Сочинение Анализ одной из поэм С. Есенина
. . . И не жалость — мало жил
И не горечь — мало дал, —
Много жил — кто в наши жил
Дни, всё дал — кто песню дал.
М. Цветаева
Сергей Есенин — истинный поэт России, поднявшийся к вершинам поэзии из глубин народной жизни.
Запомнившийся читателям с первых своих произведений, в короткий срок прошедший огромный творческий путь, в тяжелые годы запрещенный, но бережно и любовно сберегаемый истинными любителями поэзии, он навсегда “прописан” в истории русской литературы.
Мне кажется, что в творчестве С. Есенина можно выделить две темы, к которым поэт неизменно обращался: тему несостоявшейся любви и тему несостоявшегося крестьянского рая.
“Все мы обмануты счастьем”, — писал он, и эти слова можно поставить в качестве эпиграфа ко всем его стихам, поэмам. Любовь, обещавшая блаженство, оборачивается драмой. Новый строй, с которым было связано столько надежд, также не оправдал их. Я думаю, что именно эти две темы особенно ярко представлены в поэме “Анна Снегина”, определив два ее начала: лирическое и эпическое.
Поэма представляет в некоторой степени итоговое произведение, в котором поэт обобщил свои представления о жизни народа, о революции, о русской деревне, наконец, выразил свое отношение к любви. Все это связано с образом лирического героя.
Перед нами сюжет о взаимоотношениях крестьянского юноши, потом известного поэта Сергея и дочери помещицы, затем эмигрантки Анны Снегиной. Лирическая история их чувств, которым не суждено было стать любовью.
Когда я читала поэму, то не переставала восхищаться мастерством поэта в изображении чувств своих героев. Вся лирическая линия — это череда внутренних состояний. В шестнадцать лет — безответное чувство:
Мы все в эти годы любили,
Но мало любили нас.
Семнадцатый год. Сергей приезжает в деревню и узнает, что Анна замужем, но сердце его спокойно, любви нет:
Ничто не пробилось мне в душу,
Ничто не смутило меня.
Струилися запахи сладко,
И в мыслях был пьяный туман. . .
Теперь бы с красивой солдаткой
Завесть хорошо роман.
После болезни Сергея происходит его встреча с Анной. Есенин передает смущение героя, его интуитивное влечение к женщине. Причем все это раскрывается опосредованно: через деталь поведения (“Не знаю, зачем я трогал / Перчатки ее и шаль”), догадку героя о своем чувстве (“По-странному был я полон / Наплывом шестнадцати лет”), через состояние природы, тоже странное и безотчетное (“Луна хохотала, как клоун”), посредством поэтической лексики (“не знаю”, “загадка”, “туманилась даль”).
Далее следует уже определенность: после гибели на фронте мужа Анна бросает Сергею обидные слова:
Вы — жалкий и низкий трусишка.
Он умер. . .
А вы вот здесь. . .
Проходит время, и герои встречаются у мельника. Звучит ностальгия по любви:
. . . Мы с вами сидели вместе. . .
Нам по шестнадцать лет. . .
А затем Сергей получает письмо Анны из эмиграции. И опять нам не ясно: то ли это признание в любви, то ли легкая влюбленность:
Но вы мне по-прежнему милы. . .
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