Сочинение Анализ эпизода из романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»

Данный эпизод находится в финале романа – в его заключительной, шестой части. По объему это совсем небольшой отрывок текста, однако он имеет очень важное значение в эволюции характера Родиона Раскольникова.

Мы помним, что после совершенного преступления герой ни на минуту не оставался спокоен. Его мучили угрызения совести, терзала душевная боль, которую Раскольников старательно заглушал. Сам себе он объяснял свои муки тем, что оказался всего лишь «тварью дрожащей». По мнению героя, он ошибся в себе. И это мучило его еще больше: «И я смел так на себя надеяться, так мечтать о себе, нищий я, ничтожный я, подлец, подлец!»

После очередного посещения Сони, истерзанный душевными муками и самообвинениями, отчужденный от всех людей и Бога, Раскольников выходит на улицы Петербурга. Он понимает, что идет признаваться в своем преступлении. Перед этим, у Сонечки, он надел на себя крест и несколько раз «с радостью» перекрестился.

Герой находится в каком-то болезненном полубреду, можно сказать, что его ведет не сознание, а подсознание. На улице он подает милостыню какой-то нищей старушке и слышит в ответ: «Сохрани тебя бог!» С этого момента, как мне кажется, начинается жизнь Раскольникова «в Боге», начинается трудный путь его очищения от греха.

Первым этапом становится всенародное покаяние героя на Сенной площади. Неслучайно мысль попросить прощения у всего народа и у земли, перед которой он также, по словам Сонечки, грешен, возникла у Родиона именно здесь. Известно, что на этой площади, находящейся в центре Петербурга, проходили публичные казни мошенников и воров. Но также здесь находилась и одна из крупнейших в городе церквей – Успенская церковь (Спас на Сенной).

Автор говорит, что сначала Раскольников не думал о покаянии. Ему неприятно было сталкиваться с народом, но что-то толкало героя в самую гущу, в толпу: «Он бы дал все на свете, чтоб остаться одному; но он сам чувствовал, что ни одной минуты не пробудет один».

Среди народа было много пьяных, один из них веселил толпу, пытаясь плясать, но руки и ноги не слушались его. Раскольников вместе со всеми посмеялся над этим человеком, потом тут же забыл про него и пошел дальше. Но вдруг – «когда дошел до средины площади, с ним вдруг произошло одно движение, одно ощущение овладело им сразу, захватило его всего - с телом и мыслию».

Герой вдруг вспомнил слова Сони о том, что ему нужно покаяться «перед всем честным народом», попросить прощения даже перед землей, перед которой он тоже виноват. Раскольников вдруг почувствовал все то невыносимое напряжение, всю тяжесть мук, которые терзали его последнее время. И он, почти не отдавая себе в этом отчета, «ринулся в возможность этого цельного, нового, полного ощущения».

Какой-то перелом внезапно произошел в душе Раскольникова, он дал волю всей своей боли и душевной тоске, уничтожающей его последнее время. От этого внезапного облегчения слезы хлынули из глаз Родиона, и он рухнул на землю: «Он стал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю, с наслаждением и счастием. Он встал и поклонился в другой раз».

Покаяние Родиона становилось труднее от того, что в толпе было много пьяных, озлобленных, просто равнодушных. Никто не хотел понять героя, узнать, что случилось у этого человека. Кто-то принял его за пьяного, кто-то – за юродивого. Все это «сдержало» Раскольникова, и он не признался в убийстве. Но у Родиона хватило сил выдержать все оскорбительные окрики толпы и пойти дальше.

По дороге он заметил «одно видение», которое затем превратилось в фигуру Сонечки, наблюдающей за героем. И Раскольников вдруг очень отчетливо понял, что связан с этой девушкой на всю жизнь, она последует за ним даже на край света. Это сознание «перевернуло» все сердце героя. И тут внезапно он понял, что пришел к роковому месту – незаметно Родион подошел к конторе следователя.

Таким образом, эпизод всенародного признания очень важен для раскрытия эволюции характера Раскольникова. Мы понимаем, что в душе героя произошел слом, он стал на путь Бога, начинается важнейший этап его жизни – раскаяние и очищение, завершение которого Достоевский выносит за рамки романа. .