Сочинение Анализ эпизода «Первый бал Наташи Ростовой» (по роману Л.Н. Толстого «Война и мир»)

«Первый бал Наташи Ростовой» – значимый эпизод во втором томе романа Л. Н. Толстого «Война и мир». Он является важным сюжетным «узлом», глубже раскрывает характеры участвующих в нем героев, дает оценку светскому обществу в целом.

Первый бал – важное событие в жизни каждой девушки. Именно там происходит своеобразная «оценка» - насколько девушка красива, насколько она нравится мужчинам, будет ли она пользоваться успехом на «ярмарке невест». Первый бал – это первый выход в свет, превращение девушки в светскую красавицу, публичную невесту.

Поэтому неудивительно волнение Наташи перед этим событием, которое увеличивалось еще и тем, что на балу должен был присутствовать государь и весь дипломатический корпус.

В преддверии бала все существо героини наполнялось счастьем, ожиданием огромного праздника, радости: «То, что ее ожидало, было так прекрасно, что она не верила даже тому, что это будет». Наташа настолько погрузилась в эти эмоции, что даже не думала, как она выглядит, как положено себя держать и вести светской барышне. Да это у нее и не получилось бы – настолько сильно было волнение героини, когда она ступила на порог дома екатерининского вельможи, настолько естественна и искренна была ее натура.

Думаю, именно эту естественность, прелестную непосредственность заметили в героине и хозяева праздника. Автор отмечает, что из двух, казалось бы, одинаковых девочек – Сони и Наташи – они отметили именно Ростову: «Две девочки в белых платьях, с одинаковыми розами в черных волосах, одинаково присели, но невольно хозяйка остановила дольше свой взгляд на тоненькой Наташе».

В зале, в процессе того, как графиня приветствовала знакомых и вела беседу, Наташа увидела многих значимых светских лиц – первых красавиц и богатых невест, влиятельных мужчин, светских завсегдатаев. Однако все эти лица не произвели на героиню большого впечатления. Ее интересовало лишь, какое впечатление на всех этих блестящих людей произвела она – понравилась ли, примут ли они ее в своей круг. И только оглядевшись, заметив на себе доброжелательные взгляды, Ростова немного успокоилась, смогла в толпе различить знакомые лица – Пьера и Андрея Болконского.

Но вот начался сам бал. Заиграла музыка и в зале наступило небольшое смятение. Все ожидали, когда государь откроет бал, первым пригласив на танец даму. Вслед за ним начали строиться другие пары. Наташа оказалась в числе небольшой группы дам, которых не пригласили на танец. Все ее существо выражало одно – напряженное ожидание, ведь от того, пригласят ее сейчас или нет, зависела вся ее жизнь: «Она стояла, опустив свои тоненькие руки, и с мерно-поднимающейся, чуть определенной грудью, сдерживая дыхание, блестящими, испуганными глазами глядела перед собой, с выражением готовности на величайшую радость и на величайшее горе».

Толстой подчеркивает, что его шестнадцатилетняя героиня совершенно не интересовалась светскими интригами и вообще всем, что происходило «вне ее». Вся она была погружена в собственные переживания, как это часто бывает у подростков: «Нет, это не может быть!» - думала она. – «Они должны же знать, как мне хочется танцевать, как я отлично танцую, и как им весело будет танцевать со мною». Наташу интересовало лишь то, что касалось ее, потому что от отношения к ней окружающих зависела ее самооценка, ее собственное отношение к себе.

Но все кавалеры проходили мимо этой девочки, равнодушно и безразлично скользя взглядом по ее лицу. Никто из них не сумел или не захотел рассмотреть той прелести юности, непосредственности и искренности, которыми светилась Наташа. Думаю, что, по их мнению, на фоне блестящих светских дам, вроде Элен Курагиной, Наташа просто терялась.

А девушка, между тем, все больше приходила в отчаянье. Вот уже зазвучала музыка первого тура вальса, а она все еще стояла у стены. Но на ее счастье поблизости оказался Пьер, который попросил своего друга Андрея Болконского потанцевать с его протеже.

Андрей обернулся и сразу узнал Наташу, вспомнил лунную ночь в Отрадном, понял, что она ждет приглашения и от этого зависит ее счастье. Болконский пригласил героиню просто как знакомую, как хорошенькую женщину, пригласил, желая уйти от скучного разговора. Однако, как только он приобнял ее в танце, «вино ее прелести ударило ему в голову: он почувствовал себя ожившим и помолодевшим, когда, переводя дыханье и оставив ее, остановился и стал глядеть на танцующих».

После этого первого танца на Наташу со всех сторон посыпались приглашения. Она практически не сидела, а все свободные минуты посвящала беседе с Болконским. И в конце вечера он сам, неожиданно, как ему показалось, загадал, что Наташа будет его женой.

Князь Андрей, как тонкий человек, смог увидеть и оценить всю необычность и прелесть Наташи: «…эта девушка так мила, так особенна, что она не протанцует здесь месяца и выйдет замуж. . . Это здесь редкость».

А сама Наташа была просто счастлива – ее первый бал удался. Счастье переполняло героиню, она любила весь мир, все ей казались исключительно хорошими, и героиня была готова поделиться своей радостью с целым миром: «На глаза Наташи все бывшие на бале были одинаково добрые, милые, прекрасные люди, любящие друг друга: никто не мог обидеть друг друга, и потому все должны были быть счастливы».

Таким образом, эпизод «Первый бал Наташи Ростовой» выполняет несколько значимых функций в произведении. Он «двигает сюжет» - именно здесь Наташа и Андрей сближаются. Кроме того, здесь раскрывается психология этих героев (в большей степени – Наташи), особенности их внутреннего мира; а также характеризуется светское русское общество начала 19 века. .