Сочинение Анализ эпизода из гл.3, ч.4,т.4 романа Л.Н. Толстого "Война и мир"

«Война и мир» - самое крупное произведение Льва Николаевича Толстого, одно из значительных произведений русской и мировой литературы. Этот роман-эпопея охватывает важнейшие события истории России первой четверти 19 века. Человек здесь поставлен перед лицом исторических испытаний. Можно сказать, что в романе Толстого два сюжета – внешний и внутренний. Внешний – это последовательность действий, событий, поступков, а внутренний – духовная биография героев. Сюжеты постоянно переплетаются, так как история влияет на судьбы и психологию героев Толстого и наоборот.



Как же это происходит? Рассмотрим очень важный, но мой взгляд, эпизод, отражающий духовное, моральное состояние действующих лиц романа, вызванное общей бедой. Он расположен в третьей главе четвертой части последнего тома «Войны и мира».



Ключевым выражением в этом отрывке является словосочетание «душевная рана», которую переживают княжна Марья, Наташа Ростова и ее мать. Именно на их тяжелое душевное состояние обращает внимание Толстой-психолог.



Повествование в эпизоде начинается с того, что, кроме Наташи Ростовой, никто не мог помочь ее матери «удержаться от безумного отчаяния». Наташа три недели жила при матери – «поила, кормила ее и не переставая говорила с ней», потому что только ласкающий и нежный голос Наташи успокаивал графиню Ростову. Смерть родного сына Пети во время войны совсем плохо сказалась на здоровье матери: «Через месяц после известия о смерти Пети … она вышла из своей комнаты полумертвой и не принимающею участия в жизни – старухой».



Рана, которая убила графиню, вызвала к жизни Наташу. Она думала, что жизнь ее кончена после гибели Андрея Болконского. Только такой тонкий психолог, как Толстой, мог написать: «…рана душевная, как и физическая, заживает только изнутри выпирающею силой жизни». Жизнь «проснулась» в Наташе, но это время, которое она провела с матерью, «надорвали ее физические силы». Девушка и сама нуждалась в помощи.



Последние дни князя Андрея связали Наташу с княжной Марьей. «Новое несчастье еще более сблизило их», - эта мысль писателя и является, пожалуй, самой важной в эпизоде. Княжна Марья уводит к себе совсем ослабевшую Наташу. Рассматривая лицо княжны, Ростова все больше убеждалась, что Марья и ее брат Андрей очень похожи и что на душе у княжны – только желание делать добро. Неожиданно Наташа чувствует симпатию к сестре любимого: «Как я тебя люблю. Будем совсем, совсем друзьями».



Этот эпизод является очень важным для Наташи и Марьи, именно с него начинается «страстная и нежная дружба, которая бывает только между женщинами». Они начнут проводить больше времени друг с другом, разговаривать о своих проблемах, вместе бороться с выпавшими на их долю несчастьями.



Самое главное заключается в том, что дружба этих женщин, искренняя и нежная, помогла «зарубцевать» душевные раны каждой из них: «Они все точно так же никогда не говорили про него с тем, чтобы не нарушать словами, как им казалось, той высоты чувства, которая была в них, а это умолчание о нем делало то, что понемногу, не веря этому, они забывали его». Речь здесь идет об Андрее Болконском, который был важен и для Наташи, и для Марьи. Молча переживая свое горе, женщины были благодарны друг другу за это молчание, ведь понимающий взгляд и духовная близость всегда важнее ненужных слов.

Несчастье сблизило героинь сильнее, чем радость. Благодаря взаимопониманию и поддержке, они смогли пережить смерть близких людей. Меня поразила искренность и открытость этих женщин, с которой они относились друг к другу и окружающим. Хорошо, когда рядом с тобой в несчастье и радости есть такие люди.



Эта небольшая по объему глава «Войны и мира», являясь мелкой частичкой романа-эпопеи, оказывается глубоко психологичной. Любовь к одному тому же человеку и общее несчастье сближает людей. Душевная красота и близость, преданность и верность – вот что больше всего ценил Толстой в женских образах. Героини «Войны и мира» учат нас размышлять о смысле жизни, помогают нам постичь самих себя и понять то, что горе надо переживать сообща. .