Сочинение Анализ оды А.С. Пушкина «Вольность»

Ода «Вольность» была написана А. С. Пушкиным в 1817 году, а опубликована Герценом в сборнике «Полярная Звезда» (при жизни Пушкина издана не была). Также стоит отметить то, что весной 1820 г. она дошла до правительства и явилась одной из причин ссылки Пушкина.

Это произведение оказало большое влияние на революцию 1917 года (Февральская буржуазно-демократическая революция).

Тема оды - протест против абсолютной монархии, которая была в то время в России. В своем произведении автор выражает свое негативное отношение к абсолютизму, не скрывает своих взглядов и чувств:

«Самовластительный злодей!

Тебя, твой трон я ненавижу,

Твою погибель, смерть детей

С жестокой радостию вижу.

Читают на твоем челе

Печать проклятия народы,

Ты ужас мира, стыд природы,

Упрек ты Богу на земле »



Главная мысль — протест против абсолютизма.

В своем произведении Пушкин, прославляет вольность и политическую свободу. Автор пытается убедить и призвать людей к перевороту в стране, к свержению самодержавия.

Окраска лексики - высокая. Отсутствуют афоризмы, риторические вопросы и др. Ода написана в форме лирического монолога. Рифма - женская, рифмовка - смешанная. Размер: ямб. Он придает тексту динамичность и четкий ритм. Строгая композиция помогает следить за движением мыслей и чувств поэта.

В этом произведении очень много различных художественных средств. Например, эпитетов: «слабая царица», «благородный след», «неправедная Власть», «сгущенная мгла», «роковая страсть», «царскою главой», «Главой развенчанной», «злодейская порфира». Олицетворениий: «Молчит Закон», «Спокойный сон отягощает». Они помогают сделать текст ярче и красочнее.

Также мы можем заметить, что глаголы и деепричастия повторяются чаще других частей речи:

«Беги, сокройся от очей…

Разбей изнеженную лиру. . .

А вы, мужайтесь и внемлите,

Восстаньте, падшие рабы!»

Это помогло автору придать особый ритм и динамизм действию.

В своем произведении Пушкин открыто выражает свои чувства. Он желает свободу для народа:

«Хочу воспеть Свободу миру,

На тронах поразить порок

Негодует из-за тиранов и беззакония:



«Тираны мира! трепещите!

А вы, мужайтесь и внемлите,

Восстаньте, падшие рабы!»



«Увы! куда ни брошу взор —

Везде бичи, везде железы,

Законов гибельный позор,

Неволи немощные слезы;

Везде неправедная Власть

В сгущенной мгле предрассуждений

Воссела — Рабства грозный Гений

И Славы роковая страсть»



Автор смог очень точно и в тоже время понятно для каждого человека донести важные вопросы и проблемы, начать говорить о них.

Ода «Вольность» состоит из трех частей. Она начинается с обращения к музе:

«Хочу воспеть свободу миру,

на тронах поразить порок».



Далее автор выражает свои взгляды, недовольство властью, которая существовала в то время:



«Самовластительный злодей!

Тебя, твой трон я ненавижу,

Твою погибель, смерть детей

С жестокой радостию вижу.

Читают на твоем челе

Печать проклятия народы,

Ты ужас мира, стыд природы,

Упрек ты Богу на земле »



Заканчивается она обращением к царю:



«И днесь учитесь, о цари:

Ни наказанья, ни награды,

Ни кров темниц, ни алтари

Не верные для вас ограды.

Склонитесь первые главой

Под сень надежную Закона,

И станут вечной стражей трона

Народов вольность и покой»



Мне очень понравилось это произведение! Интересным для меня показалось то, что А. С. Пушкин не побоялся, открыто выразить свои мысли, взгляды и собственную точку зрения. Также мне понравился стиль написания оды: с одной стороны высокая, книжная лексика, а с другой стиль написания понятный и интересный для любого человека. .