Сочинение Анализ образа Болконского в эпизоде сражения при Аустерлице

Роман – эпопея «Война и мир» - произведение общенационального исторического масштаба, разворачивающее перед нами широчайшую панораму жизни русского общества первой трети XIX века. Жанр романа – эпопеи описывает жизнь нации на переломном этапе исторического развития через отдельных, лучших его представителей. Одним из таких героев является Андрей Болконский.

В жизни князя Андрея происходит несколько переломных моментов, меняющих его жизнь, его взгляды, убеждения. Один из таких переломных моментов – Аустерлицкое сражение. Это один из самых впечатляющих моментов эпопеи, момент коренного перелома в мировоззрении человека, резкого и неожиданного, показанного Толстым так ярко и красиво.

Во время Аустерлицкого сражения Андрей подхватывает знамя из рук сраженного пулей знаменосца и поднимает полк в атаку, но и сам оказывается тяжело ранен. Ставя своего героя на грань жизни и смерти, Толстой тем самым проверяет истинность его убеждений, нравственность идеалов – и индивидуалистические мечты Болконского не выдерживают этого испытания. Перед лицом смерти все неистинное, наносное исчезает, и остается лишь извечное удивление перед мудростью и извечной красотой природы, воплотившихся в бескрайнем небе Аустерлица. Андрей думает: «Как же я не видел прежде этого высокого неба? Всё пустое, всё обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его, но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И славу Богу!».

Очнувшись после забытья, Андрей первым делом вспоминает о небе, и лишь после этого слышит шаги и голоса. Это подходит Наполеон со своей свитой. Наполеон был кумиром Андрея, как и многих молодых людей того времени. Болконский никак не мог рассчитывать на встречу со своим кумиром, в любом другом случае подобная встреча была бы для него счастьем. Но только не теперь. Так неожиданно для себя открыв существование вечного высокого неба, еще не поняв, но уже ощутив перемену в себе, Андрей в этот момент не изменяя тому новому, открывшемуся ему. Он не повернул головы, не взглянул в сторону Наполеона; он хотя и слышал всё произносимое Наполеоном и его свитой, и даже понимал происходящее, но «он слышал эти слова, как бы он слушал жужжание мухи. Он не только не интересовался ими, а тотчас же забывал их». Резко изменилось и его отношение к императору Наполеону: «в эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким , ничтожным человеком в сравнение с тем, что происходило теперь между его душой и этим высоким, бесконечным небом с бегущими по нем облаками».

Это психологическое состояние великой перемены ощущается еще и в госпитале. Новая, еще не до конца осознанная истина выдерживает еще одно испытание – еще одну встречу с кумиром. Наполеон приезжает посмотреть на раненых русских, и , припомнив князя Андрея, обращается к нему. Но князь Андрей только молча смотрит на Наполеона, не отвечая ему. Андрею просто нечего сказать своему недавнему кумиру. Для него уже не существует прежних ценностей. «Глядя в глаза Наполеону, князь Андрей думал о ничтожности жизни, которой никто не мог понять значения, и о еще большем ничтожестве смерти, смысл которой никто не мог понять и объяснить из живущих». Так думает теперь Андрей.

Замечательно то, что мысли, пришедшие Болконскому в голову на поле Аустерлица, когда он находился в таком тяжелом состоянии, не покинули его даже после выздоровления и возвращения домой. На поле Аустерлица ему открылся путь к новой истине, он стал свободным от тех суетных идеалов и кумиров, которыми жил прежде. Духовные искания Андрея Болконского отныне направлены совершенно в иную сторону, чем раньше. Отныне для него приобрели необычайную важность дел, семья.

В конечном счете Андрей приходит к мысли о необходимости духовного единения людей. .