Сочинение Анализ песни Высоцкого В.С. «Мерцал закат, как блеск клинка»

Военная тема является одной из центральных в творчестве B. C. Высоцкого. Поэт помнил войну по детским воспоминаниям, но ему часто приходили письма фронтовиков, в которых они спрашивали его, в каком полку он служил, так реалистично удавались Владимиру Семеновичу зарисовки из военной жизни.

Текст песни «Мерцал закат, как блеск клинка. . . » (известной также под названиями «Военная песня» и «Альпийские стрелки») был написан для кинофильма «Вертикаль», как и «Вершина», «Песня о друге», «Прощание с горами» и другие.

Произведение переносит нас в далекие сороковые годы — годы Великой Отечественной войны. Действие происходит в горах. Сюжет разворачивается динамично.

Уже первая строфа «Мерцал закат, как блеск клинка» вводит в военную тему. Метафора «Свою добычу смерть считала» передает атмосферу экстремальных условий, в которых ведутся военные действия.

Горы в творчестве B. C. Высоцкого — устойчивый символ, символ преодоления жизненных невзгод, то художественное пространство, на фоне которого лучше всего раскрывается человеческий характер, проверяются такие понятия, как дружба, взаимовыручка, да и просто элементарная человеческая порядочность. Однако в этом стихотворении описывается не спортивное альпинистское восхождение, совершаемое с целью испытать себя. Для взвода наших войск отход по перевалу — единственная возможность выжить и подготовиться к следующему бою. Солдаты верят, что горы помогут им победить, ведь они воюют на своей земле. В этом смысле горы выступают как своеобразный оберег. По- военному четко звучит припев: «Отставить разговоры. Вперед и вверх. . . ».

Второй куплет песни переносит читателя в довоенное время, когда немецкий парень вместе с нашим покоряли вершины. Тогда они шли в одной связке («Он падал вниз, но был спасен»). А теперь (во время войны), может быть, он «свой автомат готовит к бою».

В третьем куплете противопоставлены по настроению наши бойцы и альпийские стрелки — захватчики. Среди первых царит воодушевленная решимость ринуться в бой, а вторые «что-то не в ударе». B. C. Высоцкий метко подчеркивает, что стрелки из «Эдельвейс» внутренне понимают, на чьей стороне правда. Многим из них совершенно не нужна навязанная Гитлером война, и это сказывается и на их настрое, и на отношении к ним гор, которые покровительствуют нашим бойцам по праву справедливости.

Для пришедших на нашу землю врагов действует иной кодекс чести, чем для туристов-апьпинистов, некогда приезжавших с миром и дружбой. Стрелков будут безжалостно убивать и сбрасывать с перевала.

Мастерство B. C. Высоцкого в этом стихотворении состоит в том, что он показывает войну через мысли и переживания самих бойцов. И моральные мучения и тревоги оказываются при этом не менее тяжелыми, чем физические. Ведь совсем не просто выстрелить в солдат противника, зная, что среди них находится твой недавний товарищ, с которым ты покорял вершины этих же гор в одной связке.

Цикл песен B. C. Высоцкого, написанный для кинофильма «Вертикаль», представляет собой школу мужества, аккумулирует те нравственные ценности, которые поэт завещал свято беречь потомкам. А баталии Великой Отечественной войны воспринимаются B. C. Высоцким как самые настоящие уроки мужества и героизма.