Сочинение Анализ легенды о Ларре (из рассказа М Горького «Старуха Изергиль»)

Горький неоднократно говорил, что главным объектом его художественного исследования является человек. Всё творчество писателя подчинено поиску положительного идеала. Обычно с образом человека у писателя связаны нравственно-философские категории правды, свободы, самопожертвования. Романтический идеал писателя – герой-символ.



В рассказе «Старуха Изергиль» Горького интересует не проявление индивидуального характера героя, а обобщённое понятие человеческого в личности. В произведении противопоставлены два легендарных сюжета с абсолютно противоположными жизненными позициями. Композиционное положение легенды о Ларре выделяет её в проблемно-тематическом плане рассказа. Несмотря на то, что данная легенда тесно связана с другой - легендой о Данко – всё же рассказ о Ларре предстаёт как самостоятельное произведение. В экспозиции говорится о том, что в стародавние времена жило племя могучих и весёлых людей. Завязкой является момент, в котором повествуется о том, что орёл унёс красивую девушку. Моментом кульминационного напряжения является повествование о поступках Ларры. В развязке повествуется о наказании Ларры за эгоизм. В целом сюжет излагается в прямой хронологической последовательности.



Герой легенды – Ларра, сын женщины и орла. Он лишь внешне похож на человека, являясь при этом символом, противопостоящим жизни. Бездушное следование инстинкту, стремление к достижению цели любой ценой, существование, лишённое прошлого и будущего - всё это обесценивает и гордость, и красоту, изначально присущие Ларре.



Ларра – воплощение бездуховности. Только себя он мнит совершенным и губит неугодных ему: «Я убил ее потому, мне кажется, что она меня оттолкнула… А мне её нужно… Я один… Я не поклонюсь никому в жизни… Ибо первый в ней Я!» Герой нарушает закон бытия: «за всё, что человек берёт, он платит собой: своим умом и силой, иногда жизнью».

В итоге Ларра лишается человеческой судьбы, он не умирает, а перестаёт быть. Попытка его самоубийства неудачна, земля отстраняется от его ударов. Всё, что осталось от героя,- тень и имя «Отверженный»: «…он стал уже как тень, и таким будет вечно! Он не ни понимает речи людей, ни их поступков - ничего».



Судьбу Ларры определил суд человеческий. Суть наказания – отторжение от людей.



Так, в Ларре себялюбие переходит все границы, переходит в крайний эгоизм и индивидуализм, перерастает в преувеличенное, раздутое до огромных размеров чувство прихоти. Один из старейшин предложил мудрое решение, как наказать Ларру: лишить его возможности быть в центре, то есть выгнать его из племени.

При создании этого образа писатель использует не прямые авторские характеристики или создание психологического портрета, а характеристику персонажа через его поступки. При этом нельзя не сказать о роли Изергиль как носителя авторского начала в произведении. С помощью именно этого образа автор подчёркивает первостепенность человеческих поступков, их значение в формировании судьбы человека.



Старая мудрая Изергиль оценивает Ларру с точки зрения того, что он сделал в жизни полезного, за что он требовал себе благ, ведь: «за всё, что человек берёт, он платит собой». Нравственно-философский вывод из легенды – свобода личности утверждается в активной творческой деятельности во имя людей.



Символ-деталь – это глаза Ларры, которые холодны и исполнены чувством собственного достоинства. Также автор использует приём несобственно-прямой характеристики, то есть посредством рассказчика и сопоставлением с персонажем другой легенды Данко. Идейное содержание раскрывается, в том числе, и с помощью образа-символа – птицы. Орёл становится выражением не столько свободы, сколько необузданной гордости.



Несмотря на то, что легенда является достаточно условным жанром, произведение в целом относится к неоромантическому периоду творчества Горького.



С одной стороны, Ларре нет оправдания, но с другой, автор не учитывает одну существенную деталь: герой вырос не среди людей, вследствие чего не знал человеческих законов. Таким образом, его эгоизм имеет под собой реальное основание.



Художественно время легенды отнесено далеко в прошлое, а пространство (место действия) условны и сжаты. За счёт этого происходит расширение художественной организации произведения в целом.



Интересен речевой строй легенды. Так как этот жанр имеет фольклорные корни, то описания здесь очень лиричны и изобилуют ярко насыщенной лексикой, эпитетами, олицетворениями, гиперболами и перифразами.



Легенда о Ларре стала одной из ключевых в процессе формирования Горьким своей концепции человека. Ларра не стал идеалом человека-подвижника, а явился выражением образа-символа лжегероя. .