Сочинение Анализ песни Высоцкого В.С. «Песня о друге»

«Песня о друге» — одно из наиболее ярких произведений в творчестве B. C. Высоцкого, посвященное центральной для авторской песни теме — теме дружбы как наивысшей нравственной категории.

Образ дружбы воплощает в себе и альтруизм — неотъемлемое качество человека с высокими моральными принципами, и антимещанскую позицию, столь характерную для флибустьерского духа эпохи шестидесятничества.

B. C. Высоцкий выступает в «Песне о друге» как тонкий знаток человеческих душ, понимающий разницу между тем образом, который хочет создать человек в глазах окружающих, и его истинной сущностью, которая порой бывает совершенно иной.

До конца раскрывается человек и его способность на самоотверженные поступки только в экстремальных ситуациях, например в горах, где от поведения одного альпиниста, идущего в общей связке, напрямую зависит жизнь его товарищей. Здесь лучше всего проверяется такое понятие, как друг. Если в сложный момент человек готов подставить свое плечо, то он заслужил право называться другом, ему можно доверять.

Наряду с основной сюжетной линией произведения звучат рассуждения о социальном явлении, при котором человек выглядит как «и не друг, и не враг, а — так». Люди общаются, доверяют друг другу свои мысли, делятся мечтами и радостями. Но как только человеку становится нужна реальная помощь и поддержка, дружеский настрой в отношениях куда-то исчезает.

Весьма резко, даже, можно сказать, жестко звучит вердикт, вынесенный B. C. Высоцким во второй строфе по отношению к парню, который «сразу раскис» в горах: «Ты его не брани — гони: Вверх таких не берут, и тут Про таких не поют». Дружеское отношение нужно заслужить своими личными качествами. Для людей, которые не достойны этого, B. C. Высоцкий находит красноречивое определение: «чужой». Здесь же возникает образ песни, которой достойны только настоящие друзья. Наказанием же для трусов и слабых духом нытиков будет изгнание и забвение, как, например, был изгнан из племени людского эгоистичный Лappa в «Старухе Изергиль» Л. М. Горького. Но Ларра совершил преступление: он убил отказавшую ему девушку. Он достоин своей участи. Герой же B. C. Высоцкого, который не смог справиться с малодушием, может быть, еще попытался бы преодолеть свой страх и стать настоящим человеком. Однако поэт не оставляет ему второй попытки. В этом есть определенная категоричность и жесткость авторской позиции. Но такой уж он максималист по духу — лирический герой поэзии B. C. Высоцкого. Для него не существует полутонов: в мире есть лишь добро и зло, белое и черное, а то, что кажется серым, всегда может почернеть в любую минуту.

Однако несмотря на подлость и предательство, нередко поджидающие человека в жизни, поэт продолжает верить в людей, в то, что такое понятие, как дружба, не иссякнет.

Именно поэтому третья заключительная строфа посвящена положительному образу — образу настоящего друга, который «шел за тобой, как в бой». Предательство в горах тем самым приравнивается к предательству на поле битвы. Образ покорителей вершины в финале стихотворения обладает необыкновенной притягательной силой: ничто не приносит человеку такой огромной радости, как радость победы над собой. Наградой за преодоление тягот и испытаний становится для лирического героя и его верного друга прекрасный вид с покоренной вершины горы.

Покорение вершины — образ, обладающий в стихотворении B. C. Высоцкого высокой силой художественного обобщения. Каждый из нас покоряет на жизненном пути свои вершины, чтобы в конце концов взять самую сложную высоту — достигнуть духовного совершенства. Но человеку трудно пройти свой путь одному: настоящие друзья — это именно те, кто до конца разделяет с ним и огорчения, и радость победы.