Сочинение Анализ главы «Великий бал у Сатаны» романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»

Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» можно назвать шедевром мировой литературы. Это произведение, написанное в начале прошлого века, не перестает будоражить и занимать умы миллионов читателей. Каждая глава этого романа является значимой, интересной, содержательной. Вереница разворачивающихся на страницах произведения событий перемежается с глубокими философскими размышлениями, затягивая читателя, не давая ему опомниться, заставляя его размышлять над вечными вопросами, переоценивать, пересматривать взгляды на жизнь.

Очень интересна в романе глава 23, которая носит название «Великий бал у Сатаны». Можно сказать, что описание этого бала дается нам глазами Маргариты. До этого, несколькими главами ранее, героиня приняла приглашение Азазелло «прийти в гости к одному знатному иностранцу». Натершись кремом, подаренным ей «уличным сводником», Маргарита становится ведьмой. После этого героиня начинает понимать, что представляет собой «таинственный иностранец». Но это не останавливает ее. Маргарита идет к самому Сатане ради того, чтобы хоть что-то узнать о судьбе своего любимого, своего мастера. Мы узнаем, что героиня должна стать королевой на балу Сатаны, потому что она принадлежит к древнему королевскому роду.

Глава «Великий бал у Сатаны» начинается подготовкой Маргариты к роли королевы. Поражает детальность описания подготовки этого процесса. Создается четкое впечатление, что перед написанием романа Булгаков внимательно изучал какие-то сатанинские культы и ритуалы.

Всем известно, что омовение кровью – неизменный сатанинский ритуал. Не избежала его и героиня: «… окатили Маргариту какой-то горячей, густой и красной жидкостью. Маргарита ощутила соленый вкус на губах и поняла, что ее моют кровью». Также читателя с самого начала романа не прекращает преследовать образ пуделя, символизирующий дьявола: «Откуда-то явился Коровьев и повесил на грудь Маргариты тяжелое в овальной раме изображение черного пуделя на тяжелой цепи»; «Какой-то чернокожий подкинул под ноги Маргарите подушку с вышитым на ней золотым пуделем…».

Одной из главных обязанностей героини был прием гостей. Легко можно догадаться, какого плана гости могут оказаться на сатанинском бале: фальшивомонетчики, государственные изменники, алхимики-отравители, убийцы, предатели. Очень жутко, но детально и интересно описывает Булгаков появление гостей на балу: «Но тут вдруг что-то грохнуло в … камине, и из него выскочила виселица с болтающимся на ней полурассыпавшимся прахом. Этот прах сорвался с веревки, ударился об пол, и из него выскочил черноволосый красавец во фраке и в лакированных туфлях»; «Из камина подряд один за другим вываливались, лопаясь и распадаясь, три гроба, затем кто-то в черной мантии, которого следующий выбежавший из черной пасти ударил в спину ножом».

Мы не просто видим гостей, и узнаем истории некоторых из них. Очень запоминающимся показался мне образ госпожи Тофан. Эта женщина «была чрезвычайно популярна среди молодых… неаполитанок, которым надоели их мужья». Госпожа Тофан зарабатывала себе на жизнь тем, что продавала этим женщина пузырьки с ядом, чтобы те могли отравить своих супругов. Этот яд стоило только подлить мужу в еду: «через несколько часов ему начинало очень сильно хотеться пить, затем он ложился в постель, и через день прекрасная неаполитанка, накормившая своего мужа супом, была свободна, как весенний ветер». В итоге, госпожа Тофан приняла мучительную смерть в тюрьме. Узнав о ее злодеяниях, тюремщики не только пытали женщину с помощью испанского сапожка, но и удушили ее.

Безусловно, одним из самых ярких и пронзительных образов этой главы можно назвать образ молодой женщины Фриды. Фрида – детоубийца, за это она расплачивается вечными мучениями. Ее история невероятно проста и от этого еще более страшна: когда девушка служила в кафе, хозяин этого заведения изнасиловал ее в подвале. Через девять месяцев Фрида родила мальчика, унесла его в лес, засунула ему в рот платок и закопала в земле. Почему она поступила настолько жестоко? На суде девушка признавалась, что ей нечем кормить ребенка. С тех пор Фриде нет покоя, потому что к ней приставлена камеристка, которая каждую ночь кладет на столик платок, как упоминание о том страшном убийстве. На балу у Сатаны Фрида молит только об одном: чтобы ей перестали подавать этот ненавистный платок. Мы знаем, что в дальнейшем Маргарита простит Фриду и освободит ее от этих вечных мучений.

Бал продолжается до тех пор, пока не появляется Воланд. Это своеобразная кульминация главы. Сатана появляется на балу в том же несуразном костюме, в котором Маргарита видела его в комнате при свечах: «Все та же грязная заплатанная сорочка висела на его плечах, ноги были в стоптанных туфлях. Воланд был со шпагой, но этой обнаженной шпагой он пользовался как тростью, опираясь на нее». Кубком для Сатаны служит голова Михаила Александровича Берлиоза, украденная из гроба, по всей видимости, Бегемотом. Вместо вина этот кубок наполняется кровью убитого барона Майгеля, служащего зрелищной комиссии и по совместительству шпиона. После выпитой крови Воланд неожиданно преображается: «Воланд оказался в какой-то черной хламиде со стальной шпагой на бедре». После этого пригубила кубок и Маргарита: «Маргарита, не раскрывая глаз, сделала глоток, и сладкий ток пробежал по ее жилам, в ушах начался звон. Ей показалось, что кричат оглушительные петухи, что где-то играют марш. Толпы гостей стали терять свой облик.

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