Сочинение Анализ песни Высоцкого В.С. «Зарыты в нашу память на века»



Песня «Зарыты в нашу память на века. . . » написана B. C. Высоцким в 1971 году. В ней поэт вновь обращается к событиям Великой Отечественной войны, ставшим уже историей, но еще живы их непосредственные участники и свидетели.

Произведение поэта обращено не только к современникам, но и к потомкам. Главная идея в нем — стремление предупредить общество от ошибок переосмысления истории. «Осторожно с прошлым, осторожно: Не разбейте глиняный сосуд!» — восклицает лирический герой. С позиции сегодняшнего дня, когда делаются попытки представить события Великой Отечественной и Второй мировой войны в ином свете (сместить акценты, заретушировать истинные причины тех или иных явлений, по-новому взглянуть на роль отдельных исторических лиц), призыв B. C. Высоцкого к бережному отношению к истории звучит особенно актуально.

Поэт пишет о субъективности в восприятии действительности: даже в памяти одного человека по-разному отразятся события прошлого через много лет.

B. C. Высоцкий предупреждает о том, что каждый из нас может ошибиться в поисках правды, ибо «разглядеть, что истинно, что ложно, Может только беспристрастный суд». Автор метафорично соотносит прошлое с глиняным сосудом. Глубину человеческой памяти он сравнивает с колодцем. Оба эти символа подчеркивают быстротечность времени и ценность истории. Ведь только даты, события и лица тех людей, которые заслужили право войти в нее, остаются потомкам в качестве информации о том, как жили на земле предыдущие поколения. Истлеют их кости в земле, разрушатся дома, которые они построили, но навсегда останется жить память о героических подвигах тех, кто погиб за свободу и независимость родной земли. Эта память важна не только потому, что истинные герои заслужили, чтобы о них помнили, но и потому, что история дает нам великие жизненные уроки, которые просто неразумно забывать.