Сочинение Анализ финальной сцены пьесы А.П.Чехова «Вишнёвый сад»

На протяжении всей пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад» мы наблюдаем за тем, как главные герои теряют свое родовое имение. С домом, «окутанным» вишневым садом, у Раневской и Гаева связаны воспоминания всей жизни – счастливое детство, молодость, первая любовь, первая радость и первые слезы.

Эти люди жили так, как им велело их происхождение и воспитание: беззаботно и бездумно, витая в «высших сферах» и не «опускаясь на землю». И вот, как гром среди ясного неба, известие – имение продают, потому что платить за него больше нечем. Что-либо предпринять герои не могут, потому что просто не способны на это. Им жаль терять свой дом, который ассоциируется у них с самой жизнью и родиной, но они смирились с этим.

В финальном эпизоде пьесы, когда Раневская, ее дети, Гаев окончательно убедились в потере имения (его купил Лопахин), они готовятся к отъезду. Именно в этом эпизоде проясняется, как сложится дальнейшая судьба всех героев.

Замужество Вари, старшей дочери Раневской, так и не устроилось – Лопахин, несмотря на свой деловой и цепкий характер, не смог сделать девушке предложение. Поэтому участь ее решена - она будет работать экономкой у помещиков Рагулиных. Всю жизнь прослужив экономкой в собственном доме, эта героиня не знает, где еще применить себя, чем заняться. Ей остается только вести хозяйство у тех, кто пока сумел сохранить свое имение.

Младшая дочь Раневской, Аня, радуется, что ей предстоит новая жизнь, дорога. Она не понимает того, что потеряла свой дом, свои корни, свое прошлое, без которого нет будущего. В этой ее «грешной» радости большую роль играет Петя Трофимов, чье мнение очень важно для девушки. Этот герой торопит всех остальных, подгоняет, чтобы те быстрее собирались в путь. Его радует такой поворот дела, ведь Петя в пьесе пропагандирует демократические идеалы. Он выступает против дворянства как паразитического класса, угнетающего простой народ, но живущего, по сути, лишь за счет него.

Последняя фраза Пети – «Здравствуй, новая жизнь!» - говорит о его надеждах и мечтах. Но мы понимаем, что во многом они иллюзорны. Это драматург подчеркивает тонкими деталями, в частности, описанием галош Пети: «И какие они у вас грязные, старые. . . »

Эти характеристики снижают облик героя, превращают его из героя во всего лишь жалкого «вечного студента», замахнувшегося на непосильную ему роль.

Постепенно герои, один за одним, уходят из комнаты. Интересно наблюдать, как ведет себя Лопахин. Этот человек, по сути, является победителем. Ему достался вишневый сад, теперь он здесь полновластный хозяин.

Лопахин так и ведет себя: с достоинством, без претензий, но именно он распоряжается в доме, не чувствуя никакой вины перед его бывшими владельцами: «Все здесь? Никого там нет? (Запирает боковую дверь налево. ) Здесь вещи сложены, надо запереть. Идем!. . »

Ермолай Алексеевич покидает этот дом до весны, оставляя присматривать за ним своего управляющего – Епиходова. Надо отдать должное этому герою – он обладает должным тактом, чтобы оставить Гаева и Раневскую наедине с их домом. Или может быть, ему нет до этого никакого дела? В любом случае, бывшие владельцы только после ухода всех смогли дать волю своим чувствам и проявить свое истинное отношение к потерянному вишневому саду.

Гаев в финальной сцене, казалось бы, ведет себя как обычно - он ни во что не вмешивается. И лишь в самом начале этот герой пытается показать, как ему больно от потери вишневого сада. Однако и это, искреннее, чувство облачается у него в высокопарные и жалкие слова: «Покидая этот дом навсегда, могу ли я умолчать, могу ли удержаться, чтобы не высказать на прощанье те чувства, которые наполняют теперь все мое существо. . . »

В окружающих такие излияния Гаева вызывают лишь резкое неприятие: «Аня (умоляюще). Дядя!

Варя. Дядечка, не нужно!»

И тогда герой вновь прячется в свой «шутовской футляр»: «Дуплетом желтого в середину. . . Молчу. . .

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