Сочинение Анализ эпизода «Первая непринужденная беседа Петра Гринева с Емельяном Пугачевым»

Повесть «Капитанская дочка» была написана в очень сложный для Пушкина период жизни – 1833-1836 годы. Ей предшествовала статья «История Пугачева», которую автор написал в 1833 году в селе Болдино Новгородской губернии.

Пушкин ездил по местам восстаний в Оренбургскую область. Он слушал рассказы людей, живших в тех местах. Благодаря увиденному и услышанному, Пушкин создал свой фундаментальный труд. На нем основывается почти вся повесть «Капитанская дочка». Лишь некоторые имена и названия придумал поэт.

Сначала по цензурным соображениям не была опубликована глава о бунте в Белгородской крепости. Пушкин в своих бумагах назвал ее «Пропущенная глава. Она увидела свет только в 1880 году, много лет спустя после смерти автора.

«Капитанская дочка» - многоплановое произведение. Основной темой повести является тема пугачевского бунта. Это восстание стало высшей точкой борьбы крестьян со своими угнетателями. В повести Пушкин нарисовал яркую картину стихийного восстания. Разнообразный состав народного движения автор показывает, вводя образы казаков Яика, изувеченного башкирца, поволжских крестьян, местной голытьбы.

Вторая тема – любовь разных поколений. В повести автор рассказывает о любви Марьи Ивановны и Петра Андреевича, Василисы Егоровны и Ивана Кузьмича. Потеряв любимого мужа, Василиса Егорова также погибает от рук Пугачева за то, что прилюдно оскорбила главаря «банды». Любовь в этом произведении позволяет не только жертвовать собой ради любимого, но она и помогает жить ради того, кого любишь.

Еще у повести есть много небольших сюжетных линий, но они второстепенные.

Идея этого произведения – рассказать читателю о народном восстании с участием Пугачева, о судьбах людей, в нем участвовавших, с точками зрения самого автора.

Раньше писатель рассказывали о Пугачеве не иначе как о «злодее», «убийце», «враге отечества». До начала XIX века имя Пугачева было под запретом. Пушкин первый из литераторов и историков увидел в Пугачеве выдающегося человека из народа, умного, честного, сильного. Поэтому в повести мы можем увидеть симпатии Пушкина Пугачеву и сделать вывод, что автор главным героем повести считает Пугачева.

Одной из сцен, позволяющих понять идею произведения, является эпизод непринужденной беседы Петра Андреевича Гринева с Емельяном Пугачевым. Эта сцена находится в восьмой главе повести, которая называется «Незваный гость».

Завязка эпизода происходит тогда, когда к Петру Гриневу прибегает казак с объявлением о том, что «государь» желает его видеть. По дороге к комендантскому дому Гринев увидел тела Василисы Егоровны и Ивана Кузьмича. Эта картина символизирует возмущение народа, которого угнетали и убивали. Это произошло из-за того, что зло порождает зло, жестокость порождает жестокость. Придя в дом, Петр Андреевич увидел необыкновенную картину. За столом сидят Пугачев и десять казацких старшин. Внешность Пугачева не изъявляла ничего свирепого. Соседа своего лет пятидесяти он называл то графом, то Тимофеичем, то дядюшкой. Все люди на собрании были равными в правах. Каждый свободно оспаривал Пугачева и высказывал свое мнение. В поведении Пугачева мы замечаем, что он был демократичен, шутил и даже смеялся. Когда он со своими казаками затянули заунывную бурлацкую песню, Гринев увидел в их глазах обреченность. Они знали, что идут на верную гибель. Кульминация эпизода наступает, когда Гринев и Пугачев остаются для разговора один на один. Между ними происходит первая непринужденная беседа, которая протекает не как беседа самозванца с врагом, а как человека с человеком. Гринев в довольно мягкой форме высказывает Пугачеву, что он не государь, а самозванец. Пугачев этого не отрицает, а даже утверждает. Из этой беседы мы понимаем, что он не ставил своей целью защитить крестьян, бедняков. Они были нужны ему для создания армии. И вообще, Пугачев шел на Оренбург наудачу.

Этот эпизод очень важен для понимания всего произведения. В нем наступает перелом в отношениях Пугачева и Гринева, становление личности Петра. Также мы узнаем Пугачева с «человечной стороны».

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