Сочинение Анализ эпизода Великий бал у сатаны (по роману М. Булгакова Мастер и Маргарита).

Роман «Мастер и Маргарита» писался на протяжении двенадцати лет. Это произведение стало итоговым в жизни и творчестве Михаила Афанасьевича Булгакова. Оно раскрывает взгляды писателя на Добро и Зло, Свет и Тьму, Любовь и Ненависть. А также через всю книгу проходит идея подлинной ценности истинного искусства.



«Мастер и Маргарита» по композиции представляет собой роман в романе. Две истории, рассказанные автором, развиваются как бы параллельно друг другу, не соприкасаясь ни персонажами, ни идейным пафосом. Но это только видимость, на самом деле образы Мастера и Иешуа Ганоцри имеют много общего. И тем не менее, московскую историю и переработанный Булгаковым Новый завет можно отделить друг от друга без ущерба для художественной канвы произведения. Таким образом, роман о похождениях Воланда в Москве имеет свою сюжетную и композиционную структуру.



Глава «Великий бал у сатаны» является кульминацией романа. Это решающий момент в развитии характеров персонажей (Маргарита, Воланд). В этом эпизоде решается проблема милосердия, которая связана в романе с образом Маргариты. Даже став ведьмой, эта героиня не теряет самых светлых человеческих качеств. Ещё до бала, когда она крушит дом Драмлита, Маргарита видит в одной из комнат испуганного мальчика и прекращает разгром. На балу героиня также проявляет великодушие. Услышав от Бегемота историю Фриды, которая убила своего ребёнка потому, что ей нечем было его кормить, Маргарита спрашивает, что стало с тем, кто соблазнил несчастную. Она решает помочь Фриде – избавить её от вечной пытки. И после бала выполняет своё обещание.



Глава начинается с подготовки Маргариты к балу, где она должна быть королевой. Её омывают кровью, розовым маслом и одевают в туфельки из лепестков роз. На шею одевают тяжёлый медальон с изображением пуделя: «Это украшение чрезвычайно обременило королеву. Цепь сейчас же стала натирать шею, изображение тянуло её согнуться». Маргарита трижды появляется на бале: первый раз, чтобы поприветствовать гостей; второй, чтобы они не «почувствовали себя брошенными»; и в третий - при выходе Воланда.



Главными действующими лицами эпизода являются Маргарита и Воланд. Однако, практически всё действие сконцентрировано вокруг Маргариты. Очень часто бал показывается её глазами: «улетая, Маргарита видела…», «Маргарита попробовала оглядеться…», «Маргарита перестала видеть то, что происходит в швейцарской…». Работа королевы оказалась нелёгкой, но героиня с честью выдерживает все испытания, так как от этого зависит судьба Мастера. А ведь ради любви, как уже понятно, она способна на всё.



Воланд появляется в самом конце бала. Он демонстрирует перед гостями и, в том числе, перед королевой свою силу. Выпивает из недавно живой головы Берлиоза ещё горячую кровь барона Мигеля, шпиона и наушника, и его наряд преображается: «Исчезла заплатанная рубаха и истоптанные туфли. Воланд оказался в какой-то чёрной хламиде со стальной шпагой на бедре». Таким образом, подчёркивается мысль о том, что дьявол живет, пока есть грешники, так как именно кровью преступника и напился Воланд. Неслучайно поэтому он говорит: «Я пью ваше здоровье, господа!»

Эта фраза звучит одновременно и как тост, и как проклятие. После того как глоток сделала и Маргарита, гости рассыпаются в прах…



Очень помог Маргарите на бале Бегемот. Он подготавливал её к выходу, развлекал во время скучной церемонии приветствия рассказами о прегрешениях гостей и вообще направлял и подбадривал. А если бы не Коровьев, то королева никогда не узнала бы историю Фриды. Интересен вопрос, почему именно ей захотела помочь Маргарита? Скорее всего потому, что Маргарита посчитала Фриду виноватой лишь отчасти, так как ее преступление было совершено от отчаяния. Маргарита пожалела девушку.



В эпизоде «Великий бал у сатаны» Булгаковым воспроизводится современный вариант фольклорного мотива бала сатаны, который встречается во многих сюжета (Гоголь, Фауст и другие). Время и пространство во время этого действия очень условны: начинается бал с первым ударом часов, а заканчивается с последним; маленькая квартира превращается в огромную залу, в которую, тем не менее. можно попасть через входную дверь. Среди фонтанов, бьющих шампанским, неожиданно появляется образ адских топок: «…она летала над стеклянным полом с горящими под ним адскими топками и мечущимися между ними дьявольскими белыми поварами». Это является как бы ещё одним напоминанием, в честь кого и кем устроен бал.



НеСмотря на силу, которую демонстрирует сатана, его власть иллюзорна. Он ведает только смертью и грехом, на его бале, кроме Маргариты, нет ни одного живого человека. Всё великолепие происходящего превратилось в прах: «Тление на глазах Маргариты охватило зал, над ним потёк запах склепа». В этих последних словах отчётливо звучит голос автора. .