Сочинение Анализ финала третьего акта пьесы М. Горького «На дне».

Драматургия Горького сложна и очень интересна. Талант одаренного писателя помог ему найти нужное место действия и подходящий конфликт, чтобы раскрыть свои позиции и взгляды. Интересно и то, что каждая реплика любого героя важна, имеет глубокий смысл. С каждым действием пьесы сюжет накаляется, события становятся все страшнее и страшнее. Одним из кульминационных моментов произведения можно назвать эпизод убийства Пеплом Костылева. Это произошло в конце третьего действия.



В этом действии Василиса узнает о планах своего любовника Васьки Пепла увезти с собой Наташу. Она гневается и начинает угрожать бывшему возлюбленному и сестре. Василиса не привыкла к отказам, ведь она - хозяйка жизни. Все должно выходить только так, как она пожелает. У этой женщины нет никаких положительных качеств. Она не умеет любить, сопереживать, сочувствовать. Свою родную сестру Василиса сделала рабыней, выполняющей все прихоти ее и Костылева. И вдруг это безропотное существо каким-то образом уводит ее любовника Василия. Подобного Василиса стерпеть не могла. Она запирает Наташу дома и начинает ее избивать. Именно с этого момента начинается анализируемый эпизод.



Все ночлежники бегают и суетятся, слыша вопли бедной Наташи. Один лишь Клещ «безучастно сидит на дровнях, крепко потирая руки». Читатель знает, что этот герой – талантливый слесарь, пытающийся вернуться к нормальной жизни путем упорного труда. Но все его попытки зарабатывать на жизнь честным и добросовестным трудом ни к чему не приводят. В финале третьего действия мы слышим из его уст: «Как же?. . Надо жить… Пристанище надо… ну?. . Нет пристанища… ничего нет! Один человек… один весь тут… Помощи нет…» Этот герой совсем недавно похоронил свою жену, к которой проявлял поразительную жестокость. Во время смертельной болезни он ни разу не пожалел Анну, не выказал ни малейшего сочувствия ей, казалось бы, самому близкому для него человеку. И вот Клещ сидит и рассуждает об одиночестве человека! Во фразе «Нет пристанища» имеется в виду не столько физическое пристанище человека, сколько - душевное. Действительно, в социальных условиях, где «каждый за себя», человек оказывается невероятно одинок. И как же сильно должно быть это одиночество, чтобы это почувствовал даже сухой и жестокий Клещ!. .



Действительно, как же должен быть одинок и беспомощен человек в обществе, где старшая сестра так издевается над младшей, как Василиса над Наташей! Она не только избила ее, но и обварила Наташе ноги кипятком. Чудом полуобморочную девушку выхватывают у сестры. Страшно звучит реплика полицейского Медведева, обращенная к Сатину, заступающемуся за Наташу: «Не можешь… тут - дело семейное! Они – родные… а ты кто?». Что же это значит? Если между людьми есть кровное родство, сильные могут издеваться над слабыми? И никто не имеет права защитить младшего? Неужели родство между людьми дает им право собственности друг над другом, - издеваться, избивать, в конце концов - убивать?! Хотя, если подумать, - сама Наташа во многом виновата в своем страшном положении. Именно ее молчание, ее покорность дали возможность Василисе делать с ней, что захочется, и считать ее своей собственностью. Мне кажется, что изначально каждый человек должен нести ответственность за свою жизнь.



Важно отметить, что особенно в этой части пьесы Василиса показана «во всей своей красе». Эта «хозяйка жизни» в моральном и нравственном плане опустилась несравнимо ниже обитателей ночлежки. Это страшный человек, способный ради собственной выгоды на все. Самое ужасное - она всегда добивается своего. Ей удается сделать так, чтобы Васька Пепел все-таки убил ее мужа. Тем самым она избавилась сразу от обоих.



Именно в этом действии крушатся надежды вора Пепла на честную трудовую жизнь. Он случайно в драке убивает ненавистного всеми Костылева и сначала не понимает, что натворил: «Иди… Зови… в больницу надо… ну, я рассчитаюсь с ними!». Когда Васька видит, что Костылев мертв, он понимает, что пропал, ему нечего терять, и решает убить Василису: «Ну? рада? Околел… старый пес! По-твоему вышло… А… не прихлопнуть ли и тебя?». Пепел не только не смог уйти от преступной жизни, но к тому же еще и окончательно погубил свою жизнь. Мы понимаем, что его дальнейший путь – это тюрьма или каторга.



Во всей этой страшной кутерьме жутко наблюдать за поведением двадцатилетнего сапожника Алешки. Рядом с ним терпит страшные побои невинная девушка, умирает старик, окончательно рушится жизнь молодого человека.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--