Сочинение Анализ эпизода из повести Н.С. Лескова «Очарованный странник»

Творчество замечательного и не похожего на других писателя Николая Семёновича Лескова существовало особняком от русской литературы девятнадцатого века.

Он не принимал те устремления, которые были свойственны для его современников. Это глубоко русский писатель, который поднимал в своих произведениях извечные проблемы добра и зла, чести и бесчестия, любви и ненависти.

«Очарованный странник» - одно из ярчайших произведений Лескова. Героем становится человек обычный, дворовой графа из Орловской губернии. Многое пришлось испытать этому человеку на своём жизненном пути, но это не помешало ему оставаться человеком тонкой душевной организации.

Но самым ярким эпизодом, на мой взгляд, доказывающем особенность этого героя можно считать то время, когда он работал нянькой. Через некоторое время Иван Флягин очень привязывается к маленькой девочке: «И стал я к ней привыкать, потому что скука для меня была несносная, и я от нечего делать всё с ней упражнялся». Главный герой произведения представлен в данном эпизоде как человек тонко чувствующий чужую боль. случилось маленькой девочке заболеть, как посчитал Флягин, ножки у неё колесом были. Лекарь посоветовал её в песок сажать. «Разгребу руками тёплый песок и закопаю туда девочку по пояс и дам ей палочек играть и камушков, а коза наша вокруг нас ходит, травку щиплет, а я сижу ,сижу, руками ноги охвативши, и засну, и сплю».

Но вот однажды случилось то, что сильно изменило жизнь каждого из героев. «Вижу дама девочку мою из песку выкопала, и схватила её на руки ,и целует, и плачет». Этим человеком оказалась мать маленькой барышни, которая ещё долгое время приходила, чтобы увидеть своё дитя. Судьба этой женщины сложилась очень трагично. Муж её был не любим ею, поскольку замуж вышла по принуждению, не по любви. Эта женщина, как и любая мать, очень любит своего ребёнка и не удивительно её стремление быть рядом с ним. Появление улана, который хотел выхлопотать девочку у Ивана Флягина ,воспринимается последним очень эмоционально: он не соглашается отдавать маленькую барышню даже за деньги: «Но понравилось мне, как он характером своим был горд и благороден: я не беру его денег, и он их тоже не стал подбирать».

На мой взгляд, главный герой – истинно верующий человек, поскольку для него нравственная сторона жизни играет большую роль. Он сначала не может понять женщину, которая оставила своего ребёнка и покинула мужа, предназначенного ей Богом. Но самое важное, на мой взгляд то, что Иван Флягин, который работает на барина, не может не сдержать обязательств перед ним. Однако, увидев страдания матери, он решает помочь барыне и отдает ребенка: «Нате вам этого пострела! только теперь и меня, - говорил, - увозите, а то он меня правосудию сдаст, потому что я по беззаконному паспорту». Таким образом, судьба главного героя коренным образом меняется. Он недолго прожил в новой семье, поскольку у него не было документов. Уходя от этих людей, Иван не мог простить себе только одного: что побил улана: «Хорошо ли же это я сделал, что я офицера бил? Ведь он присягу принимал, и на войне саблею отечество защищал и сам государь ему, по чинам, может быть, «Вы» говорит, а я, дурак, его так обидел!». Флягин очень уважает офицера, считая его настоящим человеком. Он видит, что улан любит барыню и маленькую девочку и прекрасно понимает, что они теперь будут по-настоящему счастливы. Ему совсем не хочется уходить, но, понимая, что у офицера могут возникнуть сложности из-за Флягина, беглого дворового без документов, ему приходится покинуть Пензу. Однако, главный герой все еще не может простить себе обиду, которую он нанес улану и предлагает последнему ответить тем же: «…по крайности для облегчения моей совести, как вам угодно, извольте сколько-нибудь меня сами ударить, - и взял обе щеки перед ним надул». Поступок Флягина сначала кажется немного наивным, но в этом и проявляется его истинная натура, как человека простого, выходца из народа.

Улан чувствует всю искренность поступков Ивана и испытывает к нему самые теплые чувства. Он срывается с места и начинает целовать Флягина! Действия офицера очень удивили и обрадовали главного героя. Ему очень приятно вспоминать события того времени, но больше всего Ивана растрогали последние слова барина: «Полно, Христа ради, Иван, полно: ни за что на свете я тебя ни разу не ударил, а только уходи поскорее, пока Машеньки с дочкой дома нет, а то они по тебе очень плакать будут».

На мой взгляд, этот эпизод, как никакой другой, указывает на исключительность героя, на его нравственное богатство, стремление помогать окружающим. Что же касается людей, которые встречались ему на пути, то они очень ценили главного героя именно за эти качества. Анализируемый эпизод показывает главного героя совсем другим, поскольку изначально читатель знал Флягина как человека, стремящегося к свободе, с одной стороны, и бедного на эмоции, с другой. Здесь же он предстает перед нами чувствующим, добрым и понимающим. Многие его действия в этом эпизоде были продиктованы мгновенными порывами. Однако, именно эти порывы и создают образ человека сильного и яркого. .