Сочинение Анализ пьесы "Мамаша Кураж и ее дети"

Война - захватывающий бизнес! Здесь все - всерьез. Она портит людей, делает их жестокими и скупыми, особенно если война длится больше десяти лет.

Я думаю, что Брехт не случайно обратился именно к образу женщины, служащей войне. Женщина и война несовместимы, особенно если у женщины есть дети. Ни талант, ни смекалка не помогают мамаше Кураж спасти детей. Сама она — воплощение войны, причина гибели трех близких ей людей. Эйлифа убили за его непоседливость, Швейцеркаса — за честность, Катрин — за доброту. Никто из них не жил по ее мерке, поэтому все погибли.

Противоположностью Анны Фирлинг становится Катрин удивительно, как она могла остаться таким чистым существом, пройдя с материнским "обозом" по дорогам малосимпатичной войны. Она ценой своей жизни спасает целый город. Это — красивая смерть.

Одной из самых сильных сцен, на мой взгляд, это когда убивают Швейцеркаса. Чтобы спасти себя, мамаша "не узнает" убитого, и тело приказывают выбросить на свалку.

Теряя на войне всех своих детей, Кураж все же так и не покидает поле боя и служивых и не спешит прокричать проклятия войне - пока идет война, жива ее торговля, а значит, есть где и за чей счет поживиться.

Пьеса мне показалась довольно психологической, так как я не могу понять многие поступки мамаши Кураж и некоторых героев пьесы из своих моральных соображений. Все-таки образ матери всегда для меня был очень чистым, мать на всё пойдёт ради своих детей, она пожертвует последним куском хлеба ради них, а здесь всё не совсем так. Каждый человек думает только о себе, не проявляет милосердие к окружающим, и я понимаю, что виной всему война. Хотя если посмотреть на нашу жизнь в настоящее время, то, по сути, люди такие же эгоисты, не многие готовы отдать последнее ради другого. Пьеса помогает открыть глаза не только на жизнь в целом, а заставляет оценить себя, какой ты герой этой пьесы: великодушный и милосердный или скупой и жестокий, а может быть ты прячешься за спины других и не готов на самостоятельные поступки?!.