Сочинение Анализ финала рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека»

В своей нобелевской лекции Михаил Шолохов писал: «Я хотел бы, чтобы мои книги помогали людям стать лучше, стать чище душой, пробуждали любовь к человеку, стремление активно бороться за идеалы гуманизма и прогресса человечества. Если мне это удалось в какой-то мере, я счастлив».



В рассказе Шолохова «Судьба человека» перед нами предстает целая человеческая жизнь. Главный герой рассказа или романа-эпопеи (так иногда определяют жанр этого произведения), Андрей Соколов, знакомится на переправе с рассказчиком и делится с ним своей историей о суровых испытаниях, посланных ему судьбой.



А на долю Андрея выпало немало горя и страданий. Потерял он любимую жену и всех детей, кроме сына, был в плену, где тоже приходилось несладко. Потом потерял и сына, и остался он на этой земле один-одинешенек.



Что смог сохранить в своей душе человек, прошедший такие испытания? Но для начала нужно понять, что за человек этот Андрей Соколов. Простой шофер, он видит свое счастье не в богатстве, не в драгоценностях, радуется малому, казалось бы. Но это малое и есть самое ценное на земле: дом, лад в семье, здоровье детей, уважение друг к другу: «Чего ещё больше надо?» И все это у него было. Но жестоко обошлась жизнь с солдатом. Дом – очаг, хранитель семейного счастья, уют, защита от «ветров» судьбы. Вместе с домом теряются и надежда, смысл жизни, счастье. Разорённый очаг принёс в жизнь главного героя горе, разочарование, пустоту. Он остался один на один со всеми превратностями судьбы.



После войны лишь на миг «блеснула ему радость, как солнышко из-за тучи: нашёлся Анатолий». И опять возникла надежда на возрождение семьи, появились «стариковские мечтания» о будущем сына, внучатах. Человек должен жить будущим. Но и этому не суждено было сбыться - Анатолий погиб. Вновь горе обрушилось на человека, вновь, как говорят, судьба отвернулась от него.



В такой трудной ситуации человек может ожесточиться, возненавидеть всех, особенно детей, которые напоминали бы ему своих. В такие мгновения человек может лишить себя жизни, теряя веру в её смысл. Но с Андреем Соколовым этого не произошло. Нет, не сломили героя рассказа обстоятельства. Он продолжал жить. Скупо пишет Шолохов об этом периоде жизни своего героя. Работал, начал выпивать, пока не переменилась его жизнь за один час.



Финальный эпизод повествует нам как раз об этом повороте жизни героя. Работал Андрей Соколов шофером в Урюпинске, возил зерно на элеватор. Но однажды возле чайной он увидел брошенного мальчишку. Андрей Соколов обратил внимание на «оборвыша». И тут описания Шолохова стали ярче, красочнее. Какие сравнения: «глазёнки — как звёздочки ночью после дождя!» Прямая оценка: «И до того полюбился, что я уже, чудное дело, начал скучать по нём». В один из дней Андрей взял мальчика с собой покататься и узнал, что у малыша нет ни мамы, ни папы. И тут в уставшем и истерзанном сердце Соколова что-то шевельнулось: «Закипела тут во мне горючая слеза, и сразу я решил: «Не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать! Возьму его к себе в дети». И сразу на душе героя стало легко и светло. да и мальчик прижался к Соколову и весь дрожит, "будто травинка под ветром". "А у меня в глазах туман, - описывает герой свое состояние, - и тоже всего дрожь бьет, и руки трясутся…»



В этой трогательной сцене есть удивительный момент. Маленький ребёнок, потерянный и несчастный, не мог бы так просто и доверчиво прильнуть к любому человеку. Малыш не отвернулся, не убежал от Соколова, признал в нём отца. Ванюша почувствовал человеческое участие этого мужчины, его доброту, любовь, тепло, понял, что у него появился защитник.



Жизнь Вани переменилась, но изменилось все и в жизни Андрея: «Спать я лег вместе с ним и в первый раз за долгое время уснул спокойно". Однако ночью герой раза четыре просыпался: "Ночью то погладишь его сонного, то волосенки на вихрах понюхаешь, и сердце отходит, становится мягче, а то ведь оно у меня закаменело от горя. . . »



Ванюша стал смыслом жизни для Соколова, он вернул ему улыбку и спокойный сон, он вернул ему возможность любить. Неслучайно все действие рассказа происходит ранней весной. Это символ: подобно тому, как снег тает на полянах леса и солнце освещает бегущие ручьи, так и «новый сынок» Андрея Соколова осветил его судьбу и растопил его закаменевшее сердце.



Читая финал рассказа Шолохова, невозможно удержаться от слез. Да и рассказчик признается, что по его щеке пробежала «жгучая и скупая мужская слеза»: «Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы.

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