словно светилась жизнь, словно отражались тепло и свет любви дарителя. А им был некто иной, как Желтков – таинственный поклонник Веры Николаевны. Однако героиня увидела в этих гранатах опасность, предсказание беды: «Точно кровь!» - подумала с неожиданной тревогой Вера».
    Рассмотрев браслет, княгиня обратилась к записке. В ней Желтков поздравлял Веру Николаевну с днем Ангела и признавался в своих чувствах – настоящих, искренних, глубоких, наполненных обожанием и поклонением: «Я мысленно кланяюсь до земли мебели, на которой Вы сидите, паркету, по которому Вы ходите, деревьям, которые Вы мимоходом трогаете, прислуге, с которой Вы говорите».
    Мы узнаем, что гранаты, среди которых был один очень редкий, зеленый, - это семейная реликвия Желткова, передававшаяся из поколения в поколение. Ради Веры Николаевны герой «перенес» эти камни на золотой браслет: «…Вы можете быть уверены, что до Вас никто еще этого браслета не надевал». Думаю, сделать такой подарок для бедного служащего почтамта было непросто. Однако и в этом выразилась сила его любви.
    Кроме того, из записки Желткова мы узнаем, что он был влюблен в княгиню давно - на протяжении семи лет. Раньше он преследовал ее своими письмами, однако отказался от этой идеи – сейчас ему достаточно было одной мысли о ее существовании и своего чувства.
    Что же испытала Вера Николаевна, когда узнала, кем был прислан этот подарок? Куприн пишет: «Ах, это - тот! - с неудовольствием подумала Вера. Но, однако, дочитала письмо. . . » Ей, как любой женщине, было приятно обожание и поклонение.
    После описания «признания» Желткова автор переносит нас в гостиную, где гости Веры Николаевны скучают, флиртуют друг с другом, пытаются развлечься. Куприн подчеркивает, что в их жизни нет настоящего чувства. Возможно, потому, что эти аристократы «измельчали», превратились в «мертвецов» и уже не способны любить: «…он целый вечер будет ходить около жены, как пришитый, скаля свои гнилые зубы на лице черепа и портя жене настроение духа».
    Настоящее чувство они склонны превращать в фарс, комедию, кривляние. Пример тому – повесть «княгиня Вера и влюбленный телеграфист», придуманная Василием Львовичем на потеху гостям.
    И кажется, будто эти люди и не нуждаются в настоящих чувствах, однако в них есть сильнейшая тоска и потребность в любви. Мы понимаем это, когда слышим рассказ старика Аносова. Его слова «может быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины и на которую больше не способны мужчины» становятся рефреном повести и выражают основную мысль произведения.
    Таким образом, эпизод «Именины Веры Николаевны» является одним из ключевых в «Гранатовом браслете». В нем мы знакомимся с основными действующими лицами произведения, узнаем о существовании Желткова и его чувстве. Именно здесь звучит основная мысль произведения - о великой человеческой потребности в любви и об отсутствии ее в современном автору и героям миру. .

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