Сочинение Анализ эпизода «Охота в Отрадном» в романе Л.Н.Толстого «Война и мир»

Говоря о самом понятии «эпизод», в первую очередь следует отметить, что это та или иная завершенная и самостоятельная часть литературного произведения, которая изображает законченное событие или важный в судьбе персонажа момент.



Роману «Война и мир» свойственна эпизодичность или, другими словами, сценичность. За счет этого автором достигается полнота всей картины жизни героев, их мировосприятие, психическое и душевное состояние, создается широкая картина действительности.



Эпизод охоты в Отрадном занимает особое место в романе, поскольку в нем подробно и достоверно показаны нравы дворян девятнадцатого века. Л. Н. Толстой во всех деталях рисует сборы и саму охоту. Любителей этого развлечения, по мнению автора, всегда охватывает «непреодолимое охотничье чувство, в котором человек забывает все прежние намерения, как человек влюбленный в присутствие своей любовницы».



Приготовления к охоте была всегда тщательными и серьезными. Л. Н. Толстой называет точное количество собак, которых сопровождало двадцать конных охотников. В дороге был встречен дальник родственник, небогатый сосед Ростовых. Тут же гончих «соединяли в одну стаю, и дядюшка с Николаем поехали рядом». Каждый из героев по-своему относится к этой забаве. Граф Илья Андреевич не был охотником по душе, но прекрасно знает охотничьи законы.



Толстой рисует всю панораму охотничьего действия не со стороны, а глазами участников этой забавы: «Граф, забыв стереть улыбку с лица, смотрел перед собой вдаль по перемычке и, не нюхая, держал в руке табакерку. Вслед за лаем собак послышался голос, поданный в басистый рог Данилы; стая присоединилась к первым трем собакам, и слышно было, как заревели с заливом голоса гончих, с тем особенным подвыванием, которое служит признаком гона по волку. . . » Читатель становится невольным участником этих событий.



С новой стороны показан в этом эпизоде Николай Ростов, который очень увлечен гонкой за волком. Перед нами предстает человек, тонко и чувствительно воспринимающий все происходящее. Он с надеждой ждет, что волк побежит в его сторону, состояние героя близко к отчаянию. Николай молил бога, «чтобы волк вышел на него; он молился с тем страстным и совестливым чувством, с которым молятся люди в минуты сильного волнения, зависящего от ничтожной причины».

В этом своем качестве Ростов похож на маленького ребенка, ему важно, чтобы один из псов на глазах у дядюшки вцепился в волка. «Только один раз бы в жизни затравить матерого волка, больше я не желаю!» - думает он.

Появление волка стало совсем неожиданным для Ростова. Теперь молодой человек ничего не видит вокруг, он одержим только своим желанием: «Николай не смыкал своего крика, не чувствовал того, что он скачет, не видал ни собак, ни места… , он видел только волка».

Герой боится, что волка затравит дядюшка и его охотники. Сейчас это были его единственные соперники. Когда пес Карай схватил жертву за горло, это была самая счастливая минута для Николая во всей его жизни. Ростов с отчаянием закричал, когда Карай с ощетинившейся шерстью вылез из оврага. Каждый из охотников пытался заколоть волка, но это удалось сделать только Даниле, который оказался самым отважным.



«С счастливыми, измученными лицами живого матерого волка взвалили на шарахающую и фыркающую лошадь» - охота закончилась успешно, и все ее участники поехали к месту общего сбора. Охотники съезжались со своими добычами и рассказами, все подходили смотреть на волка, который большими стеклянными глазами смотрел на всю эту толпу, собак, людей, окружающих его.



Охота завлекает героев в разной степени. Если старому графу охота совсем неинтересна, то его сын Николай Ростов просто одержим ею. Азарт юноши схож с азартом ребенка, который очень хочет что-то получить, а если это не удается, то готов плакать и кричать. Николай считает своим долгом загнать матерого волка.



Толстой дает картину охоты в четырех главах. Автор вырисовывает каждого героя, каждое событие с удивительной точностью. Здесь особую роль играют детали, одно это не мешает динамичности сюжета. Толстой рисует нравы и забавы, которые привлекают дворян. Из этого эпизода мы узнаем, как жили и люди в то время, чем увлекались и «забавлялись». Также мы видим героев романа в новой обстановке: не в салонах, светских приемах или на поле боя, а на природе, занятых общим делом. .