Сочинение Анализ эпизодов «Сборы Наташи Ростовой на бал» (том 2 часть3 главы 14-16) и «Сватовство князя Андрея

Эпизод «Сборы Наташи Ростовой на бал» предваряет очень важный эпизод в романе – «Первый бал Наташи Ростовой». В эпизоде сбора намечаются отдельные детали, которые найдут свое развитие в сцене бала, здесь раскрывается характер Наташи, а также дается характеристика светского общества Москвы, некоторых героев романа. Кроме того, именно на балу зарождается любовь Наташи Ростовой и князя Андрея Болконского.

Мы узнаем, что семья Ростовых должна была присутствовать на новогоднем балу у Екатерининского вельможи. Туда были приглашены первые лица страны во главе с государем. Поэтому неудивительно, что Ростовы так тщательно готовились к этому событию.

Толстой рисует нам бытовую сторону подготовки к балу: «Все существенное уже было сделано: ноги, руки, шея, уши были уже особенно тщательно, по бальному, вымыты, надушены и напудрены; обуты уже были шелковые, ажурные чулки и белые атласные башмаки с бантиками; прически были почти окончены».

Интересно, что к этому событию, как к празднику, как к чему-то торжественному и очень важному, готовились все приглашенные, от мала до велика. Мы видим принаряженного, надушенного и напудренного графа Ростова, преобразившуюся графиню-мать. Даже у старой и некрасивой фрейлины Перонской «также было надушено, вымыто, напудрено старое, некрасивое тело, также старательно промыто за ушами…»

Толстой показывает, что Наташа принимает самое деятельное участие в сборах своей семьи. Для нее этот бал – очень важное событие: первый бал в ее жизни. И девочка хочет, чтобы не только она, но и вся ее семья в этот праздник «были на высоте». В этом желании Наташа становится даже немного деспотичной. Она непременно сама хочет приколоть Соне бант и матери току – «ведь она лучше знает, как будет хорошо». И, что самое удивительное, все подчиняются этой маленькой худенькой девочке – такова сила ее убежденности, такова сила ее характера.

В этой заботе о близких Наташа забывает о себе: она мешает горничным подшить ей платье и в итоге Ростовы чуть не опаздывают на бал.

Толстой с большим мастерством психолога описывает внутреннее состояние юной девушки, попавшей на первый в ее жизни бал, и вообще состояние юного человека, который вот-вот должен перешагнуть важный для него рубеж. Только в карете, немного остыв от суеты приготовлений, Наташа поняла, куда она едет. Войдя в прихожую, увидев множество важных гостей, величественную обстановку, героиня очень разволновалась: «она ничего не видела ясно, пульс ее забил сто раз в минуту, и кровь стала стучать у ее сердца».

Толстой подробно описывает бал, «внутреннее устройство» этого мероприятия. Писатель подчеркивает неестественность, механистичность всего происходящего. Стоит лишь вспомнить, что встречающие хозяева приветствовали всех гостей одной и той же фразой.

Светские рауты наполнены сплетнями, злословием, интригами. Это мы видим из слов Перонской, которая на свой манер характеризовала гостей. Эта типичная «дама света» оценивала людей по его законам. Поэтому она была в восторге от Элен Безуховой, но недолюбливала гордеца Андрея Болконского и презирала увальня Пьера Безухова.

В этой сцене важен такой эпизод: Наташу и Соню представляли хозяйке дома. Девочки были одеты совершенно одинаково: белые платьица, одинаковые розы в волосах. Но «невольно хозяйка остановила дольше свой взгляд на тоненькой Наташе. Она посмотрела на нее, и ей одной особенно улыбнулась в придачу к своей хозяйской улыбке». Было что-то в этой девочке, что заставляло останавливать на ней взгляд и улыбаться, глядя на ее непосредственность, живость, искренность, эмоциональность.

И вот наступает время первого танца. Кавалеры приглашают дам, и Наташа остается не у дел – она стоит у стены вместе с матерью и Соней. Толстой показывает, что в душе ее разворачивается настоящая трагедия – трагедия самолюбивой девушки, которую обошли вниманием, не заметили, оставили в стороне.

Но судьба не могла забыть про свою любимицу. Наташу, по просьбе Пьера, приглашает на танец Андрей Болконский. Наташа и Андрей стали второй парой, танцующей сразу после императора и его дамы.

Герои танцевали прекрасно. Толстой отмечает, что именно с этого танца в душе Андрея Болконского зародилось чувство к Наташе: «он почувствовал себя ожившим и помолодевшим, когда, переводя дыханье и оставив ее, остановился и стал глядеть на танцующих».

Это чувство привело Болконского к тому, что он решил жениться на Наташе. Болконский едет в имение к отцу, чтобы посоветоваться с ним. Старый князь, больше всего из эгоистических соображений, категорически заявляет, что эта свадьба должна состояться не раньше чем через год. Андрей подчиняется воле отца.

А в это время в душе Наташи также происходят очень важные перемены. Она чувствует, что за посещениями Болконского должно последовать предложение. Героиня думает, что любит Андрея. Толстой подчеркивает, что Наташе так казалось. Позже мы увидим, что ее чувство к князю Болконскому не было любовью.

И вот, возвратившись от отца, Болконский просит руки и сердца сначала у матери Наташи, а потом и у нее. Писатель несколько раз подчеркивает, что Болконский был чужим для Ростовых.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--