Сочинение Анализ переписки Ивана Грозного и Андрея Курбского

Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Аргументы и стиль оппонентов.



Данная переписка, как мы понимаем с самого начала, не просто личные переговоры Иоанна и Курбского. Эта переписка явно должна была стать достоянием общественности, опубликована и не раз прочитана народу. Это следует даже по названиям писем, особенно по первому письму Ивана Грозного.

Очень важно отметить, что оба письма как минимум на 70% состоят из упоминаний Бога, Иисуса, дьявола, Страшного Суда и другой религиозной тематики.

Так, например, первое письмо Ивана Грозного начинается с красноречивого обращения к Богу.

«Бог наш троица, всегда бывший и ныне сущий. . . ».

Каждый из оппонентов аргументирует и подкрепляет свой рассказ божьим словом, в особенности это делает Грозный, он неоднократно приводит цитаты из Библии. Иван именем Господа проклинает, уличает в измене, клятвоотступничестве и иноверии:

«Ибо сказал Христос: Вы дети дьявола и хотите. . . ».

Курбский же спокойно и обдуманно высказывает все царю и подкрепляет это заповедями и христианскими исповедями:

«Читал в Священном писании, что пущен будет. . . ».

Очень важно то, что в своем первом письме Иван Грозный доказывает Курбскому, что он должен был принять мученическую смерть, и что «нет власти не от Бога», что он не должен был никогда его ослушаться.

«Зачем ты презрел апостола Павла, говорящего: Всякая душа повинуется властям; нет власти не от Бога. . . ».

Грозный также упоминает слугу Курбского, отдавшего свою жизнь, не преступив клятвы своему хозяину.

«Как же ты не устыдился раба своего Васьки Шибанова? Он ведь и у порога смерти сохранил свое благочестие. . . ».

Кстати о благочестии. Иван все время повторяет свои риторические издевки.

«Так ли обучен ты, христианин, служить христианскому государю?».

Курбский же с самого первого письма в самом начале задает риторические вопросы, вопрошает царя о своей и общей вине перед ним.

«То ли нам, бедным, воздал, всячески губя нас? Или ты думаешь, что ты бессмертен, царь?»

Теперь о лексике. Андрей Курбский, хоть и ненавидит царя и высказывает ему всю полноту своей обиды, не бранится при этом, не позволяет себе грубости. Он скорее пишет это письмо с горестным недоумением, горьким разочарованием, болью.

Царь, напротив, преисполнен ненависти, яростен, бранится, причем довольно грубо.

«Что ты, собака, совершив такое злодейство, пишешь и жалуешься? Чему подобен твой совет, смердящий гнуснее кала?»

В этой переписке, само собой, мы видим разные версии одних и тех же событий, с разных точек зрения. Так, например, Курбский считает свой побег вынужденным, а Иван обвиняет его в измене.

В целом, данная переписка представляет большую ценность для историков, ведь она отражает лексику того времени, те политические события, взгляды на разные проблемы и личное отношение к чему либо. .