Сочинение Анализ эпизода из гл.2, ч.3, т.2 романа Л.Н.Толстого «Война и мир».

О романе Л. Н. Толстого «Война и мир» можно говорить целую вечность, и все же останется что-то недосказанное. Это глубоко психологическое произведение, в котором автор передает жизнь высшего дворянского общества и народа. Толстой изображает людей очень точно, показывает их нравственные и жизненные ценности. Описывая дворянское общество, он рисует картину противоречивую и сложную Это люди образованные, а следовательно – богатые духовно. Но среда и воспитание искажают их ценности.



Например, эпизод, в котором Пьера Безухова почти вынуждают жениться на Элен, является ярким примером бездуховности и ограниченности высшего общества.



Старый князь Василий с надеждой ожидает признания Пьера в любви к его дочери. Он прекрасно понимает, что, если Безухов не решится, то нужно будет все делать самому: «Послезавтра Ленины именины, я позову кое-кого, и ежели он не поймет, что он должен сделать, то это будет мое дело. Да, мое дело. Я – отец!»



На мой взгляд, нельзя говорить о том, что Пьер вообще влюблен в эту девушку, потому что он осознает, что «женитьба на Элен было бы несчастье» и что ему «нужно избегать ее и уехать». Безухов, зная, что Курагина – не тот человек, который ему нужен, из-за слабости своего характера все же решает жениться на ней!

В день именин Элен все съехавшиеся гости ждали решительного шага от Пьера: «Все силы внимания всего этого общества были обращены» на Пьера и Элен. Это общество ничтожно, интересы этих людей давно обмельчали и не имеют смысла. Здесь обитают зависть и ложь, все подчинено стремлению к наживе. Мысли Пьера очень противоречивы, он не знает, как ему поступить: «Теперь я знаю, что не для нее одной, не для себя одного, но и для всех это должно неизбежно свершиться…Но как это будет? Не знаю; а будет, непременно будет!»

Пьер чувствует зависимость от общества и давление со стороны этих людей. Гости уже начали разъезжаться, но Безухов никак не может совершить решительный шаг. Родители Элен находятся в ожидании, которое раздражает их, потому что дело здесь не только в Пьере, но и в гостях, взволнованных не меньше, чем князь и княгиня Курагины.



Вся пошлость ситуации подчеркивается за счет того поступка, который все-таки совершает князь Василий. Он идет в комнату, где беседуют Элен и Пьер, и поздравляет их, хотя признания еще не было: «Он обнял одной рукой Пьера, другой – дочь. – Друг мой Лена! Я очень, очень рад. …. Бог да благословит вас!. . » Во всех своих действиях Василий искусственен, во всем ищет выгоду, даже счастье дочери измеряется для него в деньгах. Хотя такова и сама Элен. Слезы счастья, которые появились на щеках князя Василия – лишь дань правилам этикета. Пьер думает о том, что все это должно было рано или поздно случиться. Он испытывает даже некоторое облегчение от того, что так получилось. Пьер не знает, как вести себя с девушкой: «Что-то такое особенное говорят в этих случаях», - думал он, но никак не мог вспомнить, что такое именно говорят в этих случаях».



Я думаю, что Безухов не любит Элен, а просто восхищается ее красотой. Он не находит слов, чтобы говорить ей о чувствах, которые он вовсе не испытывает. Эта женщина, внешне прекрасная, все же была не его счастьем. Пьеру постоянно казалось, что здесь, находясь рядом с ней, он занимает чужое место. В поведении Безухова чувствуется неловкость и наигранность, которая предопределяет дальнейшее развитие сюжета.



Этот эпизод является одним из ключевых для жизни Пьера Безухова, так как с этого момента его жизнь изменится коренным образом. Л. Н. Толстой будто говорит читателю о том, как часто зависит судьба от внешних обстоятельств, от людей, которые ничего собой не представляют, людей бессмысленных и пошлых. Они готовы на любую подлость ради сомнительных благ. И счастье для Пьера в среде этих людей невозможно. .