Сочинение Анализ эпизода бала в доме Фамусова (по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»)

Вон из Москвы! сюда я больше не ездок.

Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету,

Где оскорбленному есть чувству уголок!. .

А. С. Грибоедов. Горе от ума.



Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» входит в сокровищницу русской классической литературы. Это произведение было написано в начале 19 века и затронуло очень важные проблемы того времени.

Чацкий, главный герой комедии, представляет «новое время». Он противостоит Фамусову и всему «московскому обществу». Герой открыто выражает свои мысли, всем своим видом показывает презрение к порядкам Фамусова. Поэтому неудивительно, что Александр Андреевич – нежеланный гость в доме Павла Афанасьевича.

Сцена бала – «главное» место пьесы. Именно на балу открываются их истинные лица героев. Именно здесь автор создает обобщенный портрет «московского общества». Все здесь уважают старуху Хлестову. Чувствуя свою власть, пожилая женщина превращается просто в монстра. Она считает, что может обидеть любого человека, в глаза высказать ему все, что думает.

Вокруг Хлестовой вьется толпа «почитателей». Первое место среди них занимает Молчалин. Он только и ждет, чтобы погладить собачку Хлестовой или преданно заглянуть ей в глаза.

Бабушка и внучка Хрюмины тоже стараются улыбаться Хлестовой. Но за ее спиной они говорят о старухе всякие гадости.

Многодетные Тугоуховские, мечтающие только об одном: выгодно выдать дочерей замуж… Наталья Дмитриевна Горич, командующая своим беспомощным мужем… Мошенник Загорецкий, которого все терпеть не могут, но принимают в своем доме…

На первый взгляд, портрет «фамусовского общества» смешон. Но на самом деле становится страшно от этих людей, похожих на «мертвецов». Они носят маски, произносят пустые слова и мыслят чужими взглядами. Гости Фамусова во главе с хозяином дома символизируют моральное и нравственное уродство.

И вот в такой мир попадает другой человек. Он, сам того не желая, начинает разоблачать Фамусова и его окружение.

На балу в доме Фамусова Чацкий увидел, как все гости пресмыкаются перед «французиком из Бордо». Почему? Только из-за того, что он иностранец. У героя это вызвало волну возмущения:

Москва и Петербург – во всей России то,

Что человек из города Бордо,

Лишь рот открыл, имеет счастье,

Во всех княжён вселять участье…

Герой борется за все русское в родной стране. Чацкий мечтает, чтобы люди гордились Россией, говорили на русском языке.

Герой не может понять, как его стране одни люди могут владеть другими. Он всей своей душой не принимает рабства и борется за отмену крепостного права.

В сцене бала Чацкий разоблачает и Фамусова, и Молчалина, и Скалозуба. Разоблачает он и Софью. Вернее, героиня сама раскрывает себя, пустив слух о сумасшествии Чацкого. Тем самым героиня окончательно примыкает к «фамусовской Москве».

Вся старая Москва с удовольствием подхватывает известие о сумасшествии Чацкого. В Александре Андреевиче гости видят серьезную угрозу себе и своей спокойной жизни.

Причину безумия героя «московское общество» видит в его учености. Фамусов уверен, что он первым заметил признаки сумасшествия в Чацком:

Ученье – вот чума, ученость – вот причина,

Что нынче пуще, чем тогда,

Безумных развелось людей, и дел, и мнений.

Старуха Хлестова поддерживает его:

И впрямь с ума сойдешь от этих,

От одних, от пансионов, школ, лицеев…

Гости плотным кольцом ненависти смыкаются вокруг Чацкого. И герой чувствует это. Мне кажется, уже тогда он решает уехать из Москвы. Бросается в глаза одиночество героя, его непохожесть на всех остальных.

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