Сочинение Анализ эпизода романа «Мастер и Маргарита» полет Маргариты над Москвой.

Полет Маргариты над Москвой кажется мне одним из самых ярких и динамичных эпизодов романа. Цель Маргариты – встреча с Воландом, но перед этим ей разрешают полетать над городом, чтобы привыкнуть. Маргариту охватывает удивительное чувство полета, порывы ветра раскрепощают как мысли, так и тело женщина. Она преображается удивительным образом. Теперь перед нами не робкая Маргарита, заложница ситуации, а ведьма с огненным темпераментом, готовая совершить самый безумный поступок.

Заглянув в одно из открытых окон дома, попавшегося на пути Маргариты, она увидела двух женщин у плиты, ругающихся по бытовым пустякам. «Обе вы хороши, - звучно сказала Маргарита. » Эти строки свидетельствуют о том, что Маргарите чужда подобная пустая жизнь, она никогда не сможет к ней вернуться.

Затем Маргариту привлекает восьмиэтажный «Дом Драмлита». Когда Маргарита узнает , что здесь живет Латунский, задорный нрав женщины перерастает в ведьминское неистовство. Ведь именно этот человек погубил роман Мастера, а вместе с тем и возлюбленного Маргариты. Ведьма начинает мстить! Квартира Латунского за несколько минут превращается в месиво из стекла, поломанной мебели, залитое водой. Ничто не может сейчас успокоить и остановить Маргариту, под ее горячую руку попадают практически все окна дома. Таким образом, Маргарита переносит свое душераздирающее состояние на окружающий мир. В данном случае мы встречаемся с примером умело использованной автором аллитерации («пошел настоящий дождь», «побежали вниз осколки», «выбежал швейцар», «бешено засвистел»).

Но неожиданно бесчинствам Маргариты приходит конец. В окне третьего этажа она увидела маленького мальчика в кроватке, брошенного в суете родителями. Испуганный ребенок вызвал у Маргариты присущие каждой женщине материнские чувства, а вместе с ними чувства трепета и нежности.

После умопомрачительного разгрома душевное состояние Маргариты нормализуется. Она расслабленно, с чувством выполненного долга уносится прочь из Москвы. В описании настроения Маргариты и окружающей обстановки не сложно увидеть параллельность. Находясь в суетливом городе, жизнь в котором ни на минуту не останавливается, городе, который принес Маргарите столько страданий, она бешена и свирепа. Оказавшись же в окружении зеленеющих лесов, росистого луга, водоемов Маргарита обретает душевное спокойствие. Теперь она летит медленно, упиваясь полетом, обладая возможностью насладиться прелестью лунной ночи.

Роль данного эпизода в романе, несомненно, велика. Здесь мы наблюдаем перерождение Маргариты, которое необходимо ей для совершения дальнейших поступков, о которых «прежняя» Маргарита даже и подумать не могла. .