Сочинение Анализ эпизода смерти Катерины Ивановны (по роману Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание").

Эпизод смерти Катерины Ивановны Мармеладовой завершает пятую, предпоследнюю часть романа "Преступление и наказание". Начинается эпизод со сцены помешательства Мармеладовой на мосту («На канаве, не очень далеко от моста…») и заканчивается вместе с главой.



Композиционное расположение эпизода смерти чрезвычайно важно. Вспомним, что перед ним идет решающий, имеющий поворотное значение в романе, разговор Сони и Родиона, разговор о страдании и готовности принятия его. Таким образом, смерть Катерины Ивановны заканчивает историю семьи «нераскаявшихся», «не обратившихся к Богу» Мармеладовых. Эта сцена проводит черту между тьмой богохульного сумасшествия отца и мачехи Сони и светом ее новой жизни. Сцена является «перекрестком» от которого расходятся две дороги: в никуда – дорога Катерины Ивановны, к свету – Сонина.



Эпизод смерти Катерины Ивановны поистине страшен. Почти не приходя в рассудок, покидает она этот мир. Только несколько раз возникает у нее желание покаяния («Иссосали мы тебя, Соня…»), чтобы тут же смениться темой нераскаявшейся, темной души («Что? Священника?. . Не надо…Где у вас лишний целковый? На мне нет грехов!. . Бог и без того должен простить…Сам знает, как я страдала!. . А не простит, так и не надо!. . »)



В эпизоде есть еще две важных идеи. Смерть Катерины Ивановны перекликается со сном Раскольникова об убийстве лошади в начале романа. Неслучайны последние слова Мармеладовой: «…Уездили клячу!. . Надорвала-а-сь!»

Здесь ярко звучит тема ценности всякой человеческой жизни и личности, одна из важнейших тем романа. Не может человек жить и погибать, подобно животному. Каждый человек имеет право на прощение и искупление грехов, на возрождение и свет в душе. Кроме того, эпизод смерти Катерины Ивановны как бы пророчествует, какая смерть могла бы ждать Сонечку, если бы девушка не решила для себя твердо хранить в душе Любовь и Бога.

Эпизод показателен как для Раскольникова, так и для Сони, все больше утверждая их в правильности принятого решения: искупить вину страданиями. .