Сочинение Анализ фразы Печорина "Из двух друзей всегда один раб другого"

Эту фразу сказал главный герой произведения М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» Печорин. Я считаю, что его утверждение неверно.

Дружба, в моем понимании - это отношения, основанные на доверии, взаимопонимании, искренности, общности интересов, равноправии; дружба - это испытание сердца. Если судьба особенно благосклонна к человеку и хочет одарить его величайшим счастьем на свете, она дает ему верных друзей. Мне, кажется, что жизнь человека без дружбы - ничто. Рядом с нами всегда должны быть люди, которым бы мы отдавали себя. Ими должны быть не только нами родные. А если один будет раб другого, то это будет не дружба. Друг должен понимать друга, а не угнетать и не указывать на его недостатки, получая из этого пользу для себя.

Печорин был не способен к дружбе из-за неправильности взглядов на нее и своего поведения по отношению к людям. Интерес к Печорину терялся из-за его равнодушия, неспособности к серьезным отношениям, из-за его чрезмерного индивидуализма и эгоизма. Единственный способ иметь друга- самому быть им. Поэтому Печорин в своей жизни так и не повстречал настоящей и преданной дружбы.

В жизни каждого из нас будут появляться и исчезать люди, кто-то будет желать нам добра, кто-то горя, а кто-то просто будет к нам безразличен, но только друг будет всегда идти рядом, помогать и поддерживать. .