Сочинение Анализ главы "Тамань" (по роману М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени")

Роман Лермонтова «Герой нашего времени» - произведение удивительное и интересное. Необычна уже сама композиция романа. Во-первых, произведение состоит из повестей, что само по себе необычно. Во-вторых, эти части расположены не по хронологии, как традиционно принято. Они разбиты на две части: рассказ о жизни Печорина глазами постороннего человека («Бэла», «Максим Максимыч», «Предисловие к журналу Печорина») и дневник самого Печорина, раскрывающий его внутреннюю жизнь(«Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист»). Такой принцип был выбран автором неслучайно. Он способствует наиболее глубокому, полному и психологически тонкому анализу героя.



В произведении нет единого сюжета. Каждая повесть отличается своими героями и ситуациями. Их связывает лишь фигура основного персонажа – Григория Александровича Печорина. То мы видим его во время службы на Кавказе, то он оказывается в захолустном городишке Тамань, то отдыхает в Пятигорске на минеральных водах. Везде герой создает экстремальную ситуацию, подчас с угрозой для его жизни. Печорин не может жить обыденной жизнью, ему нужны ситуации, раскрывающие его огромные способности.



«Тамань» - первая глава дневника Печорина. Именно с этой части мы начинаем видеть внутренний мир героя. В начале повести Печорин как бы кратко описывает нам содержание главы: «Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить». Сюжет главы достаточно прост. Печорин по служебным делам приезжает в Тамань и останавливается у странных людей. Здесь живет загадочная девушка-ундина и слепой мальчик. Видя в их поведении какую-то загадку, Печорин пытается разгадать ее. Для этого ночью он устраивает слежку за героями. В итоге он выясняет, что девушка и слепой мальчик связаны с контрабандистами. Проникнув в их тайну, Печорин чуть не поплатился за это жизнью: ундина пыталась его утопить.



В этой главе начинает вырисовываться внутренний облик Печорина. Здесь появляются наметки тех качеств, которые более подробно будут раскрываться в других частях дневника. Из «Тамани» мы еще не можем составить себе представление о жизненной философии Печорина, но уже начинаем понимать, что это за характер. В этой главе проявляется потребность героя в ярких жизненных впечатлениях, нестандартных ситуациях. Ничто не вынуждало его следить за ундиной и слепым мальчиком, и только возможность интересного события, обещание загадки заставило Печорина ввязаться в данную ситуацию.

Печорин пустился в опасную авантюру с одной лишь целью – «достать ключ этой загадки». В связи с этим в нем проснулись многие его положительные качества: дремавшие силы, воля, собранность, отвага и решимость. Но эти качества он растрачивает совершенно бесцельно, применяя их не там, где следовало бы: «Лодка закачалась, но я справился, и между нами началась отчаянная борьба; бешенство придавало мне силы, но я скоро заметил, что уступаю моему противнику в ловкости…Я уперся коленкою в дно, схватил ее одной рукой за косу, другой за горло, она выпустила мою одежду, и я мгновенно сбросил ее в волны».

Печорин абсолютно не думает о других. Он заботится лишь о своих интересах и развлечениях. Поэтому часто герой коверкает или даже ломает судьбы других людей, вмешиваясь в них из любопытства. Об этом он сам рассуждает в конце повести: «Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие и, как камень, едва сам не пошел ко дну!»



Когда тайна этих людей была раскрыта, обнажилась бесцельность решительных действий Печорина. И снова скука, равнодушие, разочарование. . . «Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобностью!. . » - с горькой иронией думает Печорин.



В «Тамани» мы наблюдаем переплетение романтического повествования с реалистическим. Романтически Лермонтов описывает пейзаж, например, бушующее море: «Медленно поднимаясь на хребты волн, быстро спускаясь с них, приближалась к берегу лодка. Отважен был пловец, решившийся в такую ночь пуститься через пролив…» Здесь описание стихии помогает раскрыть романтический образ Янко, для которого «везде дорога, где только ветер дует и море шумит». Реалистически дана обрисовка характеров и быта вольных контрабандистов. Вот как дан портрет Янко: из лодки «вышел человек в татарской шапке, но острижен он был по-казацки, и за ременным поясом его торчал большой нож».



Образу жизни контрабандистов соответствует и обстановка, в которой они живут: «Я зашел в хату, - две лавки и стол, да огромный сундук возле печи составляли всю мебель. На стене ни одного образа – дурной знак! В разбитое стекло врывался морской ветер».

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