Сочинение Анализ эпизода «Великий бал у Сатаны» (по роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»)

Уникальность романа «Мастер и Маргарита» заключается в многообразном переплетении повторяющихся динамических образов и тем. Связи между ними в основном ассоциативны. Именно эта особенность романа создает сложность при его анализе, поэтому, рассматривая ключевую для понимания сцену бала, постараемся понять логику ассоциативных связей.

В развитии сюжета сцена бала (глава 23) является кульминацией: это перелом в судьбе мастера и Маргариты, вместе с тем, это и апофеоз могущества Воланда. Сцена бала у сатаны соединяет в себе все романные узлы московских сцен. При чтении этого эпизода читатель как бы погружается в атмосферу напряжения для более пристального внимания к внутренней стороне эпизода.

Бал у сатаны – это переплетение реального и сверхъестественного, это граница двух миров: «Ежегодно мессир дает один бал. Он называется балом полнолуния, или балом ста королей…мессир холост, как вы, конечно, сами понимаете. Но нужна хозяйка… хозяйка должна носить имя Маргариты, во-первых, а во-вторых, она должна быть местной уроженкой».

Сначала описание бала дается в восприятии Маргариты. Она – королева и своеобразный центр повествования: «Бал упал на нее сразу в виде света, вместе с ним – звука и запаха». Это описание показывает, что Булгаков стремился создать конкретно-чувственную, предметную атмосферу сверхъестественного бала. Пространство здесь бесконечно расширено: тропический лес сменяется прохладой бального зала, возникают из ниоткуда стены тюльпанов, роз, махровых камелий, вокруг – шипящие фонтаны, льющаяся вода. Ирреальный мир не только видим, но и слышим: рев труб, джаз-оркестр. При описании бала оркестр использует и цветопись, раскрашивая мрачный мир в яркие тона. Время же бала замедляет свой ход: «Эти десять секунд показались Маргарите чрезвычайно длинными».

Булгаков создает перенасыщенную внешними деталями обстановку бала, делает его пространство предметным, осязаемым. Необходимо отметить один момент, играющий значительную роль в понимании всего эпизода, - сцена, когда Маргариту окатили «горячей, густой и красной» кровью. Эта деталь ассоциативно связана с мотивом крещения. Только у Булгакова вместо святой воды – кровь.

Немаловажную роль на балу играют и все гости Воланда – воскресшие грешники-мертвецы, которые являются исторически реальными лицами. Коровьев так охарактеризовал одного из гостей: «Господин Жак с супругой. Рекомендую вам, королева, один из интереснейших мужчин! Убежденный фальшивомонетчик, государственный изменник, но очень недурной алхимик. Прославился тем, что отравил королевскую любовницу».

Тем самым Булгаков сталкивает фантастическое, сверхъестественное событие с реальным. Таким образом, в сцене бала соприкасаются три реалии: конкретно-историческая, художественная и реалия высшего порядка (сатана, ведьмы).

Гости на балу появляются из необъятного камина, напоминающего «холодную пасть». Возникает ассоциация с пеплом, тлением: «Вдруг что-то грохнуло внизу в громадном камине, из него выскочила виселица с болтающимся на ней полурассыпавшимся прахом. Этот прах сорвался с веревки, ударился об пол, и из него выскочил черноволосый красавец во фраке и лакированных туфлях. Из камина выбежал полуистлевший небольшой гроб, крышка его отскочила, и из него вывалился другой прах». Используя при описании этой метаморфозы сниженные глаголы, Булгаков выражает иронию ко всему происходящему. Так не изображают воскресение, победу жизни над смертью. Все эти «безголовые скелеты», «выбегающие гробы», «разложившиеся трупы» – пародия на людей. Смешна свита Воланда, притворно повторяющая каждому гостю: «Я в восхищении!» Все происходящее начинает напоминать маскарад.

Далее действие становится страшнее. Маскарад переходит в настоящую вакханалию. Когда лестница с потоком гостей опустела, все изменилось в самой атмосфере бала: «… на эстраде, где играл оркестр короля вальсов, теперь бесновался обезьяний джаз. Громадная, в лохматых бакенбардах горилла с трубой в руке, тяжело приплясывая, дирижировала». Мрачную концовку подчеркивают и атрибуты, описание размаха вакханалии: «…тотчас с шипением и грохотом волнующаяся масса шампанского ушла из бассейна, а Нептун стал извергать не играющую, не пенящуюся волну темно-желтого цвета».

Появление античных языческих божеств на балу показывает, насколько полярно сместились смысловые акценты: от ожидания света к тьме. Воскресение обернулось вакханалией.

Вскоре на балу появляется Воланд. Эпизод получает естественное напряжение, связанное с ожиданием смысловой развязки. Именно ему Булгаков поручает обобщить все происшедшее. Он провозглашает бесконечность и силу бытия как такового, наказывая небытием тех, кто не верит в вечную жизнь: «Каждому будет дано по его вере. Вы уходите в небытие, а мне радостно будет из чаши, в которую вы превращаетесь, выпить за бытие». Воланд принес с собой не только смерть и кровь, но и торжество возмездия. Он провозглашает смерть залогом будущей жизни.

Таким образом, эпизод бала у сатаны не только дорисовывает центральный в романе образ Воланда, не только показывает жертвенность Маргариты. Он представляет собой скрытую метафору сцепления жизни и смерти.

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