Сочинение Анализ лирического стихотворения И. Бунина «Рассвет».

Как часто кажется нам, что мир рушится, уходит у нас из-под ног. Под гнетом обыденности, проблем, которые мы сами себе создаем, мы не замечаем, что постепенно наша жизнь начинает тускнеть из-за всего этого. Нам не хватает воздуха, живой природы. Мы проходим по улицам, но у нас нет времени взглянуть на небо, в эту далекую, синюю, бездонную высь. Связь с природой обрывается под тяжестью прогресса. Он продвигается вперед, а мы отдаляемся от естественного мира, погружаясь в мир искусственный.

Иное дело — И. А. Бунин. Познакомившись с его творчеством, я поняла: вот тот человек, который всю жизнь хранил в себе чувство привязанности к миру природы, был убежден, что малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни. В своих стихах он утверждает неповторимую ценность всякой минуты, проведенной в лесу, в поле, в саду. Из всех стихотворений больше всего мне понравилось стихотворение “Рассвет”. Оно было написано И. А. Буниным в 1900 году. В нем нет ничего надуманного, каждая строфа создавалась, казалось бы, из легких, воздушных строчек. С первого и до последнего слова оно проникнуто радостным, весенним настроением. Весна, вероятно, в сердце поэта, он с надеждой и трепетом ждет лучшего, светлого. И если еще “сумрак ночи прячется в лесах”, то уже “из долин зеленых утром веет”. Не только природа начинает пробуждаться — жизнь меняется к новому. В первой строфе происходит зарождение надежд, тогда как во второй поэт под громкое “серебряное пенье” смело призывает новый день:

Разгорайся, новый день, смелей!

Все мосты сожжены, прошлое ушло безвозвратно, незачем сожалеть о нем. Лишь будущее время, зарождающееся в мгновение настоящего, властно над человеком. Обращаясь в третьей строфе к солнцу, Бунин хочет заставить и нас поверить в то, что “вся жизнь — день радости и счастья!”. Он понял принцип жизни и делится своим открытием с нами. Он подчеркивает выражения “по всей земле”, “вся жизнь”, как бы доказывая, что мир безграничен в соединении с природой. Закрыв глаза на мелкие неурядицы, поэт слепо верит в то, что человек рожден для счастья. Каждый миг, слагающий дни, недели, годы, несет нам лучшее; каждый миг ценен и неповторим. Небо — один из главных образов стихотворения. На нем происходит зарождение жизни, и оно отражает, словно зеркало, все происходящее на земле. Оно — своего рода душа человечества, его надежды и ожидания, хранитель всего самого сокровенного.

Размер стихотворения — пятистопный хорей с опоясывающей рифмовкой. Хорей — размер мажорный, и действительно — на протяжении всего стихотворения улавливается мотив активности, побуждения. Цвет стихотворения очень яркий, насыщенный, в некотором смысле пестрый. Поэт использует множество эпитетов: “бледных небесах”, “серебряное пенье”, “долин зеленых” и т. д. С их помощью стихотворение становится легким, чувственным, более эмоциональным. Ведь жизнь, будущее, свобода не имеют тесных рамок, эти понятия вкладывают непосредственность в каждую строчку. Используя такие метафоры, как “сумрак ночи прячется в лесах”, “веет юной радостью”, “льется звон костела”, поэт стремится наполнить произведение активностью, особым смыслом, чтобы лучше передать его основные мотивы. Сравнивая звон костела с серебряным пением, Бунин придает тем самым стихотворению музыкальный тон.

Еще один художественный троп — олицетворение, с которым мы встречаемся во второй и третьей строфах. День и солнце. Этим неживым, казалось бы, понятиям поэт придал своеобразную окраску. В его сознании они — живые. Более того, на них возлагается серьезная задача — сделать мир светлым и радостным, поэтому они являются также основными образами стихотворения на фоне ясного неба. В произведении происходит ассонанс гласной “е”, будто и в нее автор вложил особый смысл, будто она призвана вести нас за собой вперед, к свету, к счастью.

Мне очень понравилось это стихотворение. Оно настолько просто и естественно, что не вызывает никаких сомнений в истинности написанного. Особая реальность, соприкасающаяся со сказкой, как настоящее с будущим, представлена нашему вниманию. Мы не можем остаться безразличными к поэзии И. А.

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