Сочинение Анализ эпизода «Тимохин и Долохов во время боя» (по роману Л.Н. Толстого «Война и мир»)

Эпизод «Тимохин и Долохов во время Шенграбенского сражения» повествует о том, как русские войска во время одного из ключевых сражений в войне 1805 года, под давлением французов, начали паническое отступление. Вопреки всем командам начальства, солдаты бежали, каждый спасая свою жизнь: «- Обошли! Отрезали! Пропали! - кричали голоса бегущих».

В рядах войск началась настоящая паника, и казалось, что никто и ничто не сможет восстановить порядок, заставить русских сражаться. В момент животного страха пали все авторитеты – приказы военного руководства ничего уже не значили.

Однако произошло практически чудо – одна рота все-таки сохранила свою организованность и уважение к командиру. Это была рота Тимохина. Этот маленький «красноносый капитан» сумел сдержать своих солдат, направить их помыслы в нужное ему русло. Именно поэтому его рота произвела перелом в битве: «Бегущие возвратились, батальоны собрались, и французы, разделившие было на две части войска левого фланга, на мгновение были оттеснены».

Как же вел себя сам Тимохин во время атаки? Он с такой решительностью и даже отчаянностью набросился на французов (с одной шпажкой, подчеркивает Толстой), что те «не успев опомниться, побросали оружие и побежали». Мы понимаем, что в этот момент Тимохин «ставил на карту все» - цель его жизни заключалась сейчас в том, чтобы заставить французов бежать или …умереть самому. И это почувствовал противник, застигнутый врасплох.

Тимохин, по мнению Толстого, истинная русская натура, шальная, удалая, отчаянная, однако и бескорыстно-героическая, способная на подвиг во имя общего блага.

Не таков Долохов, который, в противовес Тимохину, прежде всего думает о личной славе. Он тоже герой – бежал в атаку рядом со своим командиром, «в упор убил одного француза». Однако, подчеркивает Толстой, и «первый взял за воротник сдавшегося офицера», чтобы все видели, что это сделал именно он.

Больше того, Долохов почитал нужным подойти к полковому командиру и «отчитаться» перед ним в своих заслугах: «Прошу запомнить, ваше превосходительство!»

С одной стороны, этого героя можно понять: он, дворянин и офицер, за «провинности» был разжалован в простые солдаты. А заслуги, замеченные командованием, могли вернуть ему офицерское звание. Но, в то же время, мы понимаем, что в ответственный момент боя поведение Долохова крайне неуместно и эгоистично. Особенно это заметно по сравнению с геройским и, что самое важное, бескорыстным поведением капитана Тимохина.

Таким образом, в данном эпизоде мы наблюдаем противопоставление двух «боевых героев», двух типов поведения – истинно героического, бескорыстного (Тимохин) и ложно героического, эгоистического (Долохов). .