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Сочинение Анализ одной из поэм С. Есенина

    . . . И не жалость — мало жил
     И не горечь — мало дал, —
    Много жил — кто в наши жил
    Дни, всё дал — кто песню дал.
    М. Цветаева

    Сергей Есенин — истинный поэт России, поднявшийся к вершинам поэзии из глубин народной жизни.
    Запомнившийся читателям с первых своих произведений, в короткий срок прошедший огромный творческий путь, в тяжелые годы запрещенный, но бережно и любовно сберегаемый истинными любителями поэзии, он навсегда “прописан” в истории русской литературы.
    Мне кажется, что в творчестве С. Есенина можно выделить две темы, к которым поэт неизменно обращался: тему несостоявшейся любви и тему несостоявшегося крестьянского рая.
    “Все мы обмануты счастьем”, — писал он, и эти слова можно поставить в качестве эпиграфа ко всем его стихам, поэмам. Любовь, обещавшая блаженство, оборачивается драмой. Новый строй, с которым было связано столько надежд, также не оправдал их. Я думаю, что именно эти две темы особенно ярко представлены в поэме “Анна Снегина”, определив два ее начала: лирическое и эпическое.
    Поэма представляет в некоторой степени итоговое произведение, в котором поэт обобщил свои представления о жизни народа, о революции, о русской деревне, наконец, выразил свое отношение к любви. Все это связано с образом лирического героя.
    Перед нами сюжет о взаимоотношениях крестьянского юноши, потом известного поэта Сергея и дочери помещицы, затем эмигрантки Анны Снегиной. Лирическая история их чувств, которым не суждено было стать любовью.
    Когда я читала поэму, то не переставала восхищаться мастерством поэта в изображении чувств своих героев. Вся лирическая линия — это череда внутренних состояний. В шестнадцать лет — безответное чувство:

    Мы все в эти годы любили,
    Но мало любили нас.

    Семнадцатый год. Сергей приезжает в деревню и узнает, что Анна замужем, но сердце его спокойно, любви нет:

    Ничто не пробилось мне в душу,
    Ничто не смутило меня.
    Струилися запахи сладко,
    И в мыслях был пьяный туман. . .
    Теперь бы с красивой солдаткой
    Завесть хорошо роман.

    После болезни Сергея происходит его встреча с Анной. Есенин передает смущение героя, его интуитивное влечение к женщине. Причем все это раскрывается опосредованно: через деталь поведения (“Не знаю, зачем я трогал / Перчатки ее и шаль”), догадку героя о своем чувстве (“По-странному был я полон / Наплывом шестнадцати лет”), через состояние природы, тоже странное и безотчетное (“Луна хохотала, как клоун”), посредством поэтической лексики (“не знаю”, “загадка”, “туманилась даль”).
    Далее следует уже определенность: после гибели на фронте мужа Анна бросает Сергею обидные слова:

    Вы — жалкий и низкий трусишка.
    Он умер. . .
    А вы вот здесь. . .

    Проходит время, и герои встречаются у мельника. Звучит ностальгия по любви:

    . . . Мы с вами сидели вместе. . .
    Нам по шестнадцать лет. . .

    А затем Сергей получает письмо Анны из эмиграции. И опять нам не ясно: то ли это признание в любви, то ли легкая влюбленность:

    Но вы мне по-прежнему милы. . .

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