Сочинение Анализ фильма "Пир во время чумы" (режиссера М. Швейцера)

В самом начале фильма мы видим большой стол со множеством свечей и еды. Еще мы видим пирующих. Судя по оплывшим свечам, становится ясно, что пир идет долго. Слово "пир" ассациируется с праздником. В фильме же у нас нет ощущения праздника, хотя на столе мы видим много явств. Скорее, возникает чувство жалости к людям, которые пытаются выжить, которые борются за свою жизнь, но знают, что очень скоро они умрут.

Режиссер Швейцер ввел новые элементы. В фильме показаны безумные танцы, возгласы пирующих. У Пушкина это не написано. Мы слышим тревожную, грустную музыку. Она сопровождает почти весь фильм. Наверное, это было введено режиссером для придания зрителям соответствующего настроения.

Песня Мери грустная. Когда она пела, все присутствующие молча слушали ее. Это показывает нам, что всем им очень жаль тех, кто умер. Мы видим Мери, как хрупкую, не очень красивую девушку. Затем, Швейцер показывает нам развратную, орющую визгливым и очень неприятным голосом, Луизу. Видимо, спиртные напитки "сделали свое дело". Одетая, как девушка легкого поведения, она смеется над песней Мери. Но увидев проезжающую телегу с трупами, она падает в обморок. На телеге показана мертвая женщина, очень похожая на Луизу. Мне кажется, что именно из-за этого она потеряла сознание. После того, как Луиза пришла в чувства, она перестала истерично вести себя. Я думаю, она увидела себя в этой телеге и осознала, что с ней может случиться в любую секнду, что она может оказаться там, в телеге, рядом с остальными мертвецами. Она стала относиться более серьезно к ситуации. Я уверена, любой человек испугался бы, увидев себя мертвого.

Мы видим, что за столом во время пира сидит тот же актер, который играл Мефистофеля в фильме "Маленькие трагедии". Вполне возможно, что Мефистофель провоцирует людей на безумные поступки.

Режиссер Швейцер переставил речь священника и песню-гимн председателя. Когда священник осуждает пирующих, музыки не слышно. Я считаю, что режиссер сделал так для того, чтобы зритель проник в слова священника. Он осуждает пирующих за то, что они не скорбят, что их возгласы смущают тишину гробов - и землю над мертвыми телами потрясают. Я с ним не согласна. Пируя, люди хоть как-то облегчают последние минуты жизни. Председатель и остальные пирующие конечно же скорбят о погибших людях. Все, кто сидит за столом, явно бросают вызов смерти.

Председатель отвечает священнику тем, что он не может, не должен за ним идти. Вальсингам в этом месте удержен отчаянием, воспоминанием о гибели его матери. Возможно, он боится пустоты. Я считаю, что Вальсингам преодолел себя. Преодолел страх, отчаяние, боль. Он, как и остальные, пытается загладить боль. Сильный, мужественный человек, он борется до конца, не сдается.

Почти весь фильм мы видим темноту, следовательно, все это происходит ночью. Оканчивается фильм тем, что наступает рассвет. Уходит страх, смерть. Приходит надежда. Надежда на то, что они еще будут жить. И в саомо конце Швейцер показывает нам только Мери и Вальсингама. Сзади них голубое небо.

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