Сочинение Анализ оды А.С. Пушкина «Вольность»
Ода «Вольность» была написана А. С. Пушкиным в 1817 году, а опубликована Герценом в сборнике «Полярная Звезда» (при жизни Пушкина издана не была). Также стоит отметить то, что весной 1820 г. она дошла до правительства и явилась одной из причин ссылки Пушкина.
Это произведение оказало большое влияние на революцию 1917 года (Февральская буржуазно-демократическая революция).
Тема оды - протест против абсолютной монархии, которая была в то время в России. В своем произведении автор выражает свое негативное отношение к абсолютизму, не скрывает своих взглядов и чувств:
«Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
Читают на твоем челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты Богу на земле »
Главная мысль — протест против абсолютизма.
В своем произведении Пушкин, прославляет вольность и политическую свободу. Автор пытается убедить и призвать людей к перевороту в стране, к свержению самодержавия.
Окраска лексики - высокая. Отсутствуют афоризмы, риторические вопросы и др. Ода написана в форме лирического монолога. Рифма - женская, рифмовка - смешанная. Размер: ямб. Он придает тексту динамичность и четкий ритм. Строгая композиция помогает следить за движением мыслей и чувств поэта.
В этом произведении очень много различных художественных средств. Например, эпитетов: «слабая царица», «благородный след», «неправедная Власть», «сгущенная мгла», «роковая страсть», «царскою главой», «Главой развенчанной», «злодейская порфира». Олицетворениий: «Молчит Закон», «Спокойный сон отягощает». Они помогают сделать текст ярче и красочнее.
Также мы можем заметить, что глаголы и деепричастия повторяются чаще других частей речи:
«Беги, сокройся от очей…
Разбей изнеженную лиру. . .
А вы, мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!»
Это помогло автору придать особый ритм и динамизм действию.
В своем произведении Пушкин открыто выражает свои чувства. Он желает свободу для народа:
«Хочу воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок
Негодует из-за тиранов и беззакония:
«Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!»
«Увы! куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная Власть
В сгущенной мгле предрассуждений
Воссела — Рабства грозный Гений
И Славы роковая страсть»
Автор смог очень точно и в тоже время понятно для каждого человека донести важные вопросы и проблемы, начать говорить о них.
Ода «Вольность» состоит из трех частей. Она начинается с обращения к музе:
«Хочу воспеть свободу миру,
на тронах поразить порок».
Далее автор выражает свои взгляды, недовольство властью, которая существовала в то время:
«Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
Читают на твоем челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты Богу на земле »
Заканчивается она обращением к царю:
«И днесь учитесь, о цари:
Ни наказанья, ни награды,
Ни кров темниц, ни алтари
Не верные для вас ограды.
Склонитесь первые главой
Под сень надежную Закона,
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой»
Мне очень понравилось это произведение! Интересным для меня показалось то, что А. С. Пушкин не побоялся, открыто выразить свои мысли, взгляды и собственную точку зрения. Также мне понравился стиль написания оды: с одной стороны высокая, книжная лексика, а с другой стиль написания понятный и интересный для любого человека. .