Сочинение Анализ отрывка из рассказа А. П. Чехова «Степь»

(глава IV: «А когда восходит луна…» и до «…Так мы, значит, теперь…»).

Данный текст представляет собой отрывок из рассказа А. П. Чехова «Степь».

Композиция текста очень интересна, так как он разбит на три смысловые группы. В первой части описывается ночная степь и ее неотъемлемые спутники. Во второй автор рассказывает о том, как грустно и тоскливо сознавать, что степь одинока, что «богатства ее и вдохновение гибнут даром». В третьей же части автор возвращает нас от описания природы к действующим лицам и описывает встречу Иван Иваныча, Егора, о. Христофора и Дениса с Пантелеем и ребятами. Таким образом, текст состоит из четырех абзацев, один из которых – диалог. Повествование в этом отрывке ведется от третьего лица. Слова автора в нем отсутствуют, но чувствуется его оценка в описании степи. Он трепетно и с любовью доносит до читателя все прелести этого края, и ему не безразлично его настоящее и будущее.

Чужая речь в данном тексте представлена диалогом, из которого мы можем понять, что беседую люди занятые, не имеющие свободного времени на разговоры, так как и вопросы Иван Иваныча и ответы Пантелея с ребятами в диалоге односложны.

При написании этого отрывка автор использовал тип речи – повествование с элементами описания, и пишет его в художественном стиле. Предложения связаны последовательно. Каждое предложение самостоятельно, но в то же время дополняет предыдущее по смыслу, что позволяет нам сделать вывод, что связь предложений в тексте – цепная.

Для описания природы автор использует множество эпитетов: ночь «бледная и темная», небо «бледно – зеленое, усыпанное звездами» и «необъятно глубокое и безграничное». Также присутствуют олицетворения: «природа настороже и боится шевельнуться: ей жутко и жаль утерять…», небо «глядит томно и манит к себе».

Этот отрывок поразил меня не только необычностью построения композиции, но и используемыми выразительными средствами. Чехов очень точно, последовательно и кратко описал каждый образ, используя оригинальные эпитеты и метафоры. Благодаря этому, мы можем ясно представить себе все, что хочет донести до нас автор. .