Сочинение Анализ эпизода «Смерть Мармеладова» в романе Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"

Смерть Мармеладова, «отставного титулярного советника», описывается в седьмой главе второй части романа «Преступление и наказание». Главные участники эпизода – сам Мармеладов, его жена Катерина Ивановна, дети, Родион Раскольников. Кроме того, здесь учавствует немало и второстепенных персонажей, таких, как доктор, священник, полицейские и прочих, чья роль состоит в том, чтобы более полно передать обстановку, в которой человек провел свои последние минуты.



Роковым вестником для жизни Мармеладова стала «щегольская и барская» коляска, запряженная «парой горячих лошадей». Как позже выяснилось, эти лошади были «молодые, пужливые», кучер не смог вовремя их остановить, и поэтому переходивший дорогу отставной чиновник оказался задавлен ими. Это событие привлекло внимание толпы и полицейских. Но и тех, и других пострадавший мало интересовал: кучер оправдывал сам себя, люди охали и ахали, а полицейские «были довольны, что узнали, кто раздавленный». Затем при участии Раскольникова Мармеладова приносят домой и здесь он умирает в окружении жены, детей, доктора, священника и других людей, оказавшихся в этот момент рядом.



В анализируемом эпизоде упоминается много разных персонажей, но подробнее мне хочется остановится на Катерине Ивановне. Больная чахоткой женщина, с тремя малыми детьми, старшей их которых всего десять лет, из всех сил пытается устроить семейный быт. В начале эпизода она жалуется Поленьке на своего мужа, жалеет об упущенных когда-то возможностях, сетует на жизнь. Как же меняется ее поведение, когда она узнает, что Мармеладов умирает! Катерина Ивановна начинает суетиться, «забыв о себе самой, закусив свои дрожавшие губы и подавляя крики, готовые вырваться из груди». Она защищает Мармеладова перед другими, вступает в перебранку с Амалией Людвиговной, но после исповеди и причащения копившееся отчаяние прорывается наружу.

Женщина рассказывает священнику о последних годах жизни, о безденежье, о пьянстве мужа. В конце концов, у нее вырывается фраза: «И слава богу, что помирает! Убытку меньше!». Но эти слова были сказаны сгоряча, в них сконцентрировалась ненависть не столько к Мармеладову, сколько ко всей жизни. Катерина Ивановна до последней минуты делала для мужа все, что могла: она «суетилась около больного, подавала ему пить, обтирая пот и кровь с головы, оправляла подушки».



Соня, пришедшая чуть позже, в ярком не к месту платье, стояла в самых дверях «с неподвижными от ужаса глазами». Она по-своему любила отца. Да и не только Соня, но и все дети Мармеладова, несмотря на его пьянство и нищету, любили его. «Папочку жалко!» - так сказала Поленька, расплакавшись перед Раскольниковым.



Родион также сыграл важную роль в этом эпизоде. Если бы не он, Мармеладов, возможно, умер бы где-нибудь в убогой больнице на окраине Петербурга, и никто бы так и не узнал имени задавленного лошадью человека. Если бы не Раскольников, Катерина Ивановна осталась бы без денег и наедине со своим горем. Благодаря этому герою Мармеладов провел последние минуты жизни в родной комнате в окружении жены и детей. Вообще, в этом эпизоде Раскольников проявил себя с самой лучше стороны.



Важную роль в анализируемом эпизоде играют мелкие, но яркие детали, которые дают более полное представление о жизни Петербурга в целом и о семье Мармеладовых в частности. Босые пятки детей, волны табачного дыма, «врывавшиеся из других комнат», окровавленный платок Катерины Ивановны, убогое платье Сони – из нескольких, казалось бы, незначительных штрихов складывается картина жизни и быта не только этой семьи, а многих семей того времени и социального положения.



В этом эпизоде раскрылись новые грани жизни петербургских людей. Случилось происшествие, привлекло к себе внимание толпы… Но эта толпа, скорее всего, пришла посмотреть на «щегольскую коляску», а не на пострадавшего человека. В комнате с умирающим Мармеладовым мы видим множество людей – полицейских, священника, доктора, вздорную хозяйку Амалию Людвиговну.

Читая эпизод, складывается впечатление, что все эти персонажи как будто выполняют свой долг. Происходящее для них – это повод для будущих сплетен, очередной повод показать себя, и мало кого интересует, что у погибающего остались дети, и не каждый подумал снять шляпу. С другой стороны, в этих простых, бедных людях за маской бедности и нищеты скрываются добрые сердца и открытые души.

Каким бы пьяницей не был Мармеладов, он любит свою жену и детей, особенно Соню, на чьих руках он и умер. Из последних сил он тянется к дочери и просит прощения, не обращая внимание на ее пестрый «расфранченный» наряд и «необъятный кренолин». Как бы ни была убога и безденежна жизнь Катерины Ивановны, она не спит ночами, стирает белье детей и мужа, потому женщина «лучше соглашалась мучить себя по ночам , чем видеть грязь в доме».

Также с иной стороны мы увидели характер Раскольникова. Студент, недавно совершивший убийство, бросается на помощь бедному пьянице, буквально приносит его домой и отдает Катерине Ивановне все свои деньги. Он думает не о себе, а о семействе Мармеладовых, о детях, об их будущем. Его положительное отношение чувствуют, прежде всего, дети, и в подтверждение этого Поленька обняла и расплакалась на плече Раскольникова, когда он уходил домой.



Таким образом, в эпизоде «Смерть Мармеладова» основным событием является гибель Семена Захаровича и его последние мгновения жизни. Но, прочитав эпизод, мы узнаем новые и лучшие черты характера главного героя романа – Родиона Раскольникова. Также мы получаем яркую картину жизни бедных людей Петербурга середины 19 века. Задумываемся о том, как порой незаметно для безразличных окружающих заканчивается жизнь человека, маленького винтика в жизни большого города и о том, что именно в таких ситуациях другие люди показывают свои истинные лица. .