Сочинение Анализ эпизода смерти Иудушки Головлева в романе М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы»

Роман Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы" повествует о жизни и смерти семейства Головлевых. Эта история имеет много поучительных моментов. Судьба каждого из героев раскрывает какой-либо человеческий порок. Многое здесь имеет свое символическое значение. Поэтому, для правильного понимания образов героев, необходимо обращать внимание не только на то, как эти герои жили, но и как они умирали.



В отношении смерти Порфирия Владимировича Головлева, прозванного в семье Иудушкой, можно привести слова его матери, сказанные еще в начале романа: «Как жила твоя сестра беспутно, так и умерла…»



Так и Иудушка – жил как собака, не уважая ни роду, ни племени, предавая самых близких, так и умер – замерзнув на улице: «В нескольких шагах от дороги найден закоченевший труп головлевского барина». Автор подчеркивает, что даже умереть Порфирию Владимировичу не дано было легко: «Очевидно, требовалось насилие…»



Вспомним, что по христианскому поверью легкая смерть дается только тем, кто праведно жил. Следовательно то, что Иудушка хотел умереть и не мог («Как-будто и организм, своей неожиданной устойчивостью, мстил за старые умертвия»), означает, по задумке автора, наказание. И действительно, нет ничего ужаснее, чем жизнь тогда, когда «жить и мучительно, и не нужно».



Символично и то, что Иудушка умер тогда, когда решил покаяться перед матерью, на её могиле. Это решение созрело у него накануне кончины. И то, что он замерз и не дошел до её могилы, воспринимается, с одной стороны, как месть матери за предательство, с другой, как упрямство и гордыню героя, который так и не признал своих ошибок.



К тому же автор намекает на то, что смерть героя не была случайной, она была запланированной: «Нет, ждать развязки от естественного хода вещей – слишком гадательно; надо самому создать развязку, чтобы покончить с непосильною смутою. Есть такая развязка, есть. Он уже с месяц приглядывается к ней, и теперь, кажется, не применет…»

Вот каковы мысли Иудушки накануне ночи, когда он в одном халате выйдет на мороз. Таким образом, Иудушка совершил самоубийство, а это смертный грех, его даже похоронить должны были за оградой церкви. В этом тоже символ. Ведь если бы Головлева похоронили как и всех, на кладбище, то значит, что он ничем не отличается от праведных, хороших людей. Но автор находит способ выделить его из "общего списка" . И можно сказать, что Иудушка получил по заслугам. .