Сочинение Анализ легенды о Данко из рассказа М.Горького «Старуха Изергиль»

Рассказ «Старуха Изергиль» относится к раннему романтическому периоду творчества М. Горького. Центральным образом этого периода является романтический герой, готовый к самопожертвованию, к подвигу ради людей. Этим произведением писатель стремился пробудить в людях действенное отношение к жизни. В горьковском романтизме отразилась вера в будущую победу, оптимистические настроения.



Сюжет рассказа построен на воспоминаниях старухи Изергиль о своей жизни и на легендах о Ларре и Данко. В легенде о Данко повествуется о смелом и красивом юноше. Он счастлив, что живет среди людей, так как любит их больше себя. Данко мужественен и бесстрашен, его влечет к подвигу. Он ставит перед собой благородную цель – быть полезным людям.



От глубокого сострадания к соплеменникам, живущим без солнца в болотах, потерявших волю и мужество, и зажегся в сердце Данко огонь любви к ним. Эта искра превратилась в факел. Но не только боль за несчастных, темных людей превратила обычного человека в подвижника. Источником его подвига стала глубокая вера в возможность пробуждения в соплеменниках человеческого начала.

Горящее сердце символизирует заключительную фазу подвига Данко. Но начинается он с того, что трусливым мыслям о преимуществе рабского существования перед смертью герой противопоставляет идею преодоления несчастья активным действием. Уже тогда люди увидели, что «он лучший из всех, потому что в очах его светилось много силы и живого огня». Потому-то они и пошли за ним, что «верили в него».

Писатель наделяет человека почти божественной силой. Смысл деяний Данко – в установлении нового порядка, новых законов бытия человека среди людей. Потому и ведет он свой народ из тьмы, холода и смерти к свету, солнцу, теплу и гармонии. Но его подвиг по-настоящему не понят соплеменниками, забывшими о своем вожаке и спасителе: «осторожный человек», незаметно растаптывает угольки от горящего сердца Данко, стараясь убить даже память о нем». Видимо, память о Данко, чистом и мужественном юноше, всегда заставляла бы людей вспоминать о собственной трусости и нравственной низости.

Образ Данко воплощает в себе идеал человека–гуманиста и личность большой духовной красоты. Этот образ в легенде построен на контрасте. Волю романтического героя автор противопоставляет безволию толпы. Но им стыдно было сознаться в бессилии, и вот они в злобе и гневе обрушились на Данко, человека, который шел впереди. В ярости они даже были готовы убить его. И когда герой сердцем своим осветил путь людям, он утвердил бессмертие подвига. Подвиг есть следствие огромной любви к человечеству.



Композиционно легенда о Данко стоит в заключении всего рассказа, что позволяет выдвинуть идею подвига, самопожертвования на первый план. Жанр истории о Данко можно определить как легенду, сказочную историю, то есть в повествовании существует момент условности. Началом (экспозицией) легенды является рассказ о том, что в старину жили веселые люди, но затем их прогнали иные племена (развитие действия). Кульминационным моментом является: «и вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой». Развязкой становится повествование о том, что « … еще пылает рядом с трупом Данко его нежное сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце героя…».



Легенда о Данко предваряется словами Изергиль о том, что она не видит больше сильных людей - в этих словах содержится пафос будущего повествования. Затем сюжет уже излагается в прямой хронологической последовательности. В повествовании отсутствуют внесюжетные элементы: вставные эпизоды, лирические отступления.



Образ Данко создается с помощью нескольких приемов: характеристика героя рассказчиком (косвенное выражение), речь самого Данко. Однако главным все же является характеристика героя посредством его поступков. Внутри же всего рассказа используется прием сопоставления и противопоставления.



Речь персонажей взволнованна и напориста. Прием сопоставления (противопоставления) используется также на уровне герой-толпа и выявляет главный идейный смысл произведения. Лейтмотивом характера Данко можно взять строки из другого горьковского произведения: «… безумству храбрых поем мы славу» («Песнь о соколе»).



Художественное время и пространство легенды условно, а речевая и интонационная организация в целом однородна. Лексический рисунок насыщен эпитетами («веселые, сильные люди»), метафорами («каменные деревья», «воздушные цветы»), эмоционально-оценочной лексикой («своротить», «душа», «тоска», «роптать»), олицетворениями («ветер бил», «страх родился», «ужас сковал»). Все эти приемы традиционны для романтических жанров и произведений устного народного творчества.



Легенда о Данко становится одним из главных произведений в процессе формирования Горьким своей концепции личности, в утверждении писателя, что в жизни есть место подвигам. И свобода человека понимается Горьким как способность к самопожертвованию.

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