Сочинения / Сочинения Пушкин А.С. / Анализ оды А.С. Пушкина «Вольность» Пушкин А.С.

Сочинение Анализ оды А.С. Пушкина «Вольность»

    Ода «Вольность» была написана А. С. Пушкиным в 1817 году, а опубликована Герценом в сборнике «Полярная Звезда» (при жизни Пушкина издана не была). Также стоит отметить то, что весной 1820 г. она дошла до правительства и явилась одной из причин ссылки Пушкина.
     Это произведение оказало большое влияние на революцию 1917 года (Февральская буржуазно-демократическая революция).
     Тема оды - протест против абсолютной монархии, которая была в то время в России. В своем произведении автор выражает свое негативное отношение к абсолютизму, не скрывает своих взглядов и чувств:
    «Самовластительный злодей!
    Тебя, твой трон я ненавижу,
    Твою погибель, смерть детей
    С жестокой радостию вижу.
    Читают на твоем челе
    Печать проклятия народы,
    Ты ужас мира, стыд природы,
    Упрек ты Богу на земле »

     Главная мысль — протест против абсолютизма.
     В своем произведении Пушкин, прославляет вольность и политическую свободу. Автор пытается убедить и призвать людей к перевороту в стране, к свержению самодержавия.
     Окраска лексики - высокая. Отсутствуют афоризмы, риторические вопросы и др. Ода написана в форме лирического монолога. Рифма - женская, рифмовка - смешанная. Размер: ямб. Он придает тексту динамичность и четкий ритм. Строгая композиция помогает следить за движением мыслей и чувств поэта.
     В этом произведении очень много различных художественных средств. Например, эпитетов: «слабая царица», «благородный след», «неправедная Власть», «сгущенная мгла», «роковая страсть», «царскою главой», «Главой развенчанной», «злодейская порфира». Олицетворениий: «Молчит Закон», «Спокойный сон отягощает». Они помогают сделать текст ярче и красочнее.
    Также мы можем заметить, что глаголы и деепричастия повторяются чаще других частей речи:
    «Беги, сокройся от очей…
    Разбей изнеженную лиру. . .
    А вы, мужайтесь и внемлите,
    Восстаньте, падшие рабы!»
     Это помогло автору придать особый ритм и динамизм действию.
     В своем произведении Пушкин открыто выражает свои чувства. Он желает свободу для народа:
    «Хочу воспеть Свободу миру,
    На тронах поразить порок
    Негодует из-за тиранов и беззакония:

    «Тираны мира! трепещите!
    А вы, мужайтесь и внемлите,
    Восстаньте, падшие рабы!»

    «Увы! куда ни брошу взор —
    Везде бичи, везде железы,
    Законов гибельный позор,
    Неволи немощные слезы;
    Везде неправедная Власть
    В сгущенной мгле предрассуждений
    Воссела — Рабства грозный Гений
    И Славы роковая страсть»

     Автор смог очень точно и в тоже время понятно для каждого человека донести важные вопросы и проблемы, начать говорить о них.
     Ода «Вольность» состоит из трех частей. Она начинается с обращения к музе:
    «Хочу воспеть свободу миру,
    на тронах поразить порок».

     Далее автор выражает свои взгляды, недовольство властью, которая существовала в то время:

    «Самовластительный злодей!
    Тебя, твой трон я ненавижу,
    Твою погибель, смерть детей
    С жестокой радостию вижу.
    Читают на твоем челе
    Печать проклятия народы,
    Ты ужас мира, стыд природы,
    Упрек ты Богу на земле »
    
     Заканчивается она обращением к царю:

    «И днесь учитесь, о цари:
    Ни наказанья, ни награды,
    Ни кров темниц, ни алтари
    Не верные для вас ограды.
    Склонитесь первые главой
    Под сень надежную Закона,
    И станут вечной стражей трона
    Народов вольность и покой»

     Мне очень понравилось это произведение! Интересным для меня показалось то, что А. С. Пушкин не побоялся, открыто выразить свои мысли, взгляды и собственную точку зрения. Также мне понравился стиль написания оды: с одной стороны высокая, книжная лексика, а с другой стиль написания понятный и интересный для любого человека. .

К-во Просмотров: 4734
Найти или скачать Анализ оды А.С. Пушкина «Вольность»
Похожие произведения