Сочинение Анализ эпизода прощания Штольца с Обломовым

Сцена занимает место под конец произведения – конец четвёртой части. В ней подводятся итоги произошедшего в романе. Обломов прожил долгую жизнь: прожил детство, прожил молодость, прожил старость, ни разу не отступив от своего стиля жизни, и этот эпизод показывает итоги его жизни, то, к чему привела его жизнь, к чему должна была привести такая жизнь, кто виноват в том, что она такая, и справедлив ли её конец. Эта сцена изображает прощание человека с жизнью, воспоминание о прожитой жизни и формирование отношения человека самого к себе. Здесь Обломов понимает бесповоротность процесса его опускания, так как даже самый сильный стимул к этому повороту в его жизни – любовь к Ильинской – не сумел его повернуть.

Он формирует представление о себе, понимает, что он был недостоин любви с Ильинской, поэтому-то он так и радуется (что, впрочем, было до этой сцены), что Штольц женился на Ольге Сергеевне, о явлении, которое он представляет в обществе: об этом раньше догадался Штольц, теперь это дошло и до него. Лучше всего сущность этого эпизода раскрывает образ Обломова, Штольц здесь является лишь наблюдателем над происходящим, образ Обломова здесь формируется окончательно и, как я и говорил раньше, стал понятным каждому, даже ему самому. Андрей в очередной раз при приезде к Штольцу удивляется его жизни (каждый раз, приезжая к нему, он это делает: она настолько быстро убывает, что Штольц не успевает к ней привыкнуть; в этот раз она особенно сильно убыла). Обломов убеждает Штольца в своей невиновности в такой жизни, просит не него не обижаться. Штольц стоит на своём, уже не просит, не умоляет, а просто заставляет его прекратить его такой образ жизни: «Вон из этой ямы, из болота, на свет, на простор, где есть здоровая, нормальная жизнь!», просит его опомниться. Обломову очень больно говорить об этом, но он очень хочет избавиться от этого, но он не может этого сделать, его силы слишком малы, слишком уж он сильно опустился, он просит Штольца не говорить об этом, понимая, что всё равно от этого уже не уйти. Штольц пытается выяснить, стыдно ли Обломову, тот говорит, что стыдно, просит не напоминать Ольге о нём. Штольц говорит, что Обломов погиб.

Обломов назвал своего сына Андреем, надеясь, что его сын не станет таким, как он, что он умрёт, имея сына с тем же именем, что и человек, который хотел его спасти, он отдал его на воспитание в семью Штольца, боялся оставить его с собой, того, что его сын будет брать с него пример, думал, что Штольц сделает из него нормального человека, понимал, что из него он ничего не сделает, а с сыном, чистым листом, обязательно всё будет хорошо. В конце эпизода Ольга спрашивает Штольца: «Да что такое там происходит?»; «Обломовщина», – мрачно ответил Андрей. Штольц разуверился в себе, понял, что он не смог возвратить человека к жизни, обиделся на себя.

В эпизоде очень часто встречаются восклицательные высказывания, речи – автор хотел интонационно выделить этот эпизод, показать, что он очень важный, зная, что читатель обратит внимание на эпизод, в котором каждые два высказывания из трёх восклицательные. Автор в своих словах использует мало художественных средств, потому что он их использовал в средней и, особенно, начальной частях романа; в конце романа он акцентирует внимание на описании действий, лишь изредка употребляя инверсии в предложениях, чтобы хоть чуть-чуть скрасить текст. Он помещает этот эпизод в конец романа, чтобы показать его значение, все особые подробности жизни Обломова раскрываются именно там, чтобы сделать его более значимым. .