Сочинение Анализ эпизода из романа Л.Н. Толстого «Война и мир» (том 3, часть2, глава 20)

Данный эпизод в романе Толстого «Война и мир» относится к числу «предбородинских». Он описывает впечатления Пьера Безухова по дороге в штаб русских войск накануне Бородинского сражения – главной, по мнению писателя, битвы в ходе войны 1812, определившей ее исход.

Итак, Пьер, находящийся в состоянии внутреннего надлома, активных поисков смысла жизни, 25 августа 1812 года едет из Можайска в штаб к Кутузову, чтобы «попроситься в сражение». По дороге герой встречает множество настоящих и будущих участников боев с французами. Он видит обозы с ранеными, идущий им навстречу «конный полк с песельниками впереди», суетящихся возниц. Вся эта сумятица поражает Пьера, заставляет внимательнее вглядеться в его участников.

В то же время сам герой кажется чужеродным «элементом» в этой массе солдат. Несколько раз на протяжении эпизода автор подчеркивает, что окружающие смотрели с удивлением «на белую шляпу и зеленый фрак Пьера». Эта деталь, как мне кажется, очень важна. Он говорит не только о том, что «гражданская» одежда героя выказывает в нем постороннего человека. Она говорит не только о том, что мягкий, неуклюжий добряк Безухов по своей природе противоположен войне, насилию. Но писатель подчеркивает, что Пьер пока еще чужд этой человеческой массе, объединенной единой целью – победить. Безухов пока не осознает, не чувствует этой цели для себя и в себе, именно поэтому он воспринимается как чужой.

Важно, что и встретившийся герою доктор тоже не понимает Пьера: его поражает желание князя воевать, быть со своим народом в трудную минуту. По мнению врача, это просто прихоть богатого человека, необоснованный риск.

Тем не менее, герой внимательно наблюдает за всем увиденным и пытается ответить на те вопросы, что так его волнуют. Пьера поражает контраст между ранеными солдатами и теми, кто еще не участвовал в боях. Если обозы с раненными грустны, тихи, наполнены предчувствием смерти («Но под откосом, у телеги с ранеными, подле запыхавшейся лошаденки, у которой стоял Пьер, было сыро, пасмурно и грустно»), то «новые» солдаты веселы и полны жизни.

Этот контраст света и тени, жизни и смерти поражает Безухова. Герой с ужасом осознает, что многие из «свеженьких» погибнут (как сказал герою доктор, «на сто тысяч войска малым числом двадцать тысяч раненых считать надо…»). Однако никто из солдат не думает о смерти. Почему? Это не позволяет им сделать закон жизни, элементарная жизнерадостность или что-то другое?

Ответ на этот вопрос приходит к Пьеру, когда он встречает мужиков-ополченцев «с крестами на шапках и в белых рубашках», которые весело и проворно работали на краю кургана. Казалось бы, ничто в их виде не могло вызвать ответ на сложный вопрос, поставленный героем. Эти мужики еще не осознавали, что их ждет впереди, они пока «забавлялись» своим новым – военным – положением. Однако их вид позволил Пьеру понять, что значили слова одного раненого солдата, сказавшего ему, что в этом сражении, решающем участь Москвы, «всем народом навалиться хотят».

Безухов понял, что весь народ объединен этой войной, предстоящей битвой. Сейчас у всех, таких разных, появилась одна жизненная цель – победить врага, защитить родную землю. С особой отчетливостью и пронзительностью герой осознает «торжественность и значительность настоящей минуты».

Таким образом, данный эпизод имеет важное значение в романе. Во-первых, он готовит нас к восприятию Бородинского сражения как кульминации войны 1812 года и всего романа. Во-вторых, в этом эпизоде начинается сближение Пьера с народом, его осознание истинной цели своей жизни. В-третьих, 20-ая глава несет пацифистскую, антивоенную «нагрузку» - она доносит излюбленную мысль Толстого-гуманиста о вредоносности любой войны, несущей с собой смерть и уничтожение. .