Сочинение Анализ одной из поэм С. Есенина

. . . И не жалость — мало жил

И не горечь — мало дал, —

Много жил — кто в наши жил

Дни, всё дал — кто песню дал.

М. Цветаева



Сергей Есенин — истинный поэт России, поднявшийся к вершинам поэзии из глубин народной жизни.

Запомнившийся читателям с первых своих произведений, в короткий срок прошедший огромный творческий путь, в тяжелые годы запрещенный, но бережно и любовно сберегаемый истинными любителями поэзии, он навсегда “прописан” в истории русской литературы.

Мне кажется, что в творчестве С. Есенина можно выделить две темы, к которым поэт неизменно обращался: тему несостоявшейся любви и тему несостоявшегося крестьянского рая.

“Все мы обмануты счастьем”, — писал он, и эти слова можно поставить в качестве эпиграфа ко всем его стихам, поэмам. Любовь, обещавшая блаженство, оборачивается драмой. Новый строй, с которым было связано столько надежд, также не оправдал их. Я думаю, что именно эти две темы особенно ярко представлены в поэме “Анна Снегина”, определив два ее начала: лирическое и эпическое.

Поэма представляет в некоторой степени итоговое произведение, в котором поэт обобщил свои представления о жизни народа, о революции, о русской деревне, наконец, выразил свое отношение к любви. Все это связано с образом лирического героя.

Перед нами сюжет о взаимоотношениях крестьянского юноши, потом известного поэта Сергея и дочери помещицы, затем эмигрантки Анны Снегиной. Лирическая история их чувств, которым не суждено было стать любовью.

Когда я читала поэму, то не переставала восхищаться мастерством поэта в изображении чувств своих героев. Вся лирическая линия — это череда внутренних состояний. В шестнадцать лет — безответное чувство:



Мы все в эти годы любили,

Но мало любили нас.



Семнадцатый год. Сергей приезжает в деревню и узнает, что Анна замужем, но сердце его спокойно, любви нет:



Ничто не пробилось мне в душу,

Ничто не смутило меня.

Струилися запахи сладко,

И в мыслях был пьяный туман. . .

Теперь бы с красивой солдаткой

Завесть хорошо роман.



После болезни Сергея происходит его встреча с Анной. Есенин передает смущение героя, его интуитивное влечение к женщине. Причем все это раскрывается опосредованно: через деталь поведения (“Не знаю, зачем я трогал / Перчатки ее и шаль”), догадку героя о своем чувстве (“По-странному был я полон / Наплывом шестнадцати лет”), через состояние природы, тоже странное и безотчетное (“Луна хохотала, как клоун”), посредством поэтической лексики (“не знаю”, “загадка”, “туманилась даль”).

Далее следует уже определенность: после гибели на фронте мужа Анна бросает Сергею обидные слова:



Вы — жалкий и низкий трусишка.

Он умер. . .

А вы вот здесь. . .



Проходит время, и герои встречаются у мельника. Звучит ностальгия по любви:



. . . Мы с вами сидели вместе. . .

Нам по шестнадцать лет. . .



А затем Сергей получает письмо Анны из эмиграции. И опять нам не ясно: то ли это признание в любви, то ли легкая влюбленность:



Но вы мне по-прежнему милы. . .

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