Сочинение Анализ эпизода из 2 тома, 1 части главы 15 романа Л.Н. Толстого «Война и мир»

Данный эпизод романа описывает момент «мирной жизни» в семье Ростовых. Мы видим, как молодежь этой семьи проводит свое время. Основными действующими лицами этого эпизода является Наташа Ростова и ее старший брат Николай.

Писатель подчеркивает, что вначале эти герои находились в кардинально противоположном расположении, состоянии духа. Наташа была полна радости, ощущения полноты жизни. К ней в очередной раз пришел Денисов, который ухаживал за девушкой. Наташа чувствовала, что нравится этому молодцеватому гусару: «Вот она я!» - как будто говорила она, отвечая на восторженный взгляд Денисова, следившего за ней». Все это добавляло радости, счастья, ощущения прелести жизни героине.

Николай же, наоборот, был в расстроенном состоянии – он проиграл большую сумму денег в карты, и все виделось ему в пессимистическом свете. Толстой показывает, что радостное состояние Наташи раздражает ее брата, он искренне не понимает ее, ему тяжело смотреть на этот молодой восторг: «И чему она радуется! - подумал Николай, глядя на сестру. И как ей не скучно и не совестно!»

Толстой с большим психологическим мастерством передает внутреннее состояние своего героя. Действительно, когда находишься на одном «полюсе чувств», понять и разделить другие эмоции, тем более, противоположные твоим, просто не под силу.

Такова была обстановка в комнате до главного события данного эпизода – пения Наташи. Писатель делает небольшое отступление и вводит нас в «историю вопроса» - историю Наташиного пения.

Все специалисты, послушав ее, говорили, что голос Ростовой «не обработан, но прекрасный голос, надо обработать». Но это было уже после того, как Наташа заканчивала петь. Во время же ее пения все, и специалисты, и просто любители, сидели, как зачарованные и не произносили ни звука, просто наслаждались и любовались этой юной девушкой.

Я думаю, что обаяние этой героини, очарование ее «неправильности», несовершенства распространялись и на пение Наташи: «В голосе ее была та девственная нетронутость, то незнание своих сил и та необработанная еще бархатность, которые так соединялись с недостатками искусства пенья, что, казалось, нельзя было ничего изменить в этом голосе, не испортив его».

Основой момент данного эпизода, его кульминацией является воздействие голоса Наташи, ее пения на состояние Николая. Сначала он просто рассеянно отметил про себя, что пение его сестры как-то изменилось. Но потом… весь мир сосредоточился для него на пении Наташи. Все заботы, невзгоды, печали отступили назад. Больше того, Николай вдруг осознал всю никчемность, пустоту, суетность своих забот: «Эх, жизнь наша дурацкая! – думал Николай. Всё это, и несчастье, и деньги, и Долохов, и злоба, и честь – всё это вздор. . . а вот оно настоящее. . . »

И, что самое интересное и важное, герой вдруг осознал, что он счастлив. И счастье его заключается в том, чтобы правильно взять ноту в такт Наташе, усилить ее пение, чтобы получилось хорошо, чтобы мелодия зазвучала еще более сильно, красиво.

В этом эпизоде писатель показывает нам силу воздействия искусства на человека, его эмоции, мировосприятие. Искусство каким-то тесным, почти мистическим способом связано с человеческой душой. Оно способно моментально сделать человека счастливым. Больше того, искусство может очистить душу человека, его сознание, показать, что ложно, а что истинно, способно направить жизнь человека в нужное русло.

Но все это возможно, конечно, при двух условиях, как мне кажется. Во-первых, произведение искусства должно быть исполнено искренне, по-настоящему, «с душой». Наташа Ростова была способна на это. И ее пение – это характеристика героини, ее внутреннего мира, ее натуры.

Во-вторых, человек, воспринимающий произведение искусства, также должен быть чист душой, искренен, в нем должен быть свет. Не думаю, что если бы Элен или Анатоль Курагины послушали пение Наташи, в их душе что-то шевельнулось или изменилось. А Николая это коснулось.

И еще одну важную мысль доносит до нас Толстой: «Можно зарезать, украсть и всё-таки быть счастливым. . . » Неоднозначное суждение, тем более, из уст Л. Н. Толстого, известного своей религиозностью. Думаю, с помощью этого парадокса писатель хотел подчеркнуть роль искусства в жизни человека, его силу и важность, способность затмить все в мире.

Таким образом, данный эпизод дает характеристику Наташе и Николаю Ростовым, их внутреннему миру, раскрывает мастерство Толстого-психолога, а также показывает роль настоящего искусства в жизни человека.

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